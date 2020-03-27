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 Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА

В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель, который вместе с женой вернулся из Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Так, мужчину уже готовят к выписке, а его супруга пока что будет оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

Сейчас в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан

Источник: https://censor.net.ua/n3184994
 
   
 Топ комментарии
 
с почином, уже на мешке съэкономили (прости Господи)
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Авжеж, "самоізолювались"... Прилетіли з Франції до Борисполя, а потім "самоізольованим" потягом приїхали у Днвпро... Нікого не звинувачую, бо могли не знати й не мати симптомів, але подорожі гомадським транспортом людей, що повернулись з "хворих" країн, це злочин влади.
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у меня вопрос. Если даст Бог, будет много выздоравливать. Какая законодат. база для этих людей?? сидеть дальше в карантине?? ведь они могли бы работать, везде ходить, улучшать бюджет в конце концов. Какие мысли по этому поводу, как их вернуть к норм. жизни уже сегодня??
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Совет форумчанПравила форума
 
тобто - по Україні вже 2 одужали ...?
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одужало набагато більше .але то для бидла знати не обовязково .бидло має жити в страху.
Я це не в Вашу адресу .я про ситуацію в цілому. З повагою
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до речі - цілком можливо ... залякати треба людей короновірусом , а між тим -
...по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.Источник: https://censor.net.ua/n3183324
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Цього пацієнта не було там враховано.
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с почином, уже на мешке съэкономили (прости Господи)
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А що другий раз та холера не чпляэться до людини ?
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були такі випадки. А може неякісні тести.
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якщо вірус знову мутує, то чіпляється. А мутує він весь час ((
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Так, йому легко мутувати, бо багато людей у світі хворіють на різні штами вірусів і коли два віруси поєднуються, то виходить новий...
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спочатку він мутував, і отримав якимось дивом ген, (чи ще якусь хірню в своїй структурі), який дозволив йому пристосуватись до організму людини. Це пташиний вірус, і раніше він не виживав в організмі людини, але здається перший спалах подібного вірусу був у 2003, чи 2007 (не пам'ятаю точно), і навіть здається, в тому ж самому Китаї, але в пандемію він не переріс тоді. Тобто, цей вірус вже відомий, принаймні його основний вид, і до основного додався ще якийсь вид, і з цією мутацію, поки що, вірусологи не можуть впоратись. Тобто, виходить так, що від кожного "хазяїна", тобто організму, в якому поселився вірус ві бере якісь нові риси, які постійно змінюють його структуру та поведінку.. Якщо чесно, то мені чогось не віриться в його самостійне переродження/мутацію.. здається над новим видом цього вірусу попрацювали недоброзичливі вірусологи якоїсь країни чи синдікату. ((
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лякає те, що вірусолони не можуть поки зрозуміти як вірусу вдалося так змінити свою поведінку, що вона дозволяє йому розмножуватись в людському організмі. сподіваюсь таки знайдуть. Але головне, щоб знайшли зброю проти цього вірусу. Хоча кажуть що з ним справляються протималярійні препарати, до того ж, радянського виробництва, старі-старі препарати .. Цікавий штрих, правда ж?
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2003 рік. Той MERS швидко локалізували. Сьогодні мабуть буду шукати чому так вийшло. Чому у 2003 році вченим вдалося зупинити страшний штам вірусу. А він схожий на MERS. Подивіться цей фільм. Дуже цікаво..
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Якщо не помру, то скоро мікробіологом стану Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 3882
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не померайте, живіть на здоров'я ! ))) І не хворійте.
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Ті, хто їдять шоколад не хворіють! Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 7600 А шоколад я дуууже ********!
До речі, іноді треба їсти сирі какао-боби. Дуже корисна річ.
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я також обожнюю шоколад)). І Рошен люблю, цукерочки там різні, Київський, і таке інше.. В нашій країні, до речі, Рошен це мій фаворит))
І хай вдавляться від заздрощів всі ті, хто каже що продукція Рошен погана)), погану б не продавали в країнах ЄС)), і так не ностальгували б по Рошену та Київському торту кацапи, як ностальгували під час продуктових війн рашки, коли вона нам влаштовувала заборону на ввоз продукції Рошен.. Вони мені самі скаржились, я тоді була в Іспанії, у 2012-му, і спілкувалась з москалями, з московитами, то вони ледь не плакали ))
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вы ели вечерний Киев и красный мак в СССР?? если да, то то го*но которое нам продают сейчас - это не вечерний Киев, и не красный мак!!
Это вас кто-то обманул (с)
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Удел дураков и подонков - тоска за СССР

Я хорошо помню, как в 1986 году попробовал вафли из ФРГ. Маленькая такая в индивидуальной упаковке. Во рту растаяла. Был взрыв вкусовых рецепторов. Это не то, что продавали в совке. Деревянные, безвкусные бревна (вафли). Тоже самое шоколад, конфеты с начинкой и т.д. Так что не надо тут муйню твою нести про "как харашо в стране савецкай жить".
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моя мамуся свого часу працювала на кондитерській фабриці, на Вінокурова, біля авторинку на Лівому березі в Дніпрі, до самого розвалу срср, і навіть трошки довше, поки існувала фабрика..То як Ви вважаєте, я куштувала срср-івський Красний мак, ассорті, Ромашку, Каракум? Та мене від тих цукерок вже нудило)). Тоді зарплатня в працівників була дуже невеличка і робітникам дозволялось (на рівні начальників цехів, та й директора фабрики, такий собі, негласний дозвіл) брати додому не дуже велику кількість продукції, прямо з цеху.. Мамуся як раз працювала в шоколЯдному)).. Тому, повірте,мені є з чим порівняти Рошен. Тож, можу сказати, що Ромашка - один в один, Червоний Мак - один в один.. Ромашка, до речі, мої улюблені були, і тоді, і зараз. До того ж мене часто пригощають бельгійськими цукерками і шоколадом, він ну дуууже смачний, особливо цукерки, мій найулюбленіший всеж таки бельгійський, бо я вже їла шоколадні цукерки здається з усіх країн світу, навіть з Туркменістану та Казахстану, я, можна сказати експерт-любитель в смаках шоколаду)). Тож, мій висновок - цукерки Рошен, набагато кращі ніж в багатьох країнах світу. Єдине що, російський шоколад мені ніколи не подобався, жодна фабрика.. Він мені нагадує дешеве мило, або пластелин.
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Авжеж, "самоізолювались"... Прилетіли з Франції до Борисполя, а потім "самоізольованим" потягом приїхали у Днвпро... Нікого не звинувачую, бо могли не знати й не мати симптомів, але подорожі гомадським транспортом людей, що повернулись з "хворих" країн, це злочин влади.
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Офигенная новость! Ну я тоже выздоровел. А семья так вообще без симптомов пропустила этот вирус через себя и подарила другим.
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Не дам ни грамма крови . Коме того, иммуноглобулины это обоюдоострое оружие в лечении чего бы то ни было.
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как узнали что коронавирус? и как развивалась болезнь? поделитесь опытом
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Дети начали жаловаться на странные (вонючие ) запахи . Мы с женой обалдевали. Через пару дней в коридоре дома она слышит паленую резину а я плесень страшной силы. Ну а потом классические признаки ОРВИ у нее (очень чуть-чуть) и у меня через два дня. Аппатия, озноб, резь в глазах и , это самое главное, колосальная разница в восприятии запахов. Мне кажется это оно и я на это надеюсь.
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дай Боже, и спасибо. Сейчас любая информация ценна))
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ученые сообщили, что около 30% заболевших жаловались на утрату обоняния и вкуса. Про извращение обоняния сообщений не было.
Но сразу вспомнился жуткий фильм, как вирус поражал у людей слух, нюх, вкус и зрение...жутчайший фильм, и когда я прочитал что этот вирус отрубает нюх и вкус у некоторых - аж дурно стало!
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не получолось у него, увидеть Париж и умереть Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 359
ну пускай выздоравливают, есть в жизни задачи
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у меня вопрос. Если даст Бог, будет много выздоравливать. Какая законодат. база для этих людей?? сидеть дальше в карантине?? ведь они могли бы работать, везде ходить, улучшать бюджет в конце концов. Какие мысли по этому поводу, как их вернуть к норм. жизни уже сегодня??
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сидеть в карантине. Читала статью, вирусологи говорят, что человек уже без симптомов, здоров, но еще до 1 недели выделяет вирус.
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не согласен. Инфекционист с Александровской сказала, что выписывают только тогда, когда они не выделяют вирус! А если они не выделяют вирус, то не опасны. Значит, они могут ходить на работу, ездить в транспорте т.п. А т.к. таких людей будет становится все больше и больше и нужно поднимать экономику, как это реализовать??
крайне глупо сидеть в карантине, если ты здоров и рвешься в бой и уже не заболеешь и никого не заразишь!
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Предлагаешь его оформить на пол ставки санитаром в инфекционку?
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если он здоров, он должен работать, а не сидеть в карантине.
И об этом, как таких людей включать в работу, надо думать уже сейчас.
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Только заболев они самоизолировались...
А чем они домой добирались? И где продукты покупали до симптомов?
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Та шо вы про ерунду говорите!? Вот эпохальная новость - "Выпуск новых моделей iPhone с поддержкой 5G может не состояться из-за коронавируса. Apple опасается, что вирус снизит глобальный спрос на ее продукцию, передает Капитал. "
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Вообще-то лучше сейчас по улицам бегать и пытаться подхватить вирус. Пока еще больницы свободны, ИВЛ простаивают без дела.. А вот через 2-3 недели будешь лежать в коридорчике и уже никому до тебя дела не будет...
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