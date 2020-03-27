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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ВР (24664) Зеленский (5016) внеочередное заседание (76)

 Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером должно состояться заседание фракции "Слуга народа": планируется участие Зеленского, - нардеп Швец

Источник: https://censor.net.ua/n3184988
 
 
 Топ комментарии
 
Когда труп разлагается - он тоже опухает, гниет и двигается. Это тоже называется процессом.
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Когда труп разлагается - он тоже опухает, гниет и двигается. Это тоже называется процессом.
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Посмотрел Зелю в прямом эфире. Он в неадеквате, как под кайфом. А глаза жесть.
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каждый по своему укрепляет организм от вируса
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Приходи!
Потусуйся с дружками и желательно в неформальной обстановке: раньше были встречи без галстуков, а вы встретьтесь без масок.
А потом бахните по шаурме, как в старые добрые времена!
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в противогазах и химзащите с голосованием ногами?) любой суд признает результаты голосование никчемными...)
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Оказалось, инфекция активнее всего распространяется при 6-8 градусах тепла.
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Рукопожатий Офшор™

@iddqd_ua

·6 ч

Бидлан, пам'ятай: якщо захворієш і потрапиш до лікарні - уточни чи не Порошенко завіз їм обладнання, маски, спецзасоби, апарати ШВЛ. Якщо так - будь послідовним. З лютою ненавистю відмовся від допомоги & здохни нах...й на калідорі, доведи що ти крємєнь!
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Што ані нє дєлают, нє ідут дєла,
Відно, в панєдєльнік іх мама раділа.

Вродє нє бєздєльнікі, і маглі би жить,
Ім би панєдєльнікі взять, і атмєніть. )))
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А щэ в ных кракадил идэ в атказ ловытыся на какос
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А-а-а-а-а... Забув. Там пісня починається тоже епічно:

Весь покрытый зеленью абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью абсолютно весь.

Наче про Зєлю, блєать! І про нас...
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Позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1002как бы не было дальше

"ребятня и взрослые пропадают зря"
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иди в сраку, зеленожопое.
и свою Раду с вобой прихвати.
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Продажа земли-это называется"стабилизационные меры".
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Заседай - не заседай а пришло время воров сажать а наворованное ими конфисковывать ,все остальные сценарии очень хреновые ...
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Так это же готовое признание!
Тайный сговор и образование преступной группировки, с целью убийства действующего Президента!
В состав группировки, предварительно вошли:
- София Федина
- Господь Бог
- Люди (пока неустановленные участники группировки)

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якщо ти будеш переходити дорогу , тебе може збити насмерть машина, або з машини зможе тобі під ноги впасти граната. бач, я тобі погрожував?
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Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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и чмокнуть в пятак шоколадную свинью
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Это выглядет вообще уже жалко:
« ...шановни батькы, зборы пэрэносяться на понедилок. Ваша класний керивнык- зильонськый»
Фу, бл@ть... ни во что бенину куклу уже не ставят. Прямо в открытую...
А как хрипел, а как улыбался, а как начинал )))
Зильонский твоя песня уже спета - до побачэння назавжды!
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Надо им рассказать сказку про дефолт, а то какие-то кредиты хотят
Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8630
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*****. я в условиях простоя трачу 10 тыс грн. в месяц - мне вообще намного проще помочь
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Не будет никакого заседания в понедельник, Кличко объявит тотальный карантин, а Аваков всех разгонит и оштрафует на 17 000
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Господа Алигархи! сообщите Куда нужно позвонить, чтобы для вас, за ваши средства, выкупить 100га, на свой паспорт и передать её вам, когда разрешат больше оформлять.
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Львовский метрополитен

@natohawks

·4 ч

ГУР МО Украины сообщает что с начала марта РФ перебросила в ОРДЛО >30 вагонов с боеприпасами, 8 тыс. тонн топлива и >10 единиц бронетехники.
Очередное напоминание того, что Сивохи, скулящие про "внутренний конфликт" - это не какие-то там глупые наивные ватные малоросы. Это враги
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Тільки що,ви прослухали передачу "На добраніч діти".
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Зеленский за народ страдает.А бояре плохие-отмазываются: в четверг еще не отдохнули,в пятницу не готовы, в субботу вера не позволяет, понедельник день тяжёлый.
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Так как в связи с коронавирусом, очень многие Украинцы будут доведены до личного банкротства, а также многие просто уйдут, и путём простых махинаций можно будет оптом Собирать земли. И только Украина желает продать страну во время пандемии, остаётся зарабатывать во время чумы, возникает вопрос в каких банках выдают деньги ? Для скупки земли? Или в каких агенствах набирают скупщиков, выбивальщиков, переговорщиков-убедителей несговорчивых, решал с властями и гробовщиков?
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