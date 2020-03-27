 Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ

Фото с границы опубликовало издание "Тексты", информирует Цензор.НЕТ.
В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 18-00 в пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят 1800 человек. За день удалось пропустить на Родину 3178 украинцев.
В пункте пропуска "Рава-Руська" в очереди стоят 50 человек, за день пропустили 3729 человек.
На "Ягодине", по данным ГПСУ, очереди нет, за день пропущено 5600 человек.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО
"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", — добавили пограничники.
Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.
Также на Цензор.НЕТ: Огромная очередь из украинцев образовалась на границе с Польшей. ВИДЕО
А оте що ви кажете, 30+ , то тільки ваші припущення, пневмонія це майже звичайний розвиток при не правильному лікуванні респіраторних,це може бути самолікування, антибіотики без рецепта, парацетамол жменями.Ото правильно рекомендують, вибери собі сімейного правильно і слухай що каже, і нікуда не шастай
Если даже вирус был у одного-двух людей, после такого Вавилона, он будет у половины.
Жена рассказывала последний рабочий день перед карантином - у шефа ДР - набилось куча народа в комнату и все без масок, кроме нее - она дверь открыла и стала возле двери подальше - так попросили дверь закрыть, тк "сквозит"...простуды они боятся, а смертельного вируса - нет...
но это настолько нереально...что даже не хочется и говорить... но эта толпа, в которой все может быть...настолько небезопасна с медицинской...с карантинной точки зрения...что об этом надо кричать...только куда??? в небо????
Все знают, что закроют границьі, зачем ждать последнего дня?
Подскажите мне, как таких....... называть????
даже если еще не больной - одно хватит чтоб перезаражать эту толпу...
рекомендации ВОЗ (1,5 метра между людьми) коту под хвост...
ну... и как их потом вылавливать, чтоб проверит контактное окружение??????
Поставте им там военную паланку, питание... и пусть сидят на карантине
наши уроды здоровых убивают !