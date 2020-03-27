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 "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики

Палата представителей США вслед за Сенатом поддержала законопроект, предусматривающий выделение 2 трлн долларов для смягчения экономических последствий от пандемии коронавируса.

Голосование состоялось в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В США называют этот законопроект "историческим", поскольку он является крупнейшим пакетом экономической поддержки за всю историю Соединенных Штатов. Документ поддерживает масштабное финансовое вливание в национальную экономику в связи с ее замедлением, связанным с введением массового карантина из-за пандемии коронавируса.

Законопроект выделяет, в том числе, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение. Кроме того, меры поддержки предусматривают масштабные финансовые вливания в экономику страны, которая уже почувствовала мощные последствия от приостановления производства и услуг, а также повышения уровня безработицы.

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Теперь утвержденный в обеих палатах Конгресса США законопроект, должен подписать президент. Дональд Трамп заявил, что готов это сделать, как только документ поступит в Белый дом.

Источник: https://censor.net.ua/n3184991
 
   
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На России пошли дальше они выделят 3 триллиона рублей,что по весу будет больше ,чем 2 триллиона долларов. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 5625
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а сколько триллионов віделил бі порошенко для Украины? а то все рассея да рассея..
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2 триллиона баксов = это 20 миллиардов купюр высшего номинала (100 баксов)

3 триллиона рублей - это 650 миллионов купюр высшего номинала (5000 рублей)

тобто в 33 раза легче при одинаковом весе купюр
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Если бы такого плана закон приняли в Украине (при сходном с США бюджете), то у нас бы появились гривневые триллионеры...

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Законопроект выделяет, в том числе, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение Источник: https://censor.net.ua/n3184991
Дикуни якись! У нас зебіли замість всього цього пеню на ЖКХ не нараховують. "Исторический" закон: Конгресс США направляет $2 трлн на спасение экономики - Цензор.НЕТ 607
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Так у них станок ,они и 200 триллионов напечатать могут !!!
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так и у нас станок - печатай гривню, хоть залейся
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только у нас сразу бегут покупать на эту гривну доллары
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вот и ответ на вопрос о печатном станке США.
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Срочно поменяй все доллары (если они есть) на рубли!
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если тупо напечатают а так наверное и будет инфляция накроет доллар и вместе с ним и остальные валюты . золото за 24 часа подорожало на 11 %
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ни какой инфляции не будет не говорите глупости. Доллар это валюта фондирования, а педорублик это просто бумага
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а что такое фондирование если кратко просто интересно только кратко и какая связь именно с дол спасибо
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если тупо напечатают...


там не квартал 95 при моновласти.

там тупо ничего не делают
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серьезно ? и чем же он подтвержден кроме обязательств фрс и вмф сша. тоже если можно кратко
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Авакян со своими мусорами кошмарит украинских блогеров за реальную ситуацию с коронавирусом в Украине
А мы еще над рашкой смеялись
https://https://youtu.be/xCkCYUAxk4k
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А сколько направит на спасении экономики Украины наш президент - олигарх Коломойский ?
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парашники сча напишуть шо гада пиндосов "спасать" патамушта ани тонуть в деньгах...
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Браво США.Ось так треба думати за свій народ.
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Нет..а ***** свой народ)))) А денюжки откуда пойдут из федерального резерва)))) Это афера ***** весь мир))) а триллионы откуда возьмуться??? они подкреплены золотом?? нет...может они соответствуют стоимости произведенных товаров??? нет...может их напечатают на бумаге?? нет..их просто нарисуют в виртуальной реальности...)))
=====
Единственное что радует, это то что нефть 24,75, а деревяшка пытается держаться на 79...это значит что парашка продает свое золотишко...а значит его запасики уменьшаться))) и им будет тяжелее играть в войнушку
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В Германии предпринимаемые меры по спасению экономики не хуже. Гляньте на досуге. Есть над чем задуматься
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2 трлн - стільки не виділялося з часів ІІ св. війни ...
отже - ситуація дійсно серйозна ...
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$350 млрд для малого бизнеса, и не воруют - поэтому они и богатые!
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2.2 триліона, от би коломойші таке бабло, було б де розгулятись.
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Ну шо - Слава США ! Не хотел бухать на выходные, но тост подниму...
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С тех пор, как президентом избрали Кучму-хрен меня чем удивишь! (с) автор-йа!)))
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