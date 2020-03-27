 Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.

"Губернатор-марионетка Бондаренко и его начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им.Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом. Когда мы об этом узнали, тут же подняли скандал. Но нам ответили, что это их коллегиальное решение, а облсовет поддержал.

Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал Корбан.

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По его мнению, такое решение в ОГА приняли для того, чтобы "организовать лечение ВИП-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих", и не пользоваться "с народом" услугами двух отдельных опорных больниц для больных коронавирусом.

"Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онко-больных детей, ради того, чтобы лечить "своих" в комфортных условиях. Но этого не случится. Мы не допустим. Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал Корбан.

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