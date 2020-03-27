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 Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту

Крупнейший всеукраинский ритейлер АТБ начал процесс обнародования закупочных на товары от своих поставщиков, чтобы избежать роста цен на них.

Компания "АТБ-Маркет" обнародовала на своем сайте официальные письма поставщиков продукции в адрес компании с указанием их отпускных цен, а также опубликовала сводную информацию о динамике цен на ряд товарных позиций в категории "овощи и фрукты" — именно они в последние недели с введением общенационального карантина сильно подорожали в рознице.

Компания предприняла такой шаг в рамках противодействия необоснованному повышению цен производителей и поставщиков. Наряду с другими торговыми сетями как NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт сеть АТБ подвергалась обвинениям в необоснованном повышении цен. Впоследствии Антимонопольный комитет Украины инициировал расследование обоснованности повышения цен.

Генеральный директор сети "АТБ" Борис Марков в эфире программы "Право на власть" заявил, что проверки АМКУ позволят увидеть обоснование повышения цен, а также помогут покупателям разобраться, кто на самом деле виновен в повышении цен на полках супермаркетов.

"Мы очень благодарны, что АМКУ оперативно среагировал на такое стремительное повышение цен. Мы предоставим всю необходимую документация, все первичные документы, все данные по переписке с нашими поставщиками. Не сомневаюсь, что в ближайшее время при полной и объективной проверке Антимонопольный комитет убедится, что основное подорожание происходит по причине переоценки продукции со стороны поставщиков. Мы максимально открыты и максимально прозрачны в нашей работе. И не сомневаюсь, что АМКУ подтвердит то, что я сейчас говорю", — сказал Борис Марков.

Он пообещал, что сеть АТБ будет обнародовать данные об отпускных ценах поставщиков и производителей: "Мы приняли принципиальное решение: с завтрашнего дня мы начинаем размещать всю эту информацию в СМИ, у себя на сайте. Будем подтверждать всю эту информацию первичными документами. Страна должна знать своих героев, в особенности в такое сложное время как сейчас. Мы хотим, чтобы каждый кого интересует этот вопрос, каждый кто пытается манипулировать этой темой, мог разобраться, мог вникнуть и мог увидеть реальный размер увеличения отпускных цен со стороны поставщиков".
Как следует из материалов о динамике закупочных цен, которые обнародовала сегодня АТБ, наиболее ошеломляющий рост цен в "борщевом наборе" на капусту, лук и морковь. Например, отдельные поставщики увеличили отпускную цену капусты на 132-150%, а средняя цена выросла на 106%.

Цена лука у некоторых поставщиков взлетела на 117-121%, а среднее увеличение цены составило свыше 93%.
Рост отпускных цен у отдельных производителей моркови — от 70% до 114%, а средний прирост цены составил 81,15%. Картофель и красная свекла также подорожали у производителей, но менее заметно, чем предыдущие позиции. Рост цены картофеля у производителей зафиксирован от 25% до 58%, а среднее увеличение цены составило 45,33%. На свеклу первого сорта цены поднялись в среднем 71,16%, а у некоторых производителей зафиксировано изменение цены от 84% до более 127%. Основные причины повышения отпускных цен, которые назвали производители в своих письмах с ценовыми предложениями для АТБ, — высокий уровень отходов после сезонного хранения.

Средняя отпускная цена лимонов, как следует из обнародованных сетью АТБ данных, у поставщиков выросла в среднем лишь на 37,19%, а перебои с поставками возникли из-за закрытия экспорта лимонов Турцией для обеспечения внутренних потребностей страны и трехкратным ростом объема потребления лимонов в Украине с момента введения национального карантина.

"Хотел поделиться последним примером за последние два дня. — рассказал накануне в эфире "Право на владу" руководитель АТБ Борис Марков, — Нам поступила информация от крупнейших производителей яиц о плановом повышении цен на 18%. Безусловно, мы не принимаем эти наценки. Сегодня мы участвовали в селекторном совещании с руководителем антимонопольного комитета, с замминистра экономики и задали прямой вопрос: "Что нам делать в том случае, если у нас нет возможности приобрести товар по справедливой цене? Оставаться без товара или покупать по завышенной цене?". Мы получили единственно разумный ответ, и тот который мы поддерживаем: мы проводим все методы давления, уговоров и переговоров с нашими поставщиками, чтобы стабилизировать цены и получить справедливую рыночную цену", — рассказал руководитель АТБ.

В своем пресс-релизе компания "АТБ" заявила, что будет пересматривать целесообразность дальнейшего сотрудничества с поставщиками, необоснованно завышающими цены, а информация о таких фактах и компаниях будет обнародована публично.

Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту 01
Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту 02
Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту 03
Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту 04

Источник: https://censor.net.ua/n3184960
 
   
 Топ комментарии
 
А почему по Г+Г не показывают цену борщевого набора как показывали при Порохе?! Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 4334
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Рынки откройте и цены просядут.
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Хай Мосійчук розповість, чого це борщовий набір так хріново мажеться на хліб
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Достатньо буде вказати власників оптових ринків.....
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І що? Вони і так відомі. Власники не торгують. Вони здають місця в оренду. Проблема не в торгівлі, а в дефіциті товарів. Попит перевищує пропозицію. Імпорт майже вмер, підприємства зупиняються.
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И транспорт остановите и будет Вам счастье только не с нынешней властью конченных клоунов Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 3944
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Не просядуть. Ринки покривали не більше 10% обороту.
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А почему по Г+Г не показывают цену борщевого набора как показывали при Порохе?! Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 4334
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а страшно ты шо скоко инфарктов и инсультов Да ты шо рейтинг Г+Г упадет или расшифровать шо таке Г+Г Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 1219
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Так давай, сравнивай цену набора сегодня и при падлошенко.
Токо не обделайся, когда итого увидишь
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При падлошенко Зеленском намного выше цены на борщевой набор чем при Порохе!
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Ну ты и притрушеный)))
Намного, это можно в цифрах как-то))))
Давай считай, пифагор)))
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а почему Зеленского сейчас поддерживают только российские троляки с немецкими прокси и лугандонские сепаратисты ?
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Это у тебе рошен черепной коробки просто.
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тому що у звязку з закінченням епохи бідності борщ вже став не в моді ...все ананаси ...осетри ...рябчики ...
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Больше половины продуктов в АТБ под торговой маркой "Своя линия"... это торговая марка самого АТБ...и цены на нее тоже выросли...
Так что там...публиковать входные будете?
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Их формируют из товаров поставщиков. Или у них свои заводы?
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Да, свої підконтрольні підприємства, в Метро таке "АРО", у Ашана ще якось зветься.
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Не зовсім так. Окремі торгові мережі дійсно мають окремі виробництва в.ч. продовольчого направлення. Але більшість торгових мереж просто замовляє у виробників продукцію зі своєю торговою маркою. Проблема не торгівлі. Зупиняється економіка в т.ч. виробництва. Що продавати? А коли виникає дифіцит, ціни ростуть. Проста схема дії економічних законів у всьому світі.
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Они заказывают эти продукты под своей маркой у сторонних производителей (кроме колбас и конд изделий, которые сами производят).
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Не у сторонних...а у подконтрольных...читай на своих...
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Нет, у сторонних и известных в своей отрасли. Так же делают и другие сети.
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не знаю как по поводу фруктов овощей но сыпучку : крупы , сахар они фасуют сами у них есть линии для расфасовки
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Бойкот супермаркетов расставит все цены по своим местам.
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Бойкот супермаркетів це оголосити голодування?
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Нет, просто покупаешь там, где дешевле. А умные, ну и при деньгах конечно, купили все из расчета на 1-2 месяца автономной жизни.
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Зараз закрили ринки, потім закриють маленькі магазини, супермаркетам бойкот....
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ще гуртівні залишилися ...але там теж ціни "ростуть" не по детски ...на тому тижні купив мішок цукру по 575 ...сьогодні вже по 600 ледве знайшов ...
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а жопа у тебя не слипнется сахар по мешку в неделю жрать?! и с такими ипланами еще хочешь что бы цены не росли!
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я ж не сказав що купив за 600 ...а знайшов ...різницю бачиш ? ...а взагалі я сьогодні шукав борошно першого гатунку ...не знайшов ...точніше знайшов але там мішок не відпускають тільки тонами (у звязку з коронавірусом) ...
PS: а взагалі з такими темпами вивозу зерна з України як вони це роблять зараз ...за місяць з борошном у нас буде те ж саме що й з "масками" ... гроші їсти не будеш а хліб потрібен завжди ...та й літом щось "закрити" потрібно ... я вже надто давно живу щоб вірити "владі"...ми "наконуне" 90х ...повтор
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Сегодня заходил в Посад , яйца - 11.90 , - картошка 15.00 , . Крупы - подорожали процентов на 25 - 30 , от цены на начало марта . Сахар , - точно не помню , но в районе 15 грн . Всё это я покупал заранее и дешевле , поэтому сейчас только скользил глазами по прилавкам . ( Не реклама ) .
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Яблоко по 18 в АТБ...это полный отстой...вялое...
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Я в АТБ не хожу, але ті яблука що я зазвичай беру в метр по 19, вже по 32. Нормальні в принципі.
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Мені повезло, до Метро 3 км, навіть в місто не треба заїзжати.
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у Штатах яблука взагалі дорогі ...дешевше їсти банани
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Банан взагалі це показник курсу валюти . Не може коштувати кіло бананів дорожче за долар .
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Ну что касается овощей то такое каждый год, и прошлой весной капуста с луком до 40 грн доходили.
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Капуста цього року була дешева, ще тиждень назад по 4,6 грн, зараз по 9. Стара, не молода.
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Поставщики поднимают цены по указке АТБ и прочих.
В 90% случаев поставщик это прокладка самого супермаркета, которая купила этот товар за копейки у производителя и "продала" супермаркету с наценкой в 100%.
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Типа сами с собой борются ИЗВИНИТЕ Но Я ПОТЕЮ ОТ этих придурков АТБ КОНЧЕННЫЕ Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 1187
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Кстати: сегодня проезжал мимо строящегося АТБ. На них карантин не распространяется? Примерно с 20 работяг пашут без устали, без масок и прочей защиты.
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Спекуляція тепер називається комерцією.
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Вона завжди так називалась, крім СРСР.
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Вже Мосейчук розказала яка зараз ціна борщу?
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А расскажи ты.
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А я тут до чого? Це улюблена з тем Мосейчучки, у неї треба питати.
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Шо, посчитала и удивилась, шо при падлошенко было намного дороже)))
Отож.
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Дислексія - хвороба зебілів!
Так, так ціни на продукти зросли, а борщ став дешевше. Може хіба що ЗЕлений борщ (з ягелю) 😂😂😂. Зебілизм не лікується!
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Тупость, врождённый симптом пэидиотов.
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Хай Мосійчук розповість, чого це борщовий набір так хріново мажеться на хліб
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Давай тебя послушаем))))
Вы совсем рехнулись там.
Давай, считай, Архимед))))
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Схема как и в прошлом году, ближе к апрелю начинается сговор поставщиков на овощах и грандиозный навар.
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Бубочке бешенный рост цен пох , ему Ленка борщ не варит , по магазинам не ходит . Жрёт одну шаурму . Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 5235 .
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Самая паршивая сеть которая есть у нас в городе. Появились они в 2019 году. Сами пока ничего не построили заняли где пустующие а где и площади бывших маркетов. Конкретно выкупили площади у "Новус" Овощи фрукты отвратного качества и это всегда. Очень агрессивная сеть. Обхожу стороной.
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Оказалось, инфекция активнее всего распространяется при 6-8 градусах тепла.
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Если бы в этой долбаной стране работали законы госструктуры выполняли свои функции ,то все было Ок.Пример На рынке яиц существует монополия - 80% производит Авангард Бахматюка ,Овастар Беликова и запоржский Интер .Где долбаный Антимонопольный комитет ? Кроме того всегда существовал сговор по цене между этими тремя производителями ,опять же где долбаный атимонопольный комитет
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