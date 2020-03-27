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 На разработку вакцины от коронавируса может понадобиться до 2 лет, - руководитель лаборатории Коляда

В среднем разработка вакцины от вируса занимает от 3 месяцев до 2 лет.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" биолог-генетик Александр Коляда, руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тесты на коронавирус, информирует Цензор.НЕТ.

"Средний период разработки вакцины по истории предыдущих эпидемий составляет от 3 месяцев до 2 лет. То есть, мы ее рано или поздно дождемся, и надеемся, что она, естественно, будет раньше", — сказал он.

По словам Коляды, пока невозможно оценить, каковы шансы Украины столкнуться с таким же количеством смертей от коронавируса, как в Италии.

"Будет то же, что в Италии, или нет — непонятно. То, что инфицировано явно больше, чем лабораторно подтвержденных — это да. Но эта ситуация будет исправляться", — сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун

Биолог отметил, что в Китае распространение коронавируса пришлось на холодное время года, а в Украины — на теплое, когда распространение вируса происходит медленнее.

"Поэтому мы можем надеяться на погоду даже в том числе. Не только на наших политиков, не только на наши лаборатории, но и на это в том числе", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус

Источник: https://censor.net.ua/n3184996
 
 
 Топ комментарии
 
Насчет погоды дядя явную ерунду смолол. Погода вообще не при чем конкретно к этому новому для Человека вирусу.
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Нет, применение вакцины будет бессмысленно. Этот вирус, когда он пройдет через каждого на Планете, останется с нами и превратится в безобидный чих и сопли у малышей. Таких безопасных вирусов сотни и тысячи и никто от них вакцинацию не проводит.
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Ну тогда уже некого будет вакцинировать ... На разработку вакцины от коронавируса может понадобиться до 2 лет, - руководитель лаборатории Коляда - Цензор.НЕТ 2868
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Нет, применение вакцины будет бессмысленно. Этот вирус, когда он пройдет через каждого на Планете, останется с нами и превратится в безобидный чих и сопли у малышей. Таких безопасных вирусов сотни и тысячи и никто от них вакцинацию не проводит.
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У выживших выработается иммунитет,но сколько ещё умрёт за это время...
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Это печально... но за два года ( а скорее за 6 месяцев) вирус доберется до самых дальних изолянтов на Земле. Так что действительно, вакцинировать будет некого.
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Это практически исключено. Нетранслируемые участки нуклеотидов не меняют свойств вируса и представляют собой классическую и уже решенную проблему человеческой и коровьей оспы.
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Учитывая то, что уже сейчас по миру гуляет несколько мутаций вируса и человек одновременно может быть заражен двумя мутациями - есть большие сомнения в иммунитете.
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А в Италии небось воще снег валил непереставая...
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Насчет погоды дядя явную ерунду смолол. Погода вообще не при чем конкретно к этому новому для Человека вирусу.
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На жаль, досвід Австралії це підтверджує - надто сподіватися на літо не варто.
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Сырая погода способствует росту гриппа вообще. Иммунная система становится слабее.
Статистика: по Вьетнаму, Индонезии, странам Африки не такая удручающая как в Исландии, странах Скандинавии. Эпицентры Италии - в горных районах, в теплой Сицилии дела намного лучше. Андорра - горная страна очень высокая заболеваемость.
Я не утверждаю, но летом надеюсь на лучшую картину. Хотя, Катар, Бахрейн... Трудно сказать
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В Италии недавно чемпионат мира по биатлону проходил. Северная часть страны - в горах. В Мадриде последние дни погода гриппу на радость 4-8 тепла и дождики
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Лучшие люди планеты и без местных как-нибудь обойдуться...
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Поэтому мы можем надеяться на погоду даже в том числе. НЕ ТОЛЬКО НА НАШИХ ПОЛИТИКОВ, не только на наши лаборатории, но и на это в том числе"...
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Что,*****??????
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Тупое заявления для пиара. Погода тут вообще не при чем.
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Я специально выдели лжирным о политиках.Словно на этих ублюдков кто-то рассчитывает.
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также,как и надежда на политиков.даже просто для финансирования тех лабораторий
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Ясно. Розраховувати на вакцину не варто.
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да, лично мальчику в трусиках продавал маски с рук, и пофиг что этими масками только зад подтереть, от коронавируса они не спасают, во всем виноват зеленский, чертов негодяй, еще у итальянцев взял и все маски продал, а потом вернул всех итальянцев домой. Где дебил автор поста собрался держать 50000 чел в карантине?
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Ты лучше скажи, какой дебил придумал этих людей возвращать? Отменить авиасобщение и железнодорожное сообщение вовремя было проблемой? Кроме того, никакой проблемы в карантине 50 тыс человек нет. Санаториев и военных баз у нас достаточно. И это в любом случае стоило бы бюджету гораздо меньше, чем ввоз инфицированных. Но это бы не понадобилось. Если бы сказали, что каждый приехавший будет жить две недели в палатке за свой счет, число, желающих вернуться резко бы поубавилось. Какой смысл был возвращать людей, которые после карантина вновь разъедутся по всему миру? Но местные дебилы начали ныть на форуме про несчастные семьи с детьми которые очень хотели вернуться домой. О местных бабушках они почему-то не подумали. Смотри на цифры по Италии. У тебя может быть значительно хуже. Кроме того твои клоуны умудрились собрать в одной стране штаммы со всего земного шара. И одному Богу известно, что из этого в результате получится. Такие условия, наверное, и в вирусной лаборатории не создашь. Очень интересный эксперимент. Раньше такие на людях не проводили.
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да ладно, уже в мае многие хотят жрать водку и шашлычоГ
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К счастью, вакцину будут разрабатывать лаборатории во всем мире.
Поэтому, она возможно появится намного раньше.
Если появится.
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появится, но ждет долгий путь клинических исследований, впрочем не удивлюсь, если тяжелым будут давать под расписку что на свой страх и риск принимают, а побочки будут изучать параллельно.
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На разработку вакцины от коронавируса может понадобиться до 2 лет/

Правильно, что этим дармоедам финансирование урезали.
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На вакцину рассчитывать вообще нет смысла . Если даже придумают завтра .то у нас она появиться не раньше чем через год и то индийская .
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Які він тестирозробив? Що за маячня. Вони просто хочуть баблаааааа.
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короче, - сколько хотят выбить финансирования?
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Там быстро побеждать никак нельзя - выборы..
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Вакцину нужно самим разрабатывать, потом будем у русских покупать за хорошие деньги, или у американцев за еще большие, в любом случае тот кто сделает вакцину первый, обеспечат сначала своих, потом тех кто больше заплатит. Даже если она будет создана в конце года, а это оптимистичный сценарий, мы получим ее через год или два и не известно что это будет нам стоить. Нужно разрабатывать свою вакцину, и вливать деньги в разработку. Возможно к этому она уже будет не актуальна, и мы выработаем иммунитет к этому вирусу, а может быть и наоборот, вирус мутирует и станет еще опасней.
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