 Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Так, мужчину уже готовят к выписке, а его супруга пока что будет оставаться в больнице под наблюдением специалистов.
Сейчас в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.
Я це не в Вашу адресу .я про ситуацію в цілому. З повагою
...по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.Источник: https://censor.net.ua/n3183324
До речі, іноді треба їсти сирі какао-боби. Дуже корисна річ.
І хай вдавляться від заздрощів всі ті, хто каже що продукція Рошен погана)), погану б не продавали в країнах ЄС)), і так не ностальгували б по Рошену та Київському торту кацапи, як ностальгували під час продуктових війн рашки, коли вона нам влаштовувала заборону на ввоз продукції Рошен.. Вони мені самі скаржились, я тоді була в Іспанії, у 2012-му, і спілкувалась з москалями, з московитами, то вони ледь не плакали ))
Это вас кто-то обманул (с)
Я хорошо помню, как в 1986 году попробовал вафли из ФРГ. Маленькая такая в индивидуальной упаковке. Во рту растаяла. Был взрыв вкусовых рецепторов. Это не то, что продавали в совке. Деревянные, безвкусные бревна (вафли). Тоже самое шоколад, конфеты с начинкой и т.д. Так что не надо тут муйню твою нести про "как харашо в стране савецкай жить".
Но сразу вспомнился жуткий фильм, как вирус поражал у людей слух, нюх, вкус и зрение...жутчайший фильм, и когда я прочитал что этот вирус отрубает нюх и вкус у некоторых - аж дурно стало!
ну пускай выздоравливают, есть в жизни задачи
крайне глупо сидеть в карантине, если ты здоров и рвешься в бой и уже не заболеешь и никого не заразишь!
И об этом, как таких людей включать в работу, надо думать уже сейчас.
А чем они домой добирались? И где продукты покупали до симптомов?