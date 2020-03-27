 В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.
По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала чрезвычайной ситуации. В четверг прирост составил 662 человека. 50 умерших - это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.
В целом в Италии насчитывается 66,414 пациентов с коронавирусом. Прирост последних суток составил 4401 случай заражения, из них в Ломбардии - 2409.
При этом количество тех, кто вылечился, за последние сутки ощутимо ниже чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышала тысячу.
Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+ 120, + 3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 - в домашней изоляции.
******* НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая!
Портянкі можна іспользувать вмєсто масок. )))
зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Сегодня в Украине действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%. Итого, общие потери депозитного дохода вкладчиков составляют 19,5%.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/27/7245385/
Основное зло коронавируса в том, что он гораздо мощнее гриппа и вызывает осложнения в десятки раз чаще чем обычный грипп. Поэтому если заболевших становится много в одном месте, то медицина просто не справляется, не хватает аппаратов ИВЛ и начинается медицина катастроф как в Италии и Испании, старше 80 лет уже не спасают и начинается по 1000 в день умерших.
Но если заболевшие рассеяны по стране и не создают медицинского коллапса, то их успеваю спасти и смертность соответственно ниже.
Для этого и вводят карантин, чтобы не произошел коллапс медицинской системы, как в Италии и Испании.
Просто ни одна страна не готова к подобному вирусу, нет столько аппаратов ИВЛ. Даже Китай строил отдельную спецбольницу с большим количеством ИВЛ и прочим оборудованием для лечения конкретно коронавируса и пока только притормозил эпидемию, и то неизвестно, что там на самом деле с количеством погибших от короны.
в очередь - они всем быстро циферки поправят...
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?