 Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса"

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство Белта, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются.
Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.
"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Ред.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия", - сказал он.
Лукашенко отметил, страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне.
"Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", - сказал Лукашенко.
-"Так давайте добьём выживших"-добавил он.
Лука-старый,выживший из ума ***** картофелеголовый.
Послушай что он говорил, с 2:21. https://www.youtube.com/watch?v=Q5gS8HedUMk
Ютьюб.Андрей Купцов.
Оставшиеся диктаторские режимы постсоветского пространства уже живут в альтернативной реальности, далеки от проблем граждан и ненавидимы народами.
Парад будет либо "пиром во время чумы", либо несуразностью при пустых трибунах. В любом случае вызовет неприятие граждан.
А уже поездку в Московию - скрестил пальцы и боюсь сглазить!
Один-другого будут травить полонием и позеленевшей картошкой, да этот " говид19" еще...
Как пел классик - "а вот теперь седые люди помнят прежние дела - билась нечисть грудью - в груди и друг-друга извела."
"Саня" уже надміцно увірував у свою безгрішність і безпомилковість.
Лепече все, що народжується у його запліснявілих звивинах.
Його варто було б "комісувати" як психічно недієздатного.