 Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту

Компания "АТБ-Маркет" обнародовала на своем сайте официальные письма поставщиков продукции в адрес компании с указанием их отпускных цен, а также опубликовала сводную информацию о динамике цен на ряд товарных позиций в категории "овощи и фрукты" — именно они в последние недели с введением общенационального карантина сильно подорожали в рознице.

Компания предприняла такой шаг в рамках противодействия необоснованному повышению цен производителей и поставщиков. Наряду с другими торговыми сетями как NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт сеть АТБ подвергалась обвинениям в необоснованном повышении цен. Впоследствии Антимонопольный комитет Украины инициировал расследование обоснованности повышения цен.

Генеральный директор сети "АТБ" Борис Марков в эфире программы "Право на власть" заявил, что проверки АМКУ позволят увидеть обоснование повышения цен, а также помогут покупателям разобраться, кто на самом деле виновен в повышении цен на полках супермаркетов.

"Мы очень благодарны, что АМКУ оперативно среагировал на такое стремительное повышение цен. Мы предоставим всю необходимую документация, все первичные документы, все данные по переписке с нашими поставщиками. Не сомневаюсь, что в ближайшее время при полной и объективной проверке Антимонопольный комитет убедится, что основное подорожание происходит по причине переоценки продукции со стороны поставщиков. Мы максимально открыты и максимально прозрачны в нашей работе. И не сомневаюсь, что АМКУ подтвердит то, что я сейчас говорю", — сказал Борис Марков.

Он пообещал, что сеть АТБ будет обнародовать данные об отпускных ценах поставщиков и производителей: "Мы приняли принципиальное решение: с завтрашнего дня мы начинаем размещать всю эту информацию в СМИ, у себя на сайте. Будем подтверждать всю эту информацию первичными документами. Страна должна знать своих героев, в особенности в такое сложное время как сейчас. Мы хотим, чтобы каждый кого интересует этот вопрос, каждый кто пытается манипулировать этой темой, мог разобраться, мог вникнуть и мог увидеть реальный размер увеличения отпускных цен со стороны поставщиков".

Как следует из материалов о динамике закупочных цен, которые обнародовала сегодня АТБ, наиболее ошеломляющий рост цен в "борщевом наборе" на капусту, лук и морковь. Например, отдельные поставщики увеличили отпускную цену капусты на 132-150%, а средняя цена выросла на 106%.

Цена лука у некоторых поставщиков взлетела на 117-121%, а среднее увеличение цены составило свыше 93%.

Рост отпускных цен у отдельных производителей моркови — от 70% до 114%, а средний прирост цены составил 81,15%. Картофель и красная свекла также подорожали у производителей, но менее заметно, чем предыдущие позиции. Рост цены картофеля у производителей зафиксирован от 25% до 58%, а среднее увеличение цены составило 45,33%. На свеклу первого сорта цены поднялись в среднем 71,16%, а у некоторых производителей зафиксировано изменение цены от 84% до более 127%. Основные причины повышения отпускных цен, которые назвали производители в своих письмах с ценовыми предложениями для АТБ, — высокий уровень отходов после сезонного хранения.

Средняя отпускная цена лимонов, как следует из обнародованных сетью АТБ данных, у поставщиков выросла в среднем лишь на 37,19%, а перебои с поставками возникли из-за закрытия экспорта лимонов Турцией для обеспечения внутренних потребностей страны и трехкратным ростом объема потребления лимонов в Украине с момента введения национального карантина.

"Хотел поделиться последним примером за последние два дня. — рассказал накануне в эфире "Право на владу" руководитель АТБ Борис Марков, — Нам поступила информация от крупнейших производителей яиц о плановом повышении цен на 18%. Безусловно, мы не принимаем эти наценки. Сегодня мы участвовали в селекторном совещании с руководителем антимонопольного комитета, с замминистра экономики и задали прямой вопрос: "Что нам делать в том случае, если у нас нет возможности приобрести товар по справедливой цене? Оставаться без товара или покупать по завышенной цене?". Мы получили единственно разумный ответ, и тот который мы поддерживаем: мы проводим все методы давления, уговоров и переговоров с нашими поставщиками, чтобы стабилизировать цены и получить справедливую рыночную цену", — рассказал руководитель АТБ.

В своем пресс-релизе компания "АТБ" заявила, что будет пересматривать целесообразность дальнейшего сотрудничества с поставщиками, необоснованно завышающими цены, а информация о таких фактах и компаниях будет обнародована публично.







