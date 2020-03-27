 Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом

Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
По его словам, в администрации принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Песков заверил, что этот человек не контактировал с самим Путиным.
Также представитель Кремля подтвердил, что он был на вечеринке, где также присутствовал певец Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус.
Песков отметил, что это было около двух недель назад и "уже тогда особо никто за руку не здоровался".
или уже посылают ?
даже внешне.
"Ихтамнет" Брянцев Денис "Питер" охоту на укров закончил.( 22.07.1986-25.03.2020) -
IgorGirkin
@GirkinGirkin
на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы прекрыты в целях
енотобезопасности
Разговор ***** с народом
- Нет ли, царь-батюшка, лишнего рублика?
- Все у нас есть, - вот вам дырка от бублика.
- Ну, а найдется ль хоть корочка хлебушка?
- Кушайте орган кремлевского дедушки.
- Смилуйся, царь, - наши детки не кормлены.
- Лучше продайте их сразу на органы.
- Сколько ж, родимый, терпеть этот ад еще?
- Есть пока силы, - ползите на кладбище.
Надеюсь он там со всеми переручкался и пообнимался?
Тётя Роза
Это неправда, что Россия сырьевой придаток Европы или Китая.
Россия - сырьевой придаток Кремля!
Ну да, просто лобызались по дебильной кацапской традиции.
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Moscow
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