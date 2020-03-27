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Все про:вор в законе (226) криминалитет (509) Чернигов (440)

 Вора в законе "Гегу Озургетского" приговорили к 7 годам тюрьмы, - Нацполиция

"Вора в законе" "Гегу Озургетского" приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Такой приговор в четверг, 26 марта, вынес Черниговской районный суд Черниговской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В 2017 году полицейские задержали молодого "вора в законе" по кличке "Гега Озургетский". По решению суда он был помещен в Черниговский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. Находясь в заведении, во время спора он нанес ножевые ранения иностранцу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии в отношении криминального авторитета было открыто еще одно производство - по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Во время судебных заседаний он неоднократно угрожал руководителю правоохранительного органа и его семье физической расправой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В дальнейшем, воспользовавшись тем, что суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, он выехал за пределы Украины в одну из страны ЕС. По решению суда 28-летнего обвиняемого в совершении тяжких преступлений объявили в международный розыск. Через некоторое время он его задержали правоохранители Болгарии, о чем сразу сообщили украинским коллегам.

В сентябре 2019 "вора в законе" в порядке процедуры экстрадиции передали оперативника управления стратегических расследований в Черниговской области Нацполиции.

В четверг, 26 марта, Черниговской районный суд Черниговской области признал "вора в законе" виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание - семь с половиной лет лишения свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184957
 
   
 Топ комментарии
 
«Ватник умирает от короновируса. Перед ним появляется обнуленный джин и говорит: " Желания россиян я исполнять не могу, но могу хорошо отвечать на вопросы, так что задай сын мой на прощанье свой последний вопрос?". Ватан приподнявшись над кроватью: "А чём, там у хохлов?"

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В Італії 919 померло, після "допомоги" москалів, італійці стали вмирати більше.
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" суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства"

Я фигею с наших судов...и что самое печальное - мудак-судья, который вынес такое решение, скорее всего вообще никак не наказан, хотя должен сидеть в соседней камере с этим гегой.
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«Ватник умирает от короновируса. Перед ним появляется обнуленный джин и говорит: " Желания россиян я исполнять не могу, но могу хорошо отвечать на вопросы, так что задай сын мой на прощанье свой последний вопрос?". Ватан приподнявшись над кроватью: "А чём, там у хохлов?"

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Не посадили а выделили офис место для управления делами на воле
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Навіщо він нам потрібен? Витрачати на нього людські податки?
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Им что клички в министерстве образования придумывают?
Гега Защекан Вора в законе "Гегу Озургетского" приговорили к 7 годам тюрьмы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4415
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Під час надзвичайного стану цю сволоту розстрілюють, але ми гуманні, нехай лайно виносить з палат інфекційних лікарень.
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В Італії 919 померло, після "допомоги" москалів, італійці стали вмирати більше.
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" суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства"

Я фигею с наших судов...и что самое печальное - мудак-судья, который вынес такое решение, скорее всего вообще никак не наказан, хотя должен сидеть в соседней камере с этим гегой.
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Добре що Зеленський поміняв суди і МВС.
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Свою альтернативну реальність засунь собі в анус.
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плть, еще этого 7 лет кормить на халяву....чего-то ои все лезут в Украину....значит неплохо им там живется...в Беларусь почему-то не лезут, да? Видимо взгляд у власти разный на таких людей
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А чого лізти в Білорусь, злодій полізе туда, де є що вкрасти.
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Да? а может быть он быстрей полезет туда где ему ничего не будет за кражу?
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Ну да , в дитячий садок за батареями опалення.
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Вот и я о том же....все в мире знают где рассадник коррупции и беспредела....
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Що є то є, тут ми програєм вам, але ось якщо мінятись, то я проти.
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Гегу в президенти,все одно гірше не буде.
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Путлера Короновирусного арестует самЗе
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У тебя какая то паранойя!Во всем виноват Зе.Так наверное жить проще.
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В секті Свідків Петіної Мочі всі так вважають
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Зеки взяли власть в 1917 году...пршло 103 года шо изменилось?
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На поля его и пусть копает , под кукурузу ., а потом на прополку буряка . Так через 7 лет выйдет готовый фермер .
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..как медом здесь намазано, прут и прут...кто их пропускает на границах?
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мы единственная страна в бывшем совке где вор уважаемый и неприкосновенный
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Почему их не калечат при задержании?Проще было бы.
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