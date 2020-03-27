 С понедельника в YouTube появятся видео-уроки для школьников 5-11 классов, - "слуга народа" Бабак

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа") заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем над созданием видео-уроков, которые, надеемся, с понедельника выйдут на YouTube, а если выйдет, то и на всех известных телеканалах Украины, для того, чтобы каждый день вживую транслировать уроки для учеников с 5 по 11 классы, чтобы они имели к ним доступ", — сказал Бабак.

Напомним, 17 марта Министерство образования начало онлайн-трансляцию курсов подготовки к ВНО.

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Само внешнее независимое оценивание в этом году из-за пандемии коронавируса будет перенесено, а государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов — вообще отменена.

При этом для студентов вузов невыпускных годов учебный год завершится так же, как и планировалось.