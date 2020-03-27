 Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".
Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.
Потусуйся с дружками и желательно в неформальной обстановке: раньше были встречи без галстуков, а вы встретьтесь без масок.
А потом бахните по шаурме, как в старые добрые времена!
Рукопожатий Офшор™
@iddqd_ua
·6 ч
Бидлан, пам'ятай: якщо захворієш і потрапиш до лікарні - уточни чи не Порошенко завіз їм обладнання, маски, спецзасоби, апарати ШВЛ. Якщо так - будь послідовним. З лютою ненавистю відмовся від допомоги & здохни нах...й на калідорі, доведи що ти крємєнь!
Відно, в панєдєльнік іх мама раділа.
Вродє нє бєздєльнікі, і маглі би жить,
Ім би панєдєльнікі взять, і атмєніть. )))
Весь покрытый зеленью абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью абсолютно весь.
Наче про Зєлю, блєать! І про нас...
"ребятня и взрослые пропадают зря"
и свою Раду с вобой прихвати.
Тайный сговор и образование преступной группировки, с целью убийства действующего Президента!
В состав группировки, предварительно вошли:
- София Федина
- Господь Бог
- Люди (пока неустановленные участники группировки)
https://www.youtube.com/watch?v=F6oHs2MMzQA
« ...шановни батькы, зборы пэрэносяться на понедилок. Ваша класний керивнык- зильонськый»
Фу, бл@ть... ни во что бенину куклу уже не ставят. Прямо в открытую...
А как хрипел, а как улыбался, а как начинал )))
Зильонский твоя песня уже спета - до побачэння назавжды!
Львовский метрополитен
@natohawks
·4 ч
ГУР МО Украины сообщает что с начала марта РФ перебросила в ОРДЛО >30 вагонов с боеприпасами, 8 тыс. тонн топлива и >10 единиц бронетехники.
Очередное напоминание того, что Сивохи, скулящие про "внутренний конфликт" - это не какие-то там глупые наивные ватные малоросы. Это враги
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