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 Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности

Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация имеют более чем достаточно инструментов для сдерживания распространения пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина24" 27 марта.

"Единственная разница между чрезвычайным положением и действующим состоянием, которое у нас есть, - это то, что в чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижения", - подчеркнул он.

Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором: "Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях".

Более того, с политической точки зрения чрезвычайное положение "только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей. Это не помогает ни в борьбе с пандемией, ни экономике".

Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы.

Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, которые вернулись. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19: "Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать".

Источник: https://censor.net.ua/n3184980
 
 
 Топ комментарии
 
кто этот нафталин нам опять втюхивает?
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Как-то много стало Яйценюха ,Татарин для чего-то его достал из подполья .. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 6204
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Олігархи бояться що Захід буде вимагати термінового повернення кредитів у випадку введення особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану, які є класичним форс-мажором! Тому вже 6 років наші ЗСУ воюють без права відкривати вогонь, бо немає Воєнного стану! Україні потрібен Воєнний стан бо йде війна і солдат має мати право відривати вогонь щоб захистити себе і знищити ворога!
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Так Порошенко вводил черезвычайное положение и против был не запад а украинская вата!
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порошенко грався в воєнний стан, а не вводив його! Він думав за допомоги воєнного стану перед виборами продовжити своє безглузде правління, але український нарід виступив проти політичного банкрута, мародера та гниди!
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кто этот нафталин нам опять втюхивает?
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нам нужно не "Чрезвычайное положение" а национализация группы "Привата" и расстрел Каломойского, Дубинского, Палицы и всего руководства и акционеров Привата..
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Не нужно. Эти меры вернуть похищенное не помогут
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Как-то много стало Яйценюха ,Татарин для чего-то его достал из подполья .. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 6204
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согласен, оно везде - чуствует что можно будет поживиться
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Та звичайно! Стільки покришив кацапні в Чечні-а приїхав і медсестру вбив.. -нелюд Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 829 ( Сарказм) бо люди різні..
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Яценюк - шо с будущем урожаем
Фермеры говорят , шо засуха . И как все взойдёт неясно
Может разобраться планами посева и вместо рапса посадить кукурузу?
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думаю лучше ещё одну стену на 8 лярдов выкопать
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Угу, Яценюк осот от проса хрен отличит, а ты к нему с такими вопросами.
Ну, хоть на канале Мураева не прописался, как Тимошенко.
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Он с пинчуковско-ахметовского квакает и аваковского еспреса
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сегодня глава нефтегаза Коболев отказался от 40 миллионов долларов премии и купил на них аппараты искусственного дыхания для украинских больниц а потом я проснулся
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для справки: по новому контракту ему сильно урезали аппетиты, в частности отменили премии
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А от скольки миллионов отказался Зеленский, Ермак и девочка вНаем??? Иди проспись!!!
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Кролик,уважуха.
З кого ж ты будеш бабло иметь,если никто не будет работать.?
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ГНИДА яйцеголовая, твои ГЕЙропейские тарифы, народ будет помнить еще десятилетия!!!
И КУЛЮВЛОБА, тебе еще будет желать не одно поколение!!!
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А сейчас какие тарифы? Если я при зелёной сопле плачу на 30% больше чем при Яценюке?
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А при ялынковиче ты больше платил чем при яйце или меньше чем при за-нелохе?
Все относительно.
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При януковиче все мои сбережения превратились в красивую бумагу потому что Фирташ платил за газ как и я!
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Если бы не Яйченюх который поднял тарифы на 200% и более, а затем и ГНОЙсман, который поднял на столько же, то ты сейчас бы платил, бы не на 30% больше, а в разы меньше. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 9926
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Сэня..ты недожрал? Или реально о державе+ думаешь?
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Это он авакава оправдывает или наоборот - поддерживает , не могу разобраться ....
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Что-то они в последнее время в унисон одни и те же месседжи вбрасывают с каждого утюга (на правах рекламы). Почти в унисон.
Что ж, Сеня, ты как в том анекдоте про ватсона, холмса и его тубку: «барыги» уже нет, но срать с аваковым в уши ты не прекращаешь...
Езжай к себе домой на Буковины - делом займись настоящим, спасай земляков от хвори! Вместо того, чтобы сидеть и из дупла подпердывать...
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Все кто угодно,только не Порошенко.Ольга Скабеева 60 минут.2018 год.
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ну дайте ей кто-нить гуманитарный ускоряющий поджопник!
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оскорбинку и мышьяк. можно и касторку.
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это кролик еще всю зелень повыщипывает Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 2557.и не поперхнется
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никак не может жить без власти, все лезет с советами))
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Чет ваты набежало! Вата ненавидит Бандеру Шухевича Порошенко и Яценюка делайте выводы господа!
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Ахаха, ну ты дал - бениного яйцеподданого в один ряд с достойными историческими персонами поставил ))) давай уже авака сюда тяни, беню - не стесняйся )
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Сеня теперь не Брандон Великий Строитель , а Великий Вирусолог-Эпидемиолог?
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На счету казначейства Украины в марте 2014 года было 110 000 гривен от Индюковича,Яценюк сдал Гройсману 17 миллиардов долларов в ЗВР.
Главное что дважды не сидевший Витьок не ВОР,... Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 3653
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Ну, да - сам единолично взял и из собственного кармана недоимку всю и положил в бюджет ))
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да нет никакой необходимости сейчас вводить, а лучше подождать, когда будет так, как в Италии. Нужно на опережение действовать! Надо вводить все самые суровые меры!!! Чем жоще меры принять, тем быстрее получится остановить вирус и тем быстрее все смогут выйти на работу!
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Это как "как в Италии"? Италия - это там, где ныне массово умирают старики 80-ти - 100 лет? Так у нас такого не будет - у нас все 29 лет власть "о народе думала", чтобы такого, как в Италии, в Украине не произошло - народ на нищенских пенсиях умирает не дожив до 80-ти.
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Эх, до чего же слеп «мудрый нарит» ))))
Эти персонажи - все у бени в одном спектакле. Просто зэ-шмаркле повезло меньше и он типа «плохой царь». Настало время предложить зэ-лохторату «спасительную альтернативу» в виде/в лице ... ))) а зэ-быдло ещё и аплодировать будет ... смешные вы все. И предсказуемые. Аж тошно...
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Вот чего так: пока не дорвалось тело к кормушке бюджета - оно величайший геапалитег и стратег, думающий о всеобщем благоденствии, а как только дорвалось - обо всем забывает? И когда от корыта власти отстраняют, то вновь - величайший мыслитель, денно и нощно о народе думающий...
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Кролик, да уже сто человек об этом говорило .ты опозадло опудало гороховое . Деньги есть вали в Майами и не кудахтай . Во власть уже не попадешь .ты и так там с пеленок .
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Яценюк по профессии экономист с высшим не купленным образованием и это понятно даже в США или Британии.Для украинцев лучше Индюкович или Зеля с 73 % Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 4729
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....сеня! а есть ли жизнь на марсе?...може слетаешь по заниженным тарифам.......твое мнение о ч/п кто спрашивал. или поклевка пошла)
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