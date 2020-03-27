 Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса"

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Ред.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия", - сказал он.

Лукашенко отметил, страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне.

"Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", - сказал Лукашенко.

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