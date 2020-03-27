 Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.
"Губернатор-марионетка Бондаренко и его начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им.Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом. Когда мы об этом узнали, тут же подняли скандал. Но нам ответили, что это их коллегиальное решение, а облсовет поддержал.
Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал Корбан.
По его мнению, такое решение в ОГА приняли для того, чтобы "организовать лечение ВИП-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих", и не пользоваться "с народом" услугами двух отдельных опорных больниц для больных коронавирусом.
"Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онко-больных детей, ради того, чтобы лечить "своих" в комфортных условиях. Но этого не случится. Мы не допустим. Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал Корбан.
2) заявление Китая на эту тему - производитель не имел официальной лицензии на продажу своей продукции.
Стоит пройти всего лишь по первоисточнику указанному в статье
https://english.elpais.com/society/2020-03-27/unreliability-of-new-tests-delays-effort-to-slow-coronavirus-spread-in-spain.html
неужели вы хотите вернуть Пороха ?
Ужас! Ужас! Ужас !
Свадьба в Малиновке.
2 - узкопрофильные больницы (одна (21я) - готовность 90-95 процентов, вторая (8-я) - 70) и 5-эт. комфортабельный санаторий (в черта города) перепрофилированный под обсервацию...
какого хера вам занимать Мечьку!!!! больничку, в которую воины верили и верят как в чудо, а в докторов, как в поцелованных Богом (они столько вырывали у смерти пацанов, что им за это надо давать Героев!) а еще и детскую онкологию???? дети перестали болеть???
Филатов сказал - не будет хватать мест, я знаю как организовать один-два-пять полевых госпиталей!!!
тааак,прахвессар стоять!
вы арестованы в карантин Короновируса за аренду излишнего помещения.
товарищ Швондер,возмутился Филиппыч,я тебе товарища Шарикова подарил? подарил.,он теря человеком стал,это ты Короновирус....
Ок, а теперь она забита, предположим (а так и будет) Твои предложения окромя популизма оголтелого?
Вообще все прекрасно в его пассаже. В многопрофильных областных больницах есть онкобольные детки ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на деток. В другой, тоже многопрофильной - инвалиды и бойцы с передовой ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на раненых бойцов далее гадкие чиновники коррупционеры, которые якобы ДЛЯ СВОИХ это делают. Добавляем гнева, чутка крепкого слова. И...
И лохторат течет....