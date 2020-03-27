EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, Общество
  373  16
Материалы по теме:
Все про:аграрии (217) бюджет (4450) поддержка (367) Лещенко Роман (9)

 Кабмин сохранит всю бюджетную поддержку аграриев в размере 4 млрд грн, - уполномоченный президента Лещенко

Кабинет министров Украины полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Президент Владимир Зеленский понимает, что аграрии – это экономическая основа Украины, особенно в такие сложные времена. Власть сохранила все 4 миллиарда, изначально запланированные для программ аграрного сектора", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год, - Гончарук

Лещенко указал, что сохраняется 2,2 млрд грн на поддержку развития животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и дешевые кредиты аграриям. В частности, 1 млрд грн уйдет на развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции и 1,2 млрд грн – на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.

Еще дополнительно 240 млн грн пойдет на Фонд частичного гарантирования кредитов. Остальное финансирование пойдёт на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудования, страховку, растениеводство и другие потребности сектора.

"Такие шаги позволят, несмотря на мировой кризис, обеспечить продовольственную безопасность страны, а также сохранить АПК главным локомотивом экономики Украины", - отметил он.

По его словам, также в ближайшее время будут внесены изменения в базовые аспекты реализации земельной реформы в Украине.

Также читайте: "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3184947
 
 
 Топ комментарии
 
Нет конечно.
Это мелкий, всеми брошенный фермер, который как никто другой, нуждается в государственных субсидиях.
И которые он получит.
 показать весь комментарий
 
Вы бы приоритеты пересмотрели: ведь есть много проектов в сфере культуры и спорта, на которые в этом году предусмотрены деньги!
И совсем необязательно финансировать их сейчас, когда срочно надо дофинансировать медицину.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет конечно.
Это мелкий, всеми брошенный фермер, который как никто другой, нуждается в государственных субсидиях.
И которые он получит.
 показать весь комментарий
 
 
После слова получит надо поставить запятую вместо точки. И добавить слово с..ка
 показать весь комментарий
 
Вы бы приоритеты пересмотрели: ведь есть много проектов в сфере культуры и спорта, на которые в этом году предусмотрены деньги!
И совсем необязательно финансировать их сейчас, когда срочно надо дофинансировать медицину.
 показать весь комментарий
 
 
Не факт! Доп.финансирование и целевые закупки и целевые выплаты - две большие разницы Кабмин сохранит всю бюджетную поддержку аграриев в размере 4 млрд грн, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 2290
 показать весь комментарий
 
 
Краще давайте розповідайте про сиквестр бюджету на 400 млрд грн. Ви голі зебіли, бо грошей у вас нема.
 показать весь комментарий
 
 
Намалюють фантиків під час дефолту🙄
 показать весь комментарий
 
Ух ты. 4 млрд раздерибанят аграрии косюк, ахметов, бахматюк, коломойский.

А в это время нищее зе-стадо будет подыхать от болезней и голода. Шарман.
 показать весь комментарий
 
 
это не аграрии, это владельцы агрохолдингов. Паны, одним словом.
 показать весь комментарий
 
Действительно - что важнее, спасти от смерти 100 людей или прыгнуть на 100 метров в длину. Если в первом случае явное достижение, то во втором - это просто рекорд.
 показать весь комментарий
 
Ну наконец то хоть один правильный шаг.....
 показать весь комментарий
 
Уманский написал заявление. Что Шмыгаль скажет?
 показать весь комментарий
 
половина земель разворована, а им еще и дотации...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх