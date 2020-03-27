EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  2589  11
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1486) карантин (1562) COVID-19 (2226) коронавирус (907)

 Три новых случая COVID-19 подтверждены на Днепропетровщине

В Днепропетровской области подтверждены 3 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного совета.

Двое заболевших - жители Днепра, один - из Никополя. 1 человек, вернувшийся из Прибалтики, ждет результат анализов.

За сутки было проведено 15 новых исследований на коронавирус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус выявлен у жителя Кривого Рога, - Днепропетровская ОГА

По результатам повторных анализов - от COVID-19 выздоровел 1 из первух двух заболевших на Днепропетровщине.

Источник: https://censor.net.ua/n3184949
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Повернувшихся із "Прибалтики"? Це з Естонської РСР?
 показать весь комментарий
 
 
Разве имеет значение из какой прибалтийской страны?
 показать весь комментарий
 
Це як росію назвати прикитайською країною.
 показать весь комментарий
 
15 исследований и 3 положительных неутешительная статистика
 показать весь комментарий
 
йду пробухаю заначку... ще, **** той метеорит...

NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2

Три новых случая COVID-19 подтверждены на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 2689

 показать весь комментарий
 
 
***, еще и Брюс Уиллис на карантине....
 показать весь комментарий
 
 
«Позачергове засідання парламенту планується наразі провести в неділю, 29 березня», - сказало джерело у ВР.
За даними видання НВ, засідання найімовірніше проведуть у сесійній залі.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.
 показать весь комментарий
 
Та да...земля налетит на небесную ось..и все...тапки всем...😃
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх