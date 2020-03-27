 Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Заболел коронавирусом начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко не был заграницей, вирус подхватил в Киеве. Кто точно его заразил - выяснить уже невозможно. Полиция составляет список контактов - но там сотни людей, глава полиции постоянно в движении.
Вчера температура подскочила до 38,6, а Крищенко сам установил правило для столичной полиции - при скачке температуры не переносить болезнь на ногах, не рисковать заражением, а изолироваться и вызывать врача. Симптомы были подозрительные, тест подтвердил коронавирус. В успехе лечения главное - принимать меры сразу после первых симптомов, а не продолжать ходить в надежде, что на утро все само пройдет".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом
"Сейчас у Крищенко температура чуть выше нормы, однако ему предстоит длительное лечение. Он чувствует себя дееспособным, работает из палаты. Пожелал Андрею скорейшего выздоровления.
Но надо понимать - коронавирус среди нас, и он распространен уже достаточно широко, потому что далеко не все, кто болеет и кто контактировал, успели пройти тестирование", - резюмировал Бутусов.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
Може і не правда
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.
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И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
ну тогда какого хрена уже нужен этот карантин, остановка целой страны, если вирус среди всех нас или уже и в нас сидит этот вирус?
для того и запустили в страну тысячи зараженных.
для того и остановили промышленность.
Ну все, теперь все менты умрут.
Очень многие почувствуют последствие голосования по приколу , что такое не компетентность!
Это не шутки от клоуна ЗЕ
-- внимание вопрос : какого качества получила Украина тесты от Китая ?
Почему об этом никто не пишет ?
Аааааааааууууууу , где ты , цензор ?
Напиши пожалуйста, как дела с этим
Напомним, в Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей. -- 39 врачей откуда ?
Кроме рук , жо моешь ?
Через жо вирус не передаётся , только через руки ?
что ещё сказать
Как понимать? Всем короткое лечение, а ему длительное?