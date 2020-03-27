 Три новых случая COVID-19 подтверждены на Днепропетровщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного совета.
Двое заболевших - жители Днепра, один - из Никополя. 1 человек, вернувшийся из Прибалтики, ждет результат анализов.
За сутки было проведено 15 новых исследований на коронавирус.
По результатам повторных анализов - от COVID-19 выздоровел 1 из первух двух заболевших на Днепропетровщине.
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
За даними видання НВ, засідання найімовірніше проведуть у сесійній залі.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.
!