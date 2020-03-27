 Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом

Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.

Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также присутствовал певец Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.

Песков отметил, что это было около двух недель назад и "уже тогда особо никто за руку не здоровался".

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