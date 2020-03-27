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 Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Сделать тесты на коронавирус всему населению невозможно. Тестировать нужно тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил исполняющий обязанности директора Центра Общественного Здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти невозможно протестировать все население. Поэтому обычно эпидемиологические тактика заключается в том, чтобы тестировать случаи, которые являются подозрительными. Такие подозрительные случаи — это, в основном, люди, которые обладают выраженными или не выражены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Каждую неделю такое количество человек — это около 240 000", — сказал он.

При этом на коронавирус тестируют в неделю около 1000 украинцев, добавил Кузин.

Еще части граждан делают тесты на другие респираторно-вирусные инфекции.

Читайте также: Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3184998
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и ответ почему у нас так мало заболевших.
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Не теряйте времени. Надежды на зэ-плесень нет и никогда не было
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да пусть убьет себя об стену !

Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 4162
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Вот и ответ почему у нас так мало заболевших.
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С января месяца ОРВИ, сколько болеть можно, год?
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Ну хоть один чиновник сказал зеленому ничтожеству правду. А оно бракованные китайские тесты завозит., гнида такая.
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В Испании тоже гнид хватает - теперь все тесты в Китай обратно возвращают...
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Китайцы шустрые товарищи и мгновенно реагируют на спрос
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Это всем урок - надо брать не дешевое, а качественное!
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Тестувати плануєте тими бракованими системами, які повертає виробнику у Китай весь світ? Чи бабло вже поділили?
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Не теряйте времени. Надежды на зэ-плесень нет и никогда не было
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так что шить начинать? маску? или все-таки мешок? Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7708
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Просто предохраняться...
И какать жиденько на все новости... Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5207
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Тестировать всех и каждый день, а то как-то несерьезно получается.
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Тест за допомоги термометра може кожен собі дома зробити...
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Дубильни бы сказал: « это же на одного выявленного где-то ходят-бродят 240 невыявленных?!» вот вам вкратце все что вы хотели знать о новой науке «зэ-статистике»
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Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору: «Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области. Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.

Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги. Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.
Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.
Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.
Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
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надо просто меньше воровать бабло. вы мудилы сделаны из такого же мяса как и все другие, и в могилу не заберете ни виллы, ни машины, ни чемоданы денег.
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Я думаю, что именно этот чувак вряд ли что-то ворует. Что он там своровать может? Чужие анализы?
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я в целом, начиная от кравчука который расродал ядерное оружие и параходство и заканчивая последним васей гастарбайтером, который щас дрочит на границе, а раньше считал что Украине он ничего не должен, а сейчас поменял мнение что Украина ему резко стала должна потому что унего есть види те ли паспорт. да пошли они в жопу.
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Порохобот якись! У зебілів все під контролем! Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 8643
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Maruv проклинає Україну, бо застрягла в Москві. Хай лишається там назавжди!
https://youtu.be/n-Lf1pVEMLo
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явно врагнародное заявление дирехтура. это испортит статистику!
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А почему, например, не сделать тестирование случайной выборки из 1000-2000 человек?
Это может дать представление о % вирусоносителей. Соответственно, покажет более-менее реальную картину распространения вируса.
Это - вопрос, поэтому попрошу какашками не бросаться
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Где делать подобную выборку - в каких регионах, в селе или в городе, среди каких возрастных груп?
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Изолированное село вряд ли будет показательно. Город или даже несколько. Например, Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса. Все возрастные группы.
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Масштаб "впечатляет". Строго говоря, можно считать, что тестирования у нас нет.
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Простое выбивание денег на совершенно бесполезную вещь. Кому нужны эти тесты? Что они дают для диагностики и лечения? Правильный ответ - ничего.
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Любопытно, а что же надо использовать для диагностики?
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Ничего. Специфического лечения нет. Что качается тяжелых случаев то в условиях стационара для продвижения науки и опытов над умирающими очень даже нужная вещь.
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значит офф статистику можно смело умножать на 240
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240000 это правда, а за 1000 в неделю это трёп, иначе у нас было бы 2-3 т заболевших
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

Ай, красота... Давайте нам некачественные тесты, а мы вам - респираторы по 2 грн за штуку. Спишем на естественную убыль населения. У нас бабы ещё нарожают.Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9766
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Це було відомо всім, хто думає, як що виборочне тестування, то одні данні, а як що поголовне то інші. Так і маємо таку статистику в порівнянні з Італією, Німечинною, США
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по данным статистики 1 умерший означает 800 зараженных.
5 умерших - в Украине около 4 тыс. зараженных.
Просто мало тест систем.
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