EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  5177  33
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1486) карантин (1562) Корбан (475) COVID-19 (2350) коронавирус (907)

 Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан

Чиновники Днепетровской ОГА хотят создать инфекционные отделения для больных коронавирусом на территории 2 областных больниц, где лечатся онкобольные дети и раненые с передовой.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.

"Губернатор-марионетка Бондаренко и его начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им.Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом. Когда мы об этом узнали, тут же подняли скандал. Но нам ответили, что это их коллегиальное решение, а облсовет поддержал.

Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом

По его мнению, такое решение в ОГА приняли для того, чтобы "организовать лечение ВИП-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих", и не пользоваться "с народом" услугами двух отдельных опорных больниц для больных коронавирусом.

"Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онко-больных детей, ради того, чтобы лечить "своих" в комфортных условиях. Но этого не случится. Мы не допустим. Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал Корбан.

Читайте также: Закупленные Днепром через ProZorro аппараты ИВЛ третий день стоят на таможне. Нефьодов обещает разрешить проблему с критическим импортом

Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для своих, - Корбан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184965
 
   
 Топ комментарии
 
Довольно четкая закономерность: если местные советы и мэры городов хоть пытаются как то решить возникшие в связи с эпидемией вопросы, то государственные администрации любо положили ...уй на все это, либо занимаются исключительно решением своих персональных проблем.
 показать весь комментарий
 
везде теперь беда у чиновников в Украине, вирус не разбирает бедный ты человек, богатый, слесарь, сантехник, олигаргх или чиновник, но чиновник хочет лучшее себе все равно забрать, думает вирус их больше испугается, если у него комфорт будет и тут
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Купити подешевше і продати подорожче тепер зветься бізнесом.
 показать весь комментарий
 
 
в том то и дело что они искали подешевле и купили у хер пойми кого
 показать весь комментарий
 
 
1)Испания их покупала, возможно через посредников. Это не оф. гумпомощь.
2) заявление Китая на эту тему - производитель не имел официальной лицензии на продажу своей продукции.
Стоит пройти всего лишь по первоисточнику указанному в статье
https://english.elpais.com/society/2020-03-27/unreliability-of-new-tests-delays-effort-to-slow-coronavirus-spread-in-spain.html
 показать весь комментарий
 
 
Здесь только + !!! Чинуш на мыло -- вип палаты для своих в областной психушке . там пусть лечаться твари Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 3490
 показать весь комментарий
 
 
не хрен! им и обычные психушки слишком жирно. Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 6551
 показать весь комментарий
 
 
Корбана в президенты! Писюниста гундосого вон!
 показать весь комментарий
 
 
Корбан тебе не заплатит. Или ты думаешь все забыли кто такой корбан?
 показать весь комментарий
 
 
так что делать ?

неужели вы хотите вернуть Пороха ?
Ужас! Ужас! Ужас ! Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 1929
 показать весь комментарий
 
 
везде теперь беда у чиновников в Украине, вирус не разбирает бедный ты человек, богатый, слесарь, сантехник, олигаргх или чиновник, но чиновник хочет лучшее себе все равно забрать, думает вирус их больше испугается, если у него комфорт будет и тут
 показать весь комментарий
 
 
Жизнь или кошелек?В переводе на украинский,Украина или Коломойша?
 показать весь комментарий
 
 
Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал Корбан.Источник:https://censor.net.ua/n3184965 Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 8815
 показать весь комментарий
 
 
Но и ты гусь не лучше. Ворон ворону уже начал глаза клевать. Дожились.
 показать весь комментарий
 
 
Довольно четкая закономерность: если местные советы и мэры городов хоть пытаются как то решить возникшие в связи с эпидемией вопросы, то государственные администрации любо положили ...уй на все это, либо занимаются исключительно решением своих персональных проблем.
 показать весь комментарий
 
 
Бери ,я тебе еще нарисую...
Свадьба в Малиновке.
 показать весь комментарий
 
 
Простой еврейский мальчик Корбан, а за украинцев переживает.
 показать весь комментарий
 
 
...гони их Гена, и ихними "люксами" по месту прописки...это ж такой "княжий беспредел.. вчерашних навозников, в каждой обл. творится...презу поручение СБУ шникам дать нужно для проверки..
 показать весь комментарий
 
whitehanter А где прописка Гены Корбана ? В Израиле ? Только туда так уже не пустят . Только граждан страны и через 2 недели карантина.
 показать весь комментарий
 
походу всі чиновники - білі, сині, помаранчеві, зелені - всі вони з однієї партії - партії підарасів
 показать весь комментарий
 
 
все правильно сказал!
2 - узкопрофильные больницы (одна (21я) - готовность 90-95 процентов, вторая (8-я) - 70) и 5-эт. комфортабельный санаторий (в черта города) перепрофилированный под обсервацию...
какого хера вам занимать Мечьку!!!! больничку, в которую воины верили и верят как в чудо, а в докторов, как в поцелованных Богом (они столько вырывали у смерти пацанов, что им за это надо давать Героев!) а еще и детскую онкологию???? дети перестали болеть???
Филатов сказал - не будет хватать мест, я знаю как организовать один-два-пять полевых госпиталей!!!
 показать весь комментарий
 
 
Швондер заходит к Преображенскому и с порога орет :
тааак,прахвессар стоять!
вы арестованы в карантин Короновируса за аренду излишнего помещения.
товарищ Швондер,возмутился Филиппыч,я тебе товарища Шарикова подарил? подарил.,он теря человеком стал,это ты Короновирус....
 показать весь комментарий
 
 
...или в палаты на общих основаниях...никаких ВИПов перед "короной" быть не может, как топали . пусть теперь, кровосиси, и лопают...
 показать весь комментарий
 
На Канатную тварей, пусть умирают где умирали все простолюдины от желтухи!
 показать весь комментарий
 
 
Земародеры. В Мечникова совать эту смертельную заразу!!!
 показать весь комментарий
 
 
А на Космической дети с патологиями страшными со всей области! На фоне этих уродских "слуг" непонятного народа даже Корбан выглядит вполне порядочным пацаном...
 показать весь комментарий
 
 
Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал КорбанИсточник: https://censor.net.ua/n3184965

Ок, а теперь она забита, предположим (а так и будет) Твои предложения окромя популизма оголтелого?
Вообще все прекрасно в его пассаже. В многопрофильных областных больницах есть онкобольные детки ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на деток. В другой, тоже многопрофильной - инвалиды и бойцы с передовой ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на раненых бойцов далее гадкие чиновники коррупционеры, которые якобы ДЛЯ СВОИХ это делают. Добавляем гнева, чутка крепкого слова. И...
И лохторат течет....
 показать весь комментарий
 
Ничего удивительного нет, подобное втихаря чиновники творят везде по Украине и даже не в больницах, а в и медпунктах. Они всё надеются, что их не застукают. Но сегодня не то время, вот в Киеве журналисты раскрутили этот масштабный "проект" аж в 17 больницах, причем с индивидуальными медсестрами и ворошиловскими стрелками и возможно с собственными вертолетами на территории больницы. И Президенту пришлось закрывать этот шабаш во время чумы. Просто люди не должны молчать и в первую очередь освещать это через журналистов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх