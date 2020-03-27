 Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу

Об этом Ставницер написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в БУКВАЛЬНОМ смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области... Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает", — написал он.

Ставницер отметил, что выполнил просьбу президента Зеленского и организовал бизнес на помощь области в борьбе с коронавирусом.

"200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу", — написал он.

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По его словам, партнеры из ОГА за это время только позвонили несколько раз с вопросом о том, сколько денег сдали бизнесмены.

"Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел – пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы", — написал Ставницер.

"Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич", — добавил он.

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Бизнесмен требует, чтобы было принято окончательное решение по опорным больницам, штаб при ОГА начал функционировать на деле, а не на бумаге в качестве контролирующего органа.

"Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем", — подытожил он.





