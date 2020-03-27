 Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по мнению народного депутата, то, что Соколов сейчас руководит бюро, противоречит закону, в отсутствие директора - это должен делать первый заместитель.

"Мы с большим уважением относимся к мнению народных депутатов Украины и благодарны им за внимание к Государственному бюро расследований. При этом отмечу, что назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований Законов Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об отпусках" и было вполне обосновано. Также напоминаю, что все заинтересованные в деятельности ГБР граждане имеют право обратиться к нам для получения официальной информации и позиции правоохранительного органа по любому вопросу, который относится к его компетенции", - отметил Соколов.

В Бюро напомнили, что Соколов стал исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований с 17 марта 2020 года, в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором.

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