 В Ирпенском регионе Киевщины два новых подтвержденных случая COVID-19

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.
"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще два случая заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - написал Маркушин.
Антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных.
Напоминаем, ранее COVID-19 был выявлен у беременной жительницы Ирпеня.
У еще одного больного COVID-19 в Одессе экспресс-тест дал ложноотрицательный результат: мужчину отпустили домой
По словам одессита, он прилетел из Берлина 16 марта, а уже 17-го у него поднялась температура. Мужчина вызвал скорую, которая увезла его в инфекционную больницу. В Киеве нас проверили в аэропорту и отпустили домой. Уже 17 марта у меня подскочила температура, начался озноб. меня привезли в инфекционку, сделали экспресс-тест, взяли кровь и пробы изо рта. Тест показал одну полоску (отрицательный результат, - Ред.), и доктор попросила подписать бумагу, что я отказываюсь от госпитализации и буду соблюдать самоизоляцию. Я подписал и поехал домой. Позавчера вечером снова поднялась температура, сбили. Сегодня не выдержал и сам приехал в инфекционную больницу, а тут сказали, что пришли анализы из Киева и у меня подтвердился диагноз».