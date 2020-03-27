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 Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ

27 марта, в последний день перед закрытием границ, на пункте пропуска "Корчова", граничащем с украинским "Краковцом", образовались огромные очереди.

Фото с границы опубликовало издание "Тексты", информирует Цензор.НЕТ.

В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 18-00 в пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят 1800 человек. За день удалось пропустить на Родину 3178 украинцев.

Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 01

В пункте пропуска "Рава-Руська" в очереди стоят 50 человек, за день пропустили 3729 человек.

На "Ягодине", по данным ГПСУ, очереди нет, за день пропущено 5600 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", — добавили пограничники.

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

Также на Цензор.НЕТ: Огромная очередь из украинцев образовалась на границе с Польшей. ВИДЕО

Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 02
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 03
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 04
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 05
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ 06

Источник: https://censor.net.ua/n3184972
 
 
 Топ комментарии
 
Япона мать.. О каком карантине вообще идет речь???!
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Пропуск через кордон закривати ніхто не має права, тому що Конституція України ГАРАНТУЄ що ніхто не може заборонити громадянам України в'їзд на територію України!
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Вот создали толпу на границе.Там пока достоишся,точно "корону подхватишь.
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чий безвіз?!
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а до безвіза коронавірус в додаток йшов))
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Свинарчуки!!! Порошенко!!! Бариги!!!1111 Ліпецька фабрика!!!! Мальдіви!!!!111111
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тобто потенційних розносчиків ще більше-чи ви маєте на увазі-що в них тепер імунітет?
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Повтор: "Пан, Авак Арсенов, в мене чуйка, що коронавірусом тут багацько народу перехворіло. Кінець лютого-поачаток березня 30+ випадків в одному колективі. Симптоми однакові: 38-39+ на кілька днів, сухий кашель, біль у всьому тілі. Далі або бронхит, або пневмонія. Антібіотики. Рентген не показав нічого страшного. Від 8 до 21 дня лікарняних."
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Дійшло до мене нарешті.. розмовляти по телефону і писати в ноуті трошки незручно-а я хотів як Цезар Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 4994
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Не було тестів, не було нічого, проту були віпадки єпідемії "пневвмонії" та багато летального.
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На кінець Лютого початок Березня: 30+ Дергачі Харківська обл. 200+ Харків. 200+ Полтава. Це тільки кого я знав і їх родичі. Якобы грипп!!
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А що, при вірусному захворюванню треба пити антибіотики, які достовірно знижують рівень лейкоцитів і слугують пусковим механізмом в виникненню грибкових хвороб та алергії ?
А оте що ви кажете, 30+ , то тільки ваші припущення, пневмонія це майже звичайний розвиток при не правильному лікуванні респіраторних,це може бути самолікування, антибіотики без рецепта, парацетамол жменями.Ото правильно рекомендують, вибери собі сімейного правильно і слухай що каже, і нікуда не шастай
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Япона мать.. О каком карантине вообще идет речь???!
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Ага, жопомои срочно драпают, т.к. польские паны их выпхали под зад
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Они думают что тут их лечить будут БЕСПЛАТНО !!!!!!
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це ж наслідкі соевого безвізу, дурень ти))
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Я розумію що зебілізм невиліковен, але все ж таки запитаю, тобі взагалі не соромно таке писати?
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Обов'язково у всіх розписку візьміть про дотримання самоізоляції... Блазні, це 100% спрацює!
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А они так не заболеют толпой стоять или всем чиновникам пох, и как они потом разнесут заразу тоже пох?
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да тем кто в этой толпе стоит на себя самих плевать и на родню тоже! иначе б не стояло, стадо безмозглое
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Жопа. Навіть якщо з них там 2-3 людини з коронавірусом були, то тепер десятки, щонайменше.
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С пограничного вертолета снимали? А где граница? Там, где пешеходный переход?
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Да.
Если даже вирус был у одного-двух людей, после такого Вавилона, он будет у половины.
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Толпа людей..главное,чтоб среди них не было хоть одного больного
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Обязательно есть. Но они ж непуганные идиоты...как вернутся домой - сразу по гостям попрут.

