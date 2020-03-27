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 Политика Украины
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Все про:депутат (2871) Зеленский (5016)

 Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Зеленский  заявил в пятницу вечером после заседания парламентской фракции "Слуга народа".

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они (депутаты) ещё рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что когда эта болезнь пройдёт, а она пройдёт, то этот законопроект не будет так важен и нужен", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3184990
 
 
 Топ комментарии
 
Зэ-лошара, конституцию хоть раз открой!
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это недоразумение называет это недоразумение "работой"???
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Ага ,Рыги так уже пытались проголосовать Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 239шо-то забыл чем оно закончилось ..
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Зэ-лошара, конституцию хоть раз открой!
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Нет никакой Конституции , и никогда не было .
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это недоразумение называет это недоразумение "работой"???
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Ага ,Рыги так уже пытались проголосовать Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 239шо-то забыл чем оно закончилось ..
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"Хочу"? хотеть не вредно, ну или "хотелка" испортилась.
Это как это, для преза закона не существует, а есть "хотелки"?
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Добавлю.
Детский сад какой то - хоче/нехочу.
Есть Закон и Конституция и нет никаких "хотелок"
Выполняй ИХ и будеш жить, иначе ты не президент, а "лох".
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Ага...

Желательно с Александровской больницы... Дай Бог им здоровья
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...- а хочу бути царицею морською,- і сидить старуха ,а перед нею розбитий рояль...
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Сцыкуны...... Ввергли страну в хаос и сами убегают. Вы все скопом, вместе с зеленским, ублюдки...
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Как всегда, депутат Максимилиан может работать дистанционно, вместе с прокурором Эдуардом и министром Снежаной, а вот если электрик Гриша и сантехник Тарас уйдут на удаленку, то люди начнут тонуть в дерьме, правда они этого не увидят, так как будут без света.
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