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 Италия продлила украинцам разрешение на проживание до 15 июня

Действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина, продлили до 15 июня 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства Украины в Италии в Фейсбуке.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер", — сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что сроки для осуществления административных процедур, касающихся пребывания иностранцев в Италии продлили на 30 дней. Превышение сроков, связанное с форс-мажором, не влияет на правовой статус пребывания иностранцев в стране.

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"В то же время, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств", — добавили в посольстве.

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Италия продлила украинцам разрешение на проживание до 15 июня 01
Италия продлила украинцам разрешение на проживание до 15 июня 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184977
 
 
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Щас обратно ломанутся. Зеля, выкатывай самолеты.
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Не ломанутся: работы нет, за несоблюдение карантина наказывают строго и неотвратимо, цены выше - сейчас в Украине одни преимущества.
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Наші не знаю як їх назвати, придумали нову муйню, вони беруть на пансіон в Україну старих італійців.
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Не видумуйте - як ті італійці можуть потрапити в Україну? Для іноземців кордони закриті все тиждень.
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