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 Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов прокомментировал заявление первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрея Осадчука об основаниях своего назначения.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по мнению народного депутата, то, что Соколов сейчас руководит бюро, противоречит закону, в отсутствие директора - это должен делать первый заместитель.

"Мы с большим уважением относимся к мнению народных депутатов Украины и благодарны им за внимание к Государственному бюро расследований. При этом отмечу, что назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований Законов Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об отпусках" и было вполне обосновано. Также напоминаю, что все заинтересованные в деятельности ГБР граждане имеют право обратиться к нам для получения официальной информации и позиции правоохранительного органа по любому вопросу, который относится к его компетенции", - отметил Соколов.

В Бюро напомнили, что Соколов стал исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований с 17 марта 2020 года, в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР возглавляет замдиректора, который не может исполнять такие обязанности, это противоречит закону, - Осадчук

Источник: https://censor.net.ua/n3184982
 
   
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Сокол ты Орлов - сокол. Разрешите доложить товарищ генерал, я не Орлов, я Соколов. Орел ты Соколов- орел.
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Нова прокурворка, яка подруга Портнова, вже засвітился з люксовим годинником.

Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов - Цензор.НЕТ 6720
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Главное слово - "вполне". В настоящей ситуации "вполне" это почти законно. И явно толерантно. Да, и в общем, неплохо. Да не всем нравится. Но в целом -з...сь
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В общем, если бы это было обосновано - не была бы Украина на последнем местем в Европе по экономике и экологии, и на первом - по государственной глупости, коррупции и бедности.
Поэтому вывод только один - это все представления для народа. Все эти назначения и конкурсы - поддельные, для вида. Как у Путина демократия - для вида. На самом деле назначения получают все те же неизменные члены ОПГ - криворукие какократы и худшие преступники, которые продолжают тянуть страну на дно.
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Опять кацап.украинцы в стране есть?
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полно, с окончанием фамилии на ..кий и ...ман)
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