 Коронавирус обнаружили у 10 больных пневмонией в Ивано-Франковске. ВИДЕО

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на Covid-19, из них 6 - положительные... Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 - положительные и передаем их также в лабораторию для подтверждения", - сказал мэр.

Он отметил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирус, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двух", - отметил мэр

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