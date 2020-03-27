EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  5375  47
Материалы по теме:
Все про:карантин (1562) Одесса (5964) Одесская область (1946) штаб (1204) Куцый Максим (11) COVID-19 (2350) коронавирус (907) Ставницер Андрей (4)

 Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу

Бизнесмен Андрей Ставницер, оказывающий Одесской области помощь в борьбе с коронавирусом, требует, чтобы штаб при ОГА работал, а не существовал на бумаге.

Об этом Ставницер написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в БУКВАЛЬНОМ смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области... Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает", — написал он.

Ставницер отметил, что выполнил просьбу президента Зеленского и организовал бизнес на помощь области в борьбе с коронавирусом.

"200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу", — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

По его словам, партнеры из ОГА за это время только позвонили несколько раз с вопросом о том, сколько денег сдали бизнесмены.

"Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел – пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы", — написал Ставницер.

"Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Медики не защищены совсем: чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Бизнесмен требует, чтобы было принято окончательное решение по опорным больницам, штаб при ОГА начал функционировать на деле, а не на бумаге в качестве контролирующего органа.

"Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем", — подытожил он.

Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу 01
Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу 02
Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184963
 
 
 Топ комментарии
 
Зелені призначенці можуть організувати тільки концерт Кварталу.
 показать весь комментарий
 
Какой там концерт. Максимум Собачий вальс хе...м по роялю сбацать )))
 показать весь комментарий
 
Такое везде.
Есть кое-где просвет - Харьков, Днепр... - но это исключение.

Зеленский не способен править.
Зеленский - не президент.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелені призначенці можуть організувати тільки концерт Кварталу.
 показать весь комментарий
 
 
Какой там концерт. Максимум Собачий вальс хе...м по роялю сбацать )))
 показать весь комментарий
 
 
Легше піаніста запхати в піаніно, ніж з ним щось організувати. Вже пора гнати геть його з посади засцяними штанами сивохи
 показать весь комментарий
 
 
а по существу статьи шо можешь сказать про главу ога одессы?молодец,зеленый огурец?или таки такое же чмо и бездарь,как и тот,кто его назначал?
 показать весь комментарий
 
 
эту картинку надо на лоб набить той медсестре с Винницы шо пол-роддома заразила...
 показать весь комментарий
 
Тебе на лоб набить и темзелебокам которые сейчас рулят. Ты же их них?
 показать весь комментарий
 
 
Такое везде.
Есть кое-где просвет - Харьков, Днепр... - но это исключение.

Зеленский не способен править.
Зеленский - не президент.
 показать весь комментарий
 
 
а он не должен - править - управлать - да ,но не умеет
 показать весь комментарий
 
 
Если в Одессе есть губернатор, то надо называть этого селезня не бизнесмен, а купец первой гильдии
 показать весь комментарий
 
 
Губернатор є і в Мічігані чи Арізоні.
 показать весь комментарий
 
 
Губерна́тор (англ. governor) - офіційний представник влади, голова місцевого підлеглого уряду колонії, штату, території тощо
 показать весь комментарий
 
 
Саме слово губернатор іноземне, хто винен що москалі забули, як в них звалися раніше шматки країни.
 показать весь комментарий
 
 
Бланк в мавзолее в хрустальном гробу крутится
 показать весь комментарий
 
ты лучше послушай как ярославский главу харьковской администрации ровнял и смешивал.в тырнете есть.а селезень зеленый-то как раз одесский глава ога
 показать весь комментарий
 
 
Одного не пойму. Зачем публиковать эту статистику если проверяют либо богатых либо тех кто уже присмерти?
 показать весь комментарий
 
 
пропиарились , - самолёт гавна привезли...Испания - Китай -Украина...
 показать весь комментарий
 
 
так в Одессе власть заточена только для сбора бабла, если на короне не заработь, то на х им это нужно
 показать весь комментарий
 
 
все ключевые посты расставлены кум, брат, сват - чтобы собирать деньги, а не вирусом заниматься
 показать весь комментарий
 
 
А кому там Зе Одесскую область отдал?
 показать весь комментарий
 
 
Туды надо Сивоху,он продюссер,он организовывает процесс.
 показать весь комментарий
 
 
"Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы", - написал Ставницер
Так що, хіба це новина нині, що зебільна влада зашкварилась?
 показать весь комментарий
 
 
паралич не только в Одесской обасти, а и в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Всі ці облздрави, постачі, хрінздрави, - 500000 чиновників сиділи і жрали країну. А зараз вони плачуть.
 показать весь комментарий
 
 
Зато ставницер таки да самый умный. Знаем, уже проходили...
 показать весь комментарий
 
 
Не хватает там знаменитого продюсера Сивохи, он все может организовать от пожирания пиццы привезённой волонтёрами до ....
 показать весь комментарий
 
 
"В эти напряженные моменты, я думаю, что Трампу пора позвонить президенту Украины и сказать, что, если он не остановит этот гребаный вирус, то не получит никакой военной помощи, чтобы защитить себя от России", - написал актер Рон Перлман.

///

Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу - Цензор.НЕТ 8740
 показать весь комментарий
 
 


tZE inform

Зеленский, вам хороший совет - идите в отставку.
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции).
Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
С целью экономии госбюджета целесообразно на период карантина ликвидировать ОГА, пускай регионами руководят олигархи, один чёрт они фактически это делают.
 показать весь комментарий
 
"Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184963
Він же не голова ОДА! А Губернатор, як в расее, там теж так роблять! Чого дивуєтесь. Вас к расее гатовят.
 показать весь комментарий
 
Цікаво ,а хто поставив того губернатора ,не Зеленський часом? У нього вся команда така .Нічого не роблять ,тільки сидять і грабують нас .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх