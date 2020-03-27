 ХКБМ им. Морозова передало Минобороны 4 новых бронетранспортера БТР-4Е, - "Укроборонпром". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже сегодня отправятся в военной части.
Выполнение поставок происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями Президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства Укроборонпрома конце 2019 года.
Первые отгрузки бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабря 2019 года - ХКБМ передали военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е.
Сейчас контракт выполняется в полном объеме и в соответствии с графиком, отмечают в Укроборонпроме. В феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4. Всего по контракту ХКБМ должен изготовить и передать ВСУ 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.
В 2014 іхтамнєти і сєпари сралісь в разниє сторони: «У укров нємєцкіє БТР ! Ти чьто ! Пушка рейн металл, автомат ! Кладку в четирє кирпіча насквозь ! »
Помнішь?
«Много буков, брателло.
Я лично на всякий случай вообще не выхожу. Семья разделилась и сидит в разных местах.
Выйду, когда будет плато.
Хочу еще узнать сколько тысяч у укров реальных жертв, и куда они прячут тысячи трупов.
Когда выяснится, картина станет понятнее.»
Зрада? Нє?