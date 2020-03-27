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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, – МИД Украины

Стремясь легитимировать свои международные преступления, Россия превратила украинские Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в заявлении Министерстве иностранных дел Украины в связи с шестой годовщиной принятия Генассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Своими агрессивными действиями против территориальной целостности и суверенитета Украины российский режим подрывает основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и стабильность. Стремясь легитимировать свои международные преступления, Россия превратила украинский Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, запугивая, преследуя и лишая каких-либо прав тех, кто выступает против российской агрессии", - говорится в документе.

В министерстве отмечают, что остановив дальнейшее продвижение военной машины России ценой огромных человеческих и материальных потерь, Украина и сегодня пользуется полной поддержкой со стороны международного сообщества.

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"Свидетельством тому стал целый ряд одобренных в течение этих лет резолюций Генеральной ассамблеи "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) и "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей "(73/194, 74/17). Пути прекращения неправомерных действий Москвы в Крыму и на Донбассе сейчас на ежегодной основе рассматриваются государствами-членами ООН на Генассамблее в рамках пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - констатировали в МИД.

Также украинское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что Москва пытается использовать распространение пандемии COVID-19 для отмены введённых в отношении нее санкций, что в который раз показывает истинную сущность ее агрессивной политики.

"Именно солидарность и ответственное поведение государств должны стать основой для объединения наших усилий в противодействии вирусу. Лишь выполнение требований международного права является залогом недопущения распространения вируса агрессии и реваншизма, а, следовательно, может быть основанием для отмены санкций", - убеждены в МИД Украины.

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Резолюция "Территориальная целостность Украины" (68/262) была проголосована и поддержана подавляющим большинством государств-членов ООН в ответ на начало вооруженной агрессии со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН против Украины - военную оккупацию Россией украинского Крыма и попытку его аннексии путем проведения незаконного фейкового референдума.

Его одобрением Генассамблея ООН выразила решительный протест дерзкому нарушению РФ норм международного права и подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Только 11 стран во главе с Россией выступили "против" документа в 2014 году, против призыва отказаться от попыток изменить границы Украины из-за угрозы силой или ее применения или другим незаконным путем", напомнили в МИД Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184984
 
   
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Ідіотська заява яку ніхто не буде читати! Кому цікавий цей безмозглий текст? Потрібно було заявляти: "Терористична, піратська, злочинна російська влада, яка повністю втратила будь яку легітимність і повністю вийшла за правове поле Конституції Росії та міжнародні правові норми, своєю злочинною бездіяльністю та терористичними методами управління влаштувала на окупованих територіях України неконтрольовану ситуацію з захворюваністю на коронавірус та віспу, що призвело до неконтрольованого поширення небезпечних захворювань і може призвести до страшної епідемії, яку будуть замовчувати окупанти через відсутність на окупованих територіях незалежних ЗМІ та свободи слова! Вимагаємо від світової спільноти негайних дій по поверненню під юрисдикцію України всіх окупованих українських територій та введення нових санкцій проти терористичної влади росії!"
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Так у сивушки и спроси.
Я свое мнение высказал
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так ти порохобот! вєщі ви гаварітє крамольні, які йдуть в розріз с палітікою зє партії.
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Его одобрением Генассамблея ООН выразила решительный протест дерзкому нарушению РФ норм международного права и подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.Источник: https://censor.net.ua/n3184984

Вы что, млять, СЕРЬЕЗНО? До сих пор мастурбируете на 2014 год?
цуко, слов нормальных нет.
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И к чему МЗС ведет?Взвалить и их проблемы нам на шею из вроде благородной метой мол там украинцы а Украина своих не бросает.
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так вы зебилы Украину превратили в территорию гуманитарной катастрофы, *********
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