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Все про:госдолг (421) Кабмин (11932)

 Госдолг в феврале снизился на 1,46% и составил 2 047,8 млрд грн

Фактором влияния на колебание суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару США (по данным Национального банка Украины в феврале 2020 составила 1,8%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В феврале 2020 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 1,46% и составил 2 047,8 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,02% до 83,38 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактором влияния на колебание суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару США (по данным Национального банка Украины в феврале 2020 составила 1,8%).

С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в феврале 2020 составляли 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3184939
 
 
 Топ комментарии
 
Назовите хоть одну страну ЕС, где короновирус положительно сказался на росте ВВП.
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Равноденствие и благоденствие )
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Ну в феврале и курс был намного ниже, а вот в марте долг в гривне вырастет существенно.
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Ну в феврале и курс был намного ниже, а вот в марте долг в гривне вырастет существенно.
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Погодите, будет статистