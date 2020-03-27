 На согласительном совете будем решать, где провести внеочередное заседание: в зале или во дворе Рады, - Разумков

Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем обсуждать это с коллегами, решать, как лучше сделать: либо всё-таки провести заседание в стенах Верховной Рады быстро, если не будет вопросов и возражений, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады", - заявил Разумков после заседания фракции "Слуга народа".
Он добавил, что во внутреннем дворе сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.
"Единственная проблема, которая возникает - это проблема, связанная с временем: будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса. И все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решение", - отметил спикер Рады.
Разумков подчеркгул, что проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во внутреннем дворе здания парламента не противоречит регламенту.
"Согласно регламенту Верховной Рады, если не ошибаюсь, ст.2 п.1 определено место проведения заседания Верховной Рады, а именно ул.Грушевского, дом 5, а п.2 определяет возможность изменения проведения заседания парламента, но там не указано, что это должен быто сессионный зал. Внутренний дворик Верховной Рады - это также ул.Грушевского, дом 5", - сказал Разумков
Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.
РuŦyƛA-С@PrytSLU 32 мин
хробацьке пише До центру «Парковий» у Києва приїхала карета швидкої допомоги.
Зараз там засідання владної фракції «Слуга Народу».
Жоден з медиків не погодився прокоментувати, з чим пов'язаний їхній виклик
Сначала он сказал, шо старше 60 могут не выжить
А потом добавил про трупы и шо их не недо считать
ЗА ТАКОЕ ПОРА В ОТСТАВКУ
Ну так вот, собирайтесь в стенах ВР и работайте, или складывайте полномочия и валите нафиг!
Из жизни цирка. "На согласительном совете (!) будем решать где проводить заседание - во дворе или в здании ВР" - Разумков.
Наш цирк превращается в бродячее шапито Трансформация однако...
А вы друзья где не садитесь,
Все в музыканты не годитесь...
Антимайдан-2.
Неделю слушаем , как слуги не могут решить где им собраться , чтобы о народе позаботиться
Продавцы работают в магазинах
Полиция работает
А СЛУГИ СТАЛЬЯ ПО КИЕВУ ТАСКАЮТ 😁😁😁
Общество 27-мар, 18:159 1 653 0
Так называлась предвыборная программа кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, вот ссылка на текст самой программы на сайте ЦВК
Прошел год после первого тура виборов Президента Украины в 2019 году. Мне стало интересно, а что же обещал ПреЗе год назад, и что сделал, имея всю полноту власти.
Буду использовать цитаты с программы. Цитаты будут на украинском, нет смысла переводить. А комментарии буду писать на диалекте лаптеногих, для аудитори ЛО.
Программа на пяти страницах. Я пройдусь по отдельным, самым интересным местам. Тем более, что у гундосого есть еще более 4 лет царствования. Будет что анализировать в будущем, если конечно корону с башки не сшибут.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
В основном салюты дают орки на бамбасе. В сторону наших солдат. Потому что «надо просто перестать стрелять», и нашим запрещают стрелять. Смертей стало больше. Может это и была истинная мечта Зеленского?
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Про зарплаты медикам и учителям только ленивый не писал. И вот мне эти категории населения (а не нации) абсолютно не жалко.
Абсолютное, подавляющее большинство врачей и учителей выпучив глаза, брызгая слюной, восхваляли голограмму Зе. И это люди с высшим образованием! Хотя еще более 30-ти лет назад я сделал для себя вывод, что образование не добавляет ума, а всего лишь расширяет кругозор. Про коррупционеров - ниже.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Мой привет пенсам! Как там у вас с субсидиями? А как с автоматическим пересчетом пенсий на 1 марта 2020? А с коммунальными платежами как? А как вам платеж за доставку газа, даже если газом не пользуешься? Это и есть карма, пенсы, встречайте!
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Сивоха, Баканов, Шефиры, Ермак и прочне Юзики - это есть ум, образование, талант и совесть украинской нации. Ах какой министр не считается, он проходит по другой статье.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Грубая и гадкая реальность делает все наоборот. Дороги уменьшаются и портятся, а дураки плодяться и размножаются, как кролики.
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду.
Этот пункт можно считать выполненным. Суды действительно стали независимыми.
От совести и всяких условностей типа законов. Ну никто ж не может сказать, что судьи прислуживают ПреЗе в деле Маруси Зверобой и Софии Федины? Просто Зе потерпевший.
Две огромные злобные бабищи так словами напугали маленького Зе, что он спит в памперсе и бронике. Вот судьи и встали на его защиту. Вам рассказать за Печерский суд? Или за ОАСК? Наверное все сами знаете.
Безпека Людини. Безпека Країни
Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
А как же разведение войск и отдача территорий врагу? А запрет на открытие ответного огня? А «консультативный совет» со свинособаками за подписями Ермака и Кучмы? А постоянное вбрасывание тезиса о возобновлении поставки воды в Крым? Может, то что происходит, это и есть реальная программа ПреЗе?
Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
Реальность - закрытие программ производства ракетного оружия (кто последний раз слышал об испытаниях Ольхи или Нептуна?), развал новой системы питания в армии, дело генерала Марченко, ухудшение логистики войск на передке.
Реальное уменьшение денежного довольствия в армии. Сворачивание строительства жильця и инфраструктуры армии. Идет планомерное разложение и уничтожение украинской армии.
Заможний громадянин - заможна держава
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Першочергові завдання розвитку економіки: детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Я, як Президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну.
Привет ФОПам и малому бизнесу. Вы, ФОПы и малый бизнес, большинством голосовали за ПреЗе. За год вас стало меньше. Почему вымираете, почему не размножаетесь? А я вам объясню.
Потому что эволюцию никто не отменял. По теории Дарвина выживают умные, которые быстро приспосабливаются. А дебилы, особенно зебилы, быстро умирают. Особенно быстро умирают те, которые верят клоунам и хотят шары.
А вот инвесторы молодцы. Табачные компании - образец разумности и приспосабливаемости. Как только в нашу саванну пришли шакалы, табачники сразу же ушли в джунгли.
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають всі.
И где же он, налог на выведенный капитал? Могу сказать, где он - знову не на часі…
Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їх експортером на європейський ринок.
А Герус и Коломойский об этом слышали? Почему наши украинские электростанции останавливаются, а Украина импортирует электроэнергию из Московии? За коррупцию ниже читайте…
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
В этом разделе Янелох много красивих слов написал. Сами почитайте. Только что-то коррупционеров не видно. Совсем.
Свинарчуки не сидять. Барыги просто открыто издеваются над новими лицами. При новой таможне граница стала прозрачной, как слеза младенца. Труба в ДБР так зафонтанировала, что залила все информпространство.
Дыра в бюджете такая, что новые лица видят в ней бездну.
Говорят, что барыга Порох воровал, и складывал все наворованное в бюджет. Если новые лица не воруют, то почему бюджет катастрофически пустеет?
Здорова та освічена нація
Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними.
Уже писал о врачах и учителях. Так им и надо, идиотам. Жаль только нормальных врачей и учителей из 25%.
Комфортна країна
Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім.
Молоді - якісну освіту, працевлаштування, простір для самореалізації. Відновимо програми молодіжного житлового кредитування. Молодим підприємцям - державну підтримку і рік пільгового оподаткування.
Пи-пи-пи.
ЗМІНИМО УКРАЇНУ РАЗОМ!
А вот этот пункт выполнен. Янелоху за неполный год удалось изменить Украину кардинально.
Рыги возвращаются. Бюджет в глубокой заднице. Европа и США с презрением смотрят на Украину.
Волонтеры и боевые генералы идут под суд, а беркутню и предателей отдают Московии. Агенты Московии возвращаются и рассаживаются во всех властных кабинетах, от Банковой и Грушевского, до районов.
Хочу спросить у свого брата, у своих родных и знакомых, которые голосовали за Зе, и который меня читают. Вы этого хотели?
Я месяцами взывал к разуму, приводил аргументы, доказывал. А в ответ слышал, что хуже не будет, главное экономика, барыги на крови, Порошенко всем надоел…
Я знал, я был уверен, что будет хуже, значительно хуже.
А вы верили, что Янелох принесет вам в клювике вкусняшку.
Я заранее подготовился к этой заднице. Соломку подстелил.
А вы, мои недорогие 73%, не готовы. Для вас, 73%, впереди еще много сюрпризов.
Кушайте, не обляпайтесь!
Ваш Готельєр - Бaндepiвець