 Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - сказала он в комментарии агентству.
"Украина очень долго и тяжело будет приходить в себя из-за дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта", - указала Мендель.
Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Верховной Рады они проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и аграрном секторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ.
Офіційна любовниця?
І те - робити подібні серйозні заяви їй протокол не дозволяє...
Я не знаю, можливо, шеф і доручив їй сказати - але мало би бути зазначено окремо.
Так же само, примут закон, чтобы получить кредит, а потом суд разрешит вернуть Коломойскому банк или еще денег за компенсацию.
(но вот слово дефолт произнесенное брехливыми устами напрягло...и теперь терзают смутные сомнения)
мы видим по Вам что не возьметесь делать все превращается в тлен
Не надо нам артистов разговорного жанра во время эпидемии
Тянєт в бєлую постєль,
Говорю єй, - "От'є...іся!
Нє нужна мнє твоя піся".
Поникли лютики...»
А как артачилась вначале зэлупоньской каденции, как всех прикладывала. А щас, выходит, ее бубочка и на коленях от кого угодно «принять готов»?! )))
А иначе - всей этой за-шобле братская могила...
А девочку отправьте на карантин
Блин, тридцать лет уже "защищаете" и что, мать вашу?! Украина цветет и пахнет без рынка земли? Это, значит, секрет её "процветания"? Ну, так защищайте дальше, пока не сдохнете, причем преждевременно и не от коронавируса.
Впрочем, утомили вы всех своими страшными украинскими народными сказками.