Жена рассказывала последний рабочий день перед карантином - у шефа ДР - набилось куча народа в комнату и все без масок, кроме нее - она дверь открыла и стала возле двери подальше - так попросили дверь закрыть, тк "сквозит"...простуды они боятся, а смертельного вируса - нет...
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главное, шо чотко один між одним дистанцию соблюдают. и с погодой им повезло.
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пипец!!!.. сбиться в кучу и дышать друг другу в затылок.. а как вернутся домой, так пойдут по родственникам рассказы рассказывать.. и вот тебе вспышка корновируса!!!
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они еще и на шашлыки с корешами поедут бухать
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Это пипец если там есть хоть один заражённый
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я бы сразу в крематорий отправил. но щас тут налетят пацифисты и вышиватники, которые будут расказывать мне о тяжолой доле гастарбайтеров, которых резко понятуло в ридну неньку.
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На границе Турции и Сирии расположен лагерь сирийских беженцев около миллиона человек.Видео есть в Ютьюбе...
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да лучше бы они внатуре так выглядели. тогда у сраного пацифистского говна небыло бы вопросов, почему я предлагаю жечь напалмом.
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Что сопли зелёные делают,всех хотят угробить.
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по-хорошему... даже по нормальному...их бы строем да в обсервацию...
но это настолько нереально...что даже не хочется и говорить... но эта толпа, в которой все может быть...настолько небезопасна с медицинской...с карантинной точки зрения...что об этом надо кричать...только куда??? в небо????
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Не заразиться уже надежды нет,теперь бы хоть выжить..ппц
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Мне другое интересно, они не знают, что здесь уже две недели карантин?
Все знают, что закроют границьі, зачем ждать последнего дня?
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Такова природа...все на последний день откладывать...
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Как строить страну вместе, так ну его накуй-я не я и хата не моя. Там типа лучше платят, а как там похолодало, так сразу потянулись к своей хате.
Подскажите мне, как таких....... называть????
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Я бы подсказал, но у меня принцип - русским матом не ругаться.
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А що їм до свого дому не їхати, строитель держави знайшовся, не відомо чи хоч працюючий, вони ж не до тебе їдуть і нічого в тебе не просять.
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Ну, что вы так все набросились на.., тьфу ты, ну, как его, ну того что х..м на рояле играл? А может он их всех в своём доме разместит. Под Киевом. В Иванковичах. И мама Римма будет медсестрой там, утки из под больных выносить, а папа Саша будет стират за ними бельишко. Не менее 2-х недель.
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Дякуйте Педрові за безвіз, дупоголові))
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а ми сєпарам віповийє пункти с лавчкамі, мєдпунктом, отелєм.... а поляки зігнали отару овець і стрижуть... чи це вже наші?
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Наскільки нАрід тупий! Аж страшно! Більшість з них голосували за припіздента. Куди ви ломитесь, дебіли? Там у вас є хоть якийсь шанс вилікуватись, або бути похованим як людинна. Тут БЕЗ шансів!
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К нему и ломятся. Он спасёт, он поможет, обогреет и накормит. Через видосик благодатный и исцеляющий. Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 4312
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Та ладно, это же все члены секты святого Пепы томосоносца-безвизного бегут до дому, после панских стусанив
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Мистер Хаос в Украине,о чем так мечтал Путлер.Тут Алексей Венедиктов оказался прав.
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путлеровские прихвостни шатают ситуацию из нутри, как біла разнорядка, но фокус в том что после заражения Пескова и показательного фото путлера в жовто-лакітно костюме биозащиты - им некогда - не заметили бревна в своем очке, как и бывает с русскими ***********
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капец....
даже если еще не больной - одно хватит чтоб перезаражать эту толпу...
рекомендации ВОЗ (1,5 метра между людьми) коту под хвост...
ну... и как их потом вылавливать, чтоб проверит контактное окружение??????
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никто. никто кроме тебя самого о тебе не позаботится. так что готовся к выживанию, брат.
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Оказалось, инфекция активнее всего распространяется при 6-8 градусах тепла.
Поставте им там военную паланку, питание... и пусть сидят на карантине
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как раз такая погода последние дни в Мадриде
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уявляю, скільки народ там припомнить зейло...
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Главное усиленно молиться и все будет хорошо.
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Скільки серед тих заробітчан було заражено і скільки вони зарозили навколо себе .А потім весь той натовп роз'їдиться по всій країні і все завдя и тому ,як ЗЕ організував увесь цей пізд*ць. Складається враження,що він все робить навмисно ,для того щоб у нас тут почалось пекло ,а потім нам буде розказувати ,що безвіз то потім ано і краще повернутися до москалів.
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Бабло косили до последнего, теперь дело за вирусом. Що ж воно буде!
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Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, - ВОЗ

наши уроды здоровых убивают !
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Вопрос - сколько украинцев к лету останется в живых?
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в 2014 точно так само втікали від повісток в европу і московію
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