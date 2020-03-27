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 Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Ред.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия", - сказал он.

Лукашенко отметил, страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне.

"Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", - сказал Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184940
 
 
 Топ комментарии
 
gfdgsdg gfsdgs - Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса" - Цензор.НЕТ 232

это вам сам диктатор рассказывает по телевизору, да?
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Лукашенко отметил, страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне.

-"Так давайте добьём выживших"-добавил он.
Лука-старый,выживший из ума ***** картофелеголовый.
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Недавно прослушал в Ютьюбе все что говорил Марк Солонин по поводу Второй Мировой.Дополнил мои знания тем,что в 1944 году советское быдло напало на Финляндию в третий раз за 5 лет,но финны оказались не лыком шиты и завалили кучу советских фашисто-зольдатэн...,Сралин подписал очередной план капитуляции перед Финляндией....
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Так об этом и Суворов говорил. И, кстати, именно посему стала возможна блокада Лениграда.
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Суворов об этом не говорил,и не было никакой блокады чЛЕНИнГРАДА это МИФ...
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Блокада лєпєтєрграда була...що правда зі сторони саюза савєцкіх сациалістічіскіх ріспублік...а па прастому - рассіі...
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Он говорил, что блокада Ленинграда стала возможна из-за нападения СССР на Финляндию 26 июня 1941 года
Послушай что он говорил, с 2:21. https://www.youtube.com/watch?v=Q5gS8HedUMk
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Опачки, еще один православный коммунист Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса" - Цензор.НЕТ 8782 . Да время показало какие хамелеоны в Совке жили, Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса" - Цензор.НЕТ 721. и пламенными коммунистами считались
Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса" - Цензор.НЕТ 5131
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Не переживай, нами правили жкс-комми, а ныне экс-комса. Скоро придёт черед экс-пионэров, если мы их не прижмём ********.
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вот коронавирус сразу и выявил все злокачественные опухоли современных сообществ, где государства для людей, а где просто образования непонятной природы, которым насрать на людей и будущее страны...
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Бацька! Господь ничего тебе не должен ))) Или ты так пуцина называешь??
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Братушек на парад побольше пригласите... кашляющих)
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оце ще .. пришалепкуватий керманич ..
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На Бога надейся, но сам не плошай. И бульба не поможет...даже с трактором...
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Молодец,Лука,не забздел,не бросил беларусов в тяжкий час,не убежал на Валдай вслед за кремлевским недомерком. Давай ,бацька,принимай парад и в Москве,а карлик пусть в тайге сидит да памперсы меняет.
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Никакой блокады чЛенинграда не было.Это ПУРГА.
Ютьюб.Андрей Купцов.
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там також дедиваївалі в голові ?? Мдаа..
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Он вообще то нормальный? Или где то в пути с мозгами разошелся? Сам то в группе риска (как и его друган из Маскау - но тот хоть двойников подставляет. Или этот то же?)
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Тилль Линдеманн в отделении интенсивной терапии. Коронавирус.

Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 9614
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гасподь для лукашенкі ета нада так панімать што путін...і яка все ж відмінність... - начебто одне слово... укр. - господар, русс. - господін...
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Як би було гарно, щоб ВОНИ РАЗОМ з РФ в одному місті провели ці паради на чолі з УСІМА лідерами обох Мордарів...Може Господь почув би стогін народів Миру...та "зберіг" би їх..."або памьять про них" щоб такого не трапилося більше, хоча....на багато чиїх прапорах були вишиті "З нами Бог"...
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страна уже много населения потеряла во Второй мировой войнеИсточник: https://censor.net.ua/n3184940 , тем не менее вместо скорби хочет устраивать праздничный парад...
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Войну по большому счету выиграли Чёрчилль и Рузвельт,Черчилль начал воевать с Гитлером с 1 сентября 1939 года...,один и без поддержки,штаты подключилиись только в ноябре после Перл-Харбора
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Ха, только Бог знает где будет бацька на 9 мая....не собирается он!
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Расскажите ему про больных паломников в Почаев.
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Не забывайте что Германия,СССр,Япония, Италия и Венгрия союзниками с 1939 года по 22 июня 1941 года...
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Румынию пропустил...тоже союзничек Гитлера
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Напомните кто-нибудь єтому неадеквату:1. Бог никому ничего не должен. 2.Тем более коммунисту. Хочешь чтоб Бог улыбнулся - расскажи о своих планах.
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Тогда, Храни Господь, сябров, но у руководителя должно еще быть понимание ответственности за людей, пред Господом, если у него это есть, то все нормально
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Какой Господь ? Лука ты ж комуняка потомственный .Не поминай Господа всуе. Молись сралину ! или х.йлу . Они тебе уж точно помогут. Сохранить ваше население
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и что вы думаете ? на этот парад потянеся толпа быдлоруских лукашистов у кторых нет ни исторической памяти , ни национальной гордости , ни мозгов .
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А что - я за парад!
Оставшиеся диктаторские режимы постсоветского пространства уже живут в альтернативной реальности, далеки от проблем граждан и ненавидимы народами.
Парад будет либо "пиром во время чумы", либо несуразностью при пустых трибунах. В любом случае вызовет неприятие граждан.
А уже поездку в Московию - скрестил пальцы и боюсь сглазить!
Один-другого будут травить полонием и позеленевшей картошкой, да этот " говид19" еще...
Как пел классик - "а вот теперь седые люди помнят прежние дела - билась нечисть грудью - в груди и друг-друга извела."
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Бацька Лукаш о нефтяной войне с Путлером, это шикарно.Ютьюб....
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В данный момент смотрю матч единственного чемпионата по футболу в Европе... зрителей на трибунах хватиает.. масок на мордах не наблюдаю Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 1424
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Парад по сравнению с причащением верующих одной ложкой - это стерильное действо. Бацька прав.
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Сашхен Сынполканович Глюкашенко ....Но не надо смеяться над какеистом. В детстве, когда он читал стихи Быкова, ему в ухо залетела шайба, да и застряла там среди мозаики, вызвав нехорошую мозаичную болезнь. Во время обострений Шурык перебирает бульбу, гуляе у какей,перетрахивает правительство, летает по миру с протянутой рукой, дает интервью тем, кто готов его взять за большие деньги, уже 23 года снимается в сериале «Чарка, шкварка и Я» и все время готовится к главному соревнованию своей жизни - БОЛЬШОЙ ВИЛОГОНКЕ ПЕРЕСИДЕНТА.
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Продажний кремлівський холуй, кривавий - кат диктатор Лука .. зазначив, шкодує що кривава тюрма народів срср багато населення втратила у Другій світовій війні. Ну а при ньому була знищена Біларуська держава яка за його злочинної участю перетворилася в бридку кацапську колонію .. А вільні жителі колишньої держави Білорусі в московських рабів -недокацапів.
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Роки в ролі диктатора не проходять безслідно для психіки.
"Саня" уже надміцно увірував у свою безгрішність і безпомилковість.
Лепече все, що народжується у його запліснявілих звивинах.

Його варто було б "комісувати" як психічно недієздатного.
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От дурак, ну если он тракторами собрался лечить вирус то коментарии тут лишние, который раз убкждаюсь что постсовком в том числе Украиной управляют исключительно шизофреники
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