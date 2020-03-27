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 Российские террористы обстреляли жилые кварталы Авдеевки - ранена женщина, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили циничный обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.. Авдеевка и оказали квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

Своими действиями оккупанты раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровья беззащитных мирных жителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3184954
 
 
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Сивохо: "Ну а чево вы хатели - гражданский конфликт"
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Так лохо видно слово ЦЕ. Я сразу прочла НЕ. А увидела флаг, успокоилась.)
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Из Авдеевки приезжают дамы в госучереждения в свободную Украину - не жалейте их...
Они визжат - то не "наши мальчики" виноваты, то украхфашизды отстреливают мирных житилёв из злобы бандеравскай!
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там везде транслируется рашисткое и дыровское ТВ, до их пор....
а украинское по тарелкам, стало платным, не всем по карману... не знаю, отменили уже этот дебилизм или нет...
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Где тот зеленый ***** который говорил что просто нужно перестать стрелять и что глаза путина хотят мира? На площадь его и к столбу!
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зеленский пришел к власти на кремлёвские деньги через подкуп дырявого коломойши... вот почему беркута выходят с тюрем, отвод войск по всей линии фронта... а Зе-******* посвящается, смотреть до конца

Владимир Жириновский: «Коломойскому вернем деньги»
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Оце напевне від Авдіївки ВСУ треба відвести терміново. Де сивий пілмочений мерин Сивохо? Напевне знову запив з горя. Брент сьогодні впав нижче 25 баксів за бочку і зараз торгує ься у межах 24,55. Кацапи просто не будуть мати чим розплатитися з колаборантами його штибу. Бяда! 😁
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А сивоха не в авдеевке?
Объяснило бы преимущества программы примирения!
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В Крыму самолет Пулера Су-27 упал в море.Пилота шукають...но шторм мешает
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***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2015)
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Не стрелять и Путлер прийдет на коленях к ЗелеНойскому
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