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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (374) МВФ (2837) Мендель (65)

 Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель

Украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с МВФ как по увеличению потенциального финансирования, так и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - сказала он в комментарии агентству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта

"Украина очень долго и тяжело будет приходить в себя из-за дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта", - указала Мендель.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Верховной Рады они проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и аграрном секторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" призывает власть принять "антиколомойский" закон, необходимый для новой программы с МВФ, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3184971
 
 
 Топ комментарии
 
Дорогая.. Вам уже НИКТО не верит!
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А Мендель не каже коли піаніст отримає Пендель? Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3359
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Потрібно відміняти карантин, або призупиняти на невизначений стан, щоб Україна не залежала від МВФ та олігархів!
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А Мендель не каже коли піаніст отримає Пендель? Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3359
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Коли віддасте МВФ землю люди зроблять вам "Де-фолт".
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Земля , что с землей товарищ Замендель ? Озвучивайте все .
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"заставили" всем ...от китайцев с арабами до сореса с МВФ ...но право первой ночи за соросом ...а дальше все остальніе ...
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да Соросу 90 лет , оно сто лет ему уже не надо .просто приплели деда .он свое давно заработал .Наши .россияне скупят . а потом ЕСовцам перепродадут в 4 раза дороже . Наши уже на низком старте .
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от і я кажу ...тварі два рази перднути лишилося а все ніяк не нажреться ...а щодо кацапів то вони скоріше Сибір продадуть ...в Україні їм медом помазано
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Но антиколомойский закон не примет. Вова, ты уже в прошлом
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и зеля уже не величайший лидер современности -а всего лишь выдающийся.. блазень
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Вот и посмотрим, пройдет ли Зеленский эту проверку на вшивость.
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А що, за бубочку вже всі кому не ліньки розписуються?
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Ні, ну в даному випадку це її основна робота, бо вона його прес-секретарка. На відміну від того ж "завхоза" Єрмака та Авакова.
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В такі часи він сам має виступати, а не ховатися.
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В принципі так, але, принаймні, на відміну від Єрмака, в неї такі повноваження є. Правда це має бути не її особиста думка, а озвучка рішень преза з поясненнями. Для того прес-секретарів і тримають.
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Если сказала мендельвошка, то ховайся в жито! 500% будет!!!
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хто вона така?
Офіційна любовниця?
І те - робити подібні серйозні заяви їй протокол не дозволяє...
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Взагалі то вона його прес-секретарка. Вона взагалі має весь час озвучувати рішення преза, бо це її прямий службовий обов'язок, а не у халатику фотографуватися.
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взагалі-то, якщо інфу читати - вона від себе, а не від шефа варнякає.
Я не знаю, можливо, шеф і доручив їй сказати - але мало би бути зазначено окремо.
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Ага ,продать ЗЕМЛЮ за БУМАЖКИ это конечно круто ,МВФ это преступная организация и сотрудничество с ней должно быть ЗАПРЕЩЕНО законодательно .
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А если МВФ захочет тебя дурочка продать на запчасти ты тоже будешь им рад ?
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Недоразумение Украины вылезло а почему не в халатике оно и есть дефолт с такой мордой даже и 100 баксов никто не даст
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НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины - наверное чепчики для клоунов дадут и футляры для балалаек. И всё из за того что войну с Россией Украина превращает показательно по омански в гражданский конфликт
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прям Коломойский этой Мендель будет всё докладывать что он там рассматривает
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не можешь ты ничего рассматривать решает МВФ а не Мендель Зеленского
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Приходить в себя без земли гораздо легче, чем с ней - меньше извилины напрягать. Пусть мучается новый хозяин.
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похоже что до президента всё-таки достучались противники дефолта
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Ну коли вже ТП(М) сказала що дефолту не буде, слід знімати гроші з банківських рахунків і класти у банки. Літрові, трилітрові.
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і тільки в конвертованій! бо з наших вони фантиків нароблять
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Само собою. Нацвалюта - лише у розмірі місячних потреб.
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А что, Мендель уже стала премьером? Какого хера она вякает о том, что ее не касается?!
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Скорее всего будет как с Укрнафтой, которой наш самый справедливый суд запретил платить дивиденды в бюджет.
Так же само, примут закон, чтобы получить кредит, а потом суд разрешит вернуть Коломойскому банк или еще денег за компенсацию.
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А почему они запугивают доверчивого обывателя дефолтом, но ничего не говорят о необходимости реструктуризации путем переговором с парижским и лондонским клубом?
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мендель, после Омана...вот даже запятой в том твоем тексте не верю...
(но вот слово дефолт произнесенное брехливыми устами напрягло...и теперь терзают смутные сомнения)
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кто ей дал слово сидела и молчала
мы видим по Вам что не возьметесь делать все превращается в тлен

Не надо нам артистов разговорного жанра во время эпидемии
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Чєрноротая мандєль
Тянєт в бєлую постєль,
Говорю єй, - "От'є...іся!
Нє нужна мнє твоя піся".

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Фуууу, какая гадость эта ваша заливная Мендель. Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3640
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Спасибі, Мендель, ти мене заспокоїла. Я думав, все вирішують органи влади. Нині - прес-секретар. Як там Коломойський? Посміхається із вікон свого готеля?
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"Завяли ландыши....
Поникли лютики...»
А как артачилась вначале зэлупоньской каденции, как всех прикладывала. А щас, выходит, ее бубочка и на коленях от кого угодно «принять готов»?! )))
А иначе - всей этой за-шобле братская могила...
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симпотная она всётаки,но красота её как бы это сказать....ну чисто паночка та что помэрла...короче после соития с ней я мог бы сказал что бые@ал саму смерть.
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Да Вы, батенька, истинный гурман и знаете толк в настоящих девиациях ))
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бубочка, возьми в пресс аташе опытного человека.
А девочку отправьте на карантин
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Обьясните этой девушке МВФ помощи не дает . Дают кредиты .
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Под самый низкий на международном финансовом рынке процент, и если этими кредитами умно распоряжаться, то будет и финансовая стабильность, и рост ВВП, и уменьшение государственного долга - как это и было за последние годы.
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Поубивал бы все тех, кто выступает за дефолт, в том числе "защитников" украинской земли.
Блин, тридцать лет уже "защищаете" и что, мать вашу?! Украина цветет и пахнет без рынка земли? Это, значит, секрет её "процветания"? Ну, так защищайте дальше, пока не сдохнете, причем преждевременно и не от коронавируса.
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С чего ты взял, что Украина будет "цвести и пахнуть" с рынком земли, если этот рынок будут контролировать те, кто контролировал в свое время продажу промышленности?
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Если объявить дефолт, а потом открыть рынок земли, то, конечно, коломойские будут счастливы. А вот если рынок земли и "антиколомойский" закон - то никакого дефолта, и коломойские будут какать кирпичами.
Впрочем, утомили вы всех своими страшными украинскими народными сказками.
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Или продавать землю или объявлять дефолт. Ещё можно верить в чудо.
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Хай зебіл повторить тепер, на біс, свій номер про повію
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А если МВФ не даст, то рассматривает?
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Ну, раз Мендель так говорит....Наверное так оно и есть. Наверное.
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самое время начинать вводить Хунту.
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шмендель дурепа, краще дубінському про це риголетні!!!!
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Мендель живет в своём мире.В мире где: "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель".Поэтому Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами. Но депутаты ответственны не перед украинцами.Их танцуют те кто их ужинает./"$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа".
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Крупный международный финансист. Сможет спокойно купить семок у бабки на углу.
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