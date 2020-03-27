 Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина24" 27 марта.
"Единственная разница между чрезвычайным положением и действующим состоянием, которое у нас есть, - это то, что в чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижения", - подчеркнул он.
Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором: "Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях".
Более того, с политической точки зрения чрезвычайное положение "только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей. Это не помогает ни в борьбе с пандемией, ни экономике".
Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы.
Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, которые вернулись. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19: "Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать".
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