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 В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии

В Италии за прошедшие сутки от корона вируса умерла рекордное количество людей - около тысячи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa со ссылкой на  Департамент гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала чрезвычайной ситуации. В четверг прирост составил 662 человека. 50 умерших - это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

В целом в Италии насчитывается 66,414 пациентов с коронавирусом. Прирост последних суток составил 4401 случай заражения, из них в Ломбардии - 2409.

При этом количество тех, кто вылечился, за последние сутки ощутимо ниже чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышала тысячу.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+ 120, + 3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 - в домашней изоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3184966
 
 
 Топ комментарии
 
Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
Съипнул НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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Ужас, честно говоря слов даже нет
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Совет форумчанПравила форума
 
Надо бы исправить, все же на 50 смертей меньше.
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.. мне просто интересно, кто в спам отправил мое сообщение? У вас совесть есть? Погибло на самом деле на 50 человек меньше. Или вы спамите все подряд?
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Protezione Civile - ГО пояснили, что вчера недодали 50 смертей. Поэтому такая разница.
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Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
******* НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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На порткі.
Портянкі можна іспользувать вмєсто масок. )))
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зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.
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Михаил Торо зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Ахахахахахахахах. Правильно делает пусть дерёт их козломордых. В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії - Цензор.НЕТ 1037

зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Сегодня в Украине действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%. Итого, общие потери депозитного дохода вкладчиков составляют 19,5%.
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Виходить нафтогазова держава така сама як бідна Україна?
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за Украину знаю , но мы и не понтовались ,что крутые . А Параша понты гоняла , теперь сооосать ! Золотишко у нас можно купить просто , а на Мордовии +18%( слитки )
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На Мордовии, в отличии от Украины, 13% налог на 1(один депозит - количество депозитов не сумируется) превышающий 1 миллион фублей. Т.е Если сумма вклада 1.003.000 налог берётся с 3-х тысяч рублей. Це таке.
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Мля, лимон рублєй - це 12 тис баксів, всього. Це вам не мільйон гривень під 16% річних, в кацапів і 5% - нормальок))))
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Ми це ввели з початком війни з кацапами. А що там у кацапів? З ким війна? Хто на них напав? І, а не хочете озвучити, який відсоток на депозити в кацапстані і який в Україні?
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Это и есть х..ловская помощь народу Италии. Вчера рекорд а завтра норма!!
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Число померлих в результаті коронавірусу в Іспанії зросло до 4858. За останню добу померли 769 осіб, що є рекордним показником смертності за один день.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/27/7245385/
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Цензор бере статистику десь інше, ми берем за день, вони за добу.
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Италия от души просто держитесь назло всем Здоровья,мне больше нечего сказать Я думаю с Вами весь мир
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или родовые муки нового мира. Надеюсь - без пуйла и с китайскими коммуняками у позорного столба.
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Зевс прогонит всех злых, не нужно бояться. Я вот ничего не, кхе-кхе, о б*же(бежит к целителю)
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Саме на півдні Європи найбільше смертей.
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По этой печальной статистики можно теперь понять сколько скрыл Китай в отношении смертности этого вируса В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 4056
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Китайскую статистику мы никогда не узнаем. Как и Ирана. Остается смотреть на Запад. Как всегда.
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Судячи по тому, що в Китаї почались бунти, там не цукор.
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Интересно что там в Сибири и на Дольнем востоке, Китай рядом все таки.
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Вони тестують всіх померлих, навіть тих хто від інфаркту помер і якщо знаходять короновірус то пишуть що помер від короновірусу. Це робиться для того щоб просити допомогу від Євросоюзу. Аномальна кількість смертей в Італії і низька смертність від вірусу в Німеччині поямнюється тим, що ліниві дармоїди Італійські, включають шантаж Європи, в тому числі натякаючи, що ляжуть під москву
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то есть, если бы эти умершие от инфаркта не заразились коронавирусом - они бы все равно погибли бы в этих числах?
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Не слушай его. Уже подняли статистику смертности и она выше в 4-10 раз чем в прошлом году.
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Я просто пытаюсь достучаться до логики этого человека..
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Хто зна, може і не померли б. Хтось сьогодні писав, що якщо померли з короною, то є страхівка. не знаю чи правда.
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Чуєш,ляпало, ти в Італії був, з італійцями працював,що тут варнякаєш, роботяга
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Осложнениями инф. от коронавируса могут быть инфаркт миокардия и гломерулонефрит, как аутоиммунные феномены.
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Ну, може, вони знають, просто, від чого помирають хворі на пневмонію? Ви думаєте від пневмонії?
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В Италии и Испании вымирают дома престарелых.Львиная доля статистики -оттуда.Их регистрируют,только после смерти.Эту скорбную особенность руководство домов престарелых пытается скрывать.
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Не обольщайтесь. Молодые тоже умирают. К сожалению
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Ниже. Но для молодежи вероятность умереть в двадцать пять раз выше чем от гриппа. Просто пока болеют мало, вот это не так видно.
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Майже 40% всіх смертей Італія. Що там не так.
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в других странах пока заразились только путешественники - а они относительно молодого возраста. Через какое то время и в других странах вирус дойдет до стариков и вот тогда смертность будет большой.
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Блін, завжди думав що по світу більше швендяють пенси.
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А всё-таки почему в Италии за сегодня 919, а в Германии - 37, в Австрии - 9?
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Тут вопрос в том, какая плотность заразившихся.
Основное зло коронавируса в том, что он гораздо мощнее гриппа и вызывает осложнения в десятки раз чаще чем обычный грипп. Поэтому если заболевших становится много в одном месте, то медицина просто не справляется, не хватает аппаратов ИВЛ и начинается медицина катастроф как в Италии и Испании, старше 80 лет уже не спасают и начинается по 1000 в день умерших.
Но если заболевшие рассеяны по стране и не создают медицинского коллапса, то их успеваю спасти и смертность соответственно ниже.
Для этого и вводят карантин, чтобы не произошел коллапс медицинской системы, как в Италии и Испании.
Просто ни одна страна не готова к подобному вирусу, нет столько аппаратов ИВЛ. Даже Китай строил отдельную спецбольницу с большим количеством ИВЛ и прочим оборудованием для лечения конкретно коронавируса и пока только притормозил эпидемию, и то неизвестно, что там на самом деле с количеством погибших от короны.
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Вот, не на секунду не верю китайскому правительству.
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через недельки три когда понаехавшие бесконтрольно и без карантина в неньку заразят свои села и райцентры - мы будем впереди всей планеты.
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То 5 дней, то 2 недельки, то 3... вы там определитесь уже.
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я где то говорил про 5 дней ? я говорю о двух неделях от возвращения кучи самолетов и три недели от возвращения поездов. увидели какие то несоответствия в моих словах и логике ? давайте обсудим. мне всегда приятно пообщаться с умным человеком.
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за сегодняшние сутки сколько уже подтвержденных ? за прошлые было два раза меньше ? значит завтра- послезавтра удвоится от сегодняшних.
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а ты маску не носи, перчатки не одевай, деинфекцию не делай. спишемся через пол годика, обсудим. договорились ?
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Ми й досі не знаємо, скільки 24 лютого їх було у нас.
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Згоден, ну ми ж коментуємо ту статистику що виклали. Хоча я думаю, що в нас буде менше.
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В сесесері теж була статистика. Така собі.
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кому еще кацапская помощь нужна?
в очередь - они всем быстро циферки поправят...
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Ні, Апокаліпсис більше би забрав, а це більше схоже на попередження від природи.
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Невероятно, неужели зеленский не осознает последствия массового завоза поездами больных .
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Интересно, а сколько итальянцев умерло в прошлом году этого же числа?
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Никогда в таких количествах за один день не умирало!
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Принадлежащий итальянскому модельеру Джорджо Армани дом моды Armani переоборудует все заводы в Италии и будет шить на них одноразовые халаты для медицинских работников, сообщила компания.
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?
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Стонущие от санкций на рашке - в лицах.
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