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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество, Здоровье
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 Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов

Заболевший коронавирусом глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко не выезжал за границу, вирусом он заразился в Киеве.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Заболел коронавирусом начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Крищенко не был заграницей, вирус подхватил в Киеве. Кто точно его заразил - выяснить уже невозможно. Полиция составляет список контактов - но там сотни людей, глава полиции постоянно в движении.

Вчера температура подскочила до 38,6, а Крищенко сам установил правило для столичной полиции - при скачке температуры не переносить болезнь на ногах, не рисковать заражением, а изолироваться и вызывать врача. Симптомы были подозрительные, тест подтвердил коронавирус. В успехе лечения главное - принимать меры сразу после первых симптомов, а не продолжать ходить в надежде, что на утро все само пройдет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

"Сейчас у Крищенко температура чуть выше нормы, однако ему предстоит длительное лечение. Он чувствует себя дееспособным, работает из палаты. Пожелал Андрею скорейшего выздоровления.

Но надо понимать - коронавирус среди нас, и он распространен уже достаточно широко, потому что далеко не все, кто болеет и кто контактировал, успели пройти тестирование", - резюмировал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3184941
 
 
 Топ комментарии
 
Крищенко вроде нормальный мент что редкость...
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
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Такой в окоп не влезет. В противотанковом рве, наверное.
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У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.

20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня

Може і не правда
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С таким пузиком? Разве что в танковом...
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Пожелал Генералу скорейшего выздоровления !
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Зеленский, вам хороший совет - идите в отставку.
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.

https://twitter.com/tZEinform
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Следующим президентом будет Аваков. Независимо от того когда уйдет Зеленский.
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Стервец ты, вот уж не думал, что буду тебе когда-нибудь лайкать. Тьфу и всё тут.
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Аналогічно. А ще у тебе погана пам'ять.
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Уж поверь, не хуже твоей. А ещё в подтверждение оной-скрины))))
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Любопытствую знать,а чем ты кому то не угодил?
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в смысле аваков не будет никогда президентом
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Крищенко вроде нормальный мент что редкость...
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
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кому и Саша Грей в костюмчике полицая Мент Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6990
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Ты, да что все надра...ют на ту Сашу?Там же по сути ничего нет.
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Но надо понимать - коронавирус среди нас, и он распространен уже достаточно широко, потому что далеко не все кто болеет и кто контактировал успели пройти тестирование", - резюмировал Бутусов. Источник:https://censor.net.ua/n3184941

ну тогда какого хрена уже нужен этот карантин, остановка целой страны, если вирус среди всех нас или уже и в нас сидит этот вирус?
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на того хрена, что пархатые любят ловить рыбку в именно МУТНОЙ водичке.
для того и запустили в страну тысячи зараженных.
для того и остановили промышленность.
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Василь Грім Карантин потрібен людям з групи ризику,от і все.Після карантину молодим і здоровим буде,ой як важко.
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Он так любил считать деньги, что подцепил от них коронавирус..
Ну все, теперь все менты умрут.
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чи хто небудь перевіряє,чи дійсно люди яки зобов'язалися бути вдома на самоізоляції справді знаходяться на свому місці? для довідки-в Україні кількість силових структур одна з найбільших на планеті.
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они так любили силовые структуры, что оказались позади планеты всей.
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ЗЕ команды проиграла вирусу по времени . В середине апреля будет пипец в Украину .

Очень многие почувствуют последствие голосования по приколу , что такое не компетентность!
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Обнаруживаются в Украине и больше нигде в мире интересные свойства коронавируса.Чем с большим числом людей контактируеш тем более длительное лечение.Видимо корона-вирус в Украине мутировал,надо сказать китайцам.
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В Испании коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч медиков .

Это не шутки от клоуна ЗЕ
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Грузия вслед за Испанией отказалась от тестов китайской компании

-- внимание вопрос : какого качества получила Украина тесты от Китая ?

Почему об этом никто не пишет ?

Аааааааааууууууу , где ты , цензор ?

Напиши пожалуйста, как дела с этим
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В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 769 человек -- Что вы на это зебибики от Украине ?
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В Испании и Италии вымерли пациенты в домах престарелых.Там всё скрываетсяБолее половины погибших именно из их числа.
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Откуда вы такие дол ... берётесь? Во Франции умерла 16-я девушка, она что с дома престарелых?
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В Испании коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч медиков . - они откуда ?
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Кроме того, коронавируса заразились 282 сотрудники Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных еще меньше - 172.

Напомним, в Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей. -- 39 врачей откуда ?
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Руки мыть надо ,советы санврачей соблюдать .Полный пофигизм!После окончания надо разбор полётов делать.Не должно быть снисходительности бюрократам,раз не защитились сами,да ещё и подчинённых заразили.Бюрократа всегда можно заменить,а вот бойца-некому.
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У тебя почему-то мозги как у зебобиков .

Кроме рук , жо моешь ?

Через жо вирус не передаётся , только через руки ?
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По распространению вируса среди чинуш будет видно кто в плотную общается с отдыхающими в куршевеле)))
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пусть выздоравливает, хоть он и из МВД
что ещё сказать
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Дуже цікаво. Тобто для чиновників - "...главное - принимать меры сразу после первых симптомов", а для інших найголовніше - самоізолюватись на 2 тижні....
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Что подозрительно активно его отмазывают от Куршавеля и куршавелевских туристов,видать он, либо сам катался,либо имел коррупционные контакты с шмаховыми и хорошками.
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ему предстоит длительное лечение...

Как понимать? Всем короткое лечение, а ему длительное?
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