 Предложения Кабмина по кадровым вопросам в Раду не поступали, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня предложений от правительства относительно кадровых изменений или предложений не поступало в Верховную Раду", - сказал Разумков после заседания фракции "Слуга народа", отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены на следующей неделе кадровые вопросы.
Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.
24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.