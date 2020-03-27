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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1485) дефолт (374) Европейская Солидарность (315)

 Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и голосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Фейсбуке.

Она отметила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаторов для бизнеса, зато обрезают финансирования той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5 миллиардов гривен перераспределение бюджета. И забрать не из строительства дорог, не из школ, не из больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Ну и из других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать в поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан", - отметила Геращенко.

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Она отметила, что правительство уже признало недополучения доходной части бюджета в 106 миллиардов гривен, поэтому планирует сократить расходы на 55 миллиардов и втрое увеличить дефицит бюджета.

"Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинца которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке", - отметила Ирина Геращенко.

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Что касается рынка земли, то сопредседатель "Европейской Солидарности" в очередной раз напомнила - фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее правки.

"Этот закон является очень чувствительным для общества, и мы настаиваем на следующем. Мы за рынок, если там будет изъята норма о концентрации 200 тысяч гектаров в одни руки, если оттуда будет изъята норма о дерибане 10 млн гектаров государственной земли. Потому что пока этот закон выглядит как афера века - такая же, как афера с приватизацией в начале 90-х, когда люди получили ваучеры, и ни бюджет, ни сами граждане не получили позитива этой большой приватизации. Если в законе останется право самих крестьян продавать свои паи, фермеров продавать, покупать свои паи, то это будет справедливо. Так же если будут заложены там создания кадастра, борьба с рейдерством, предохранители по рейдерства и экологические нормы. Такой закон мы бы были готовы рассмотреть на фракции и поддержать в этих тяжелых условиях.

Но еще раз подчеркиваю, что мы никогда не пойдем на дерибан государственной земли в подобных условиях. Тем более в условиях турборежима и карантина", - отметила Геращенко.

"Европейская Солидарность" точно будет на внеочередной сессии - будь то в воскресенье, или это в понедельник, когда ее объявят. Мы будем конструктивны, мы готовы работать на страну. Но точно не дадим сделать ничего, чтобы Украина сейчас завели в дефолт, как об этом мечтают некоторые слуги и некоторые олигархи. Вот этого мы не позволим ", - предостерегла Ирина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3184987
 
   
 Топ комментарии
 
В чём мерзкая? В том что освободила почти 1000 Украинских пленных?
В том что не сдала Украину в Минске как это делает Зеленский ?
В том что патриот Украины?
Сука ты Вася!
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Мы предложили 13,5 миллиардов гривен перераспределение бюджета. И забрать не из строительства дорог, не из школ, не из больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Источник: https://censor.net.ua/n3184987
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Да ,надо продать землю за зелёные бумажки ... Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3524и будет всем счастье ...
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Отдайте мне зелёные бумажки. Хочу быть счастливым. Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9336 Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8312
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Какая мерзкая баба !
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В чём мерзкая? В том что освободила почти 1000 Украинских пленных?
В том что не сдала Украину в Минске как это делает Зеленский ?
В том что патриот Украины?
**** ты Вася!
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бот касапський Semen Semenich, нащо змінив проксі на румунське? Був же під британським
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Він по "Європі гоняє". Не може знайти дорогу додому. Патірялсі бідняга.
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мерзкая в том, что прийдя во власть в результате первого Майдана, под крылом Ющенка, органично влилась в ряды обеспеченных балаболов и даже после второго Майдана она ничего не поняла.
Дурачек ты, АЛЕКС
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Что за отвратительные рожи на ночь глядя.... То яйценюк, теперь эта.... не хочу материться. Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1213
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Де факто страна в дефолте. Интеллектуальном и финансовом - перед собственным народом.
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и медицинском - 436 ИВЛ на страну и 0 масок, антисептиков и тестов в разгар эпидемии
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свобода, равенство, братство! я думал этот лозунг придумали большевики а оказалось это девиз масонов Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9562
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уви .рулять жиди украіной...а далі або ми іх або вони нас...
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Уже позволили, когда дядя петя немного в демократию заигрался...
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жизнь среди мужчин научила быстро падать на колени
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Без народу ніхто нічого не зробе.Тому треба опиратися на народ.Інакше це все піар.
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ну вы когда налоги с людей драли и повышали цены на Энергоресурсы, находясь у власти, о чем думали? Что это ведет тоже дефолту, ибо наше производство не в состоянии конкурировать с мировой экономикой, но вы тут не позволите, теперь, не у власти.
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Мало драли. Надо было больше.
И пасть вате заткнуть надо было, тут Порох недоработал.
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вміють вони... Подивись на гілку модера
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Ахха. Наверное именно из-за этого при Порошенко был рост ВВП в 4 процента, а нынче в бюджете дыра в 25% и сборы на таможне меньше 2/3 от плановых ))) Просто хуже не будет, зебилы ))
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ну во первых...статистика... читайте, что это такое))
работал как то я на одном предприятии, там брали со склада старую продукцию, отмывали и ставили новой, и снова на склад отправляли)))
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Коли це було? При совку? Бо вже в 1992-му за здачу на склад ніхто не платив. Зарплата - лише від реалізації
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ЗЕопарыши-калоеды тут как тут. Боты, идите твари работайте. Хватит ананировать на Цензоре
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Так куда им деться - их вошьдь «каникулы» им предоставил )))
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Спасибо за вашу работу!!!
На ЕС одна надежда.
Да, тяжело вам среди того сброда **************, которые уже даже не маскируются.
Удачи вам! Без вас Украина пропадет!
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Про тебя давно написано: Кретин никогда не поймёт что он кретин по причине того что он кретин.
Доказывать что то считаю лишним.
Пшёл вон!
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"Задля отримання кредиту вони хочуть провести закон про ринок землі і закон про банки. Наша фракція готова підтримати закон про банки, тільки якщо звідти буде вилучена норма про компенсацію колишнім власникам Приватбанку." - так що, ще беніні слуги не вгомонилися? Ще намагаються вкрасти?
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Это последствия неустанной борьбы с дефолтом, не бережет себя, мешки под глазами от недосыпания .Все за народ переживает .
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мешки под глазами - это у них партийное, песовское. Скоро лидера догонит, если бухать не прекратит Мы не позволим завести Украину в дефолт, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7469
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Уроды, во время чумы отдать землю: у простых граждан на это не будет денег и банки кредиты не дадут, а всякие "соросята" и другая мерзость скупит за копейки землю, в том числе гос. землю за долги государства...
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та не, чувак правильно говорит..... только он перепутал "соросят" с "русятами"......
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Не позволим - болтая что попало?
Заверяют нас, что экономика поднимается болтологией.
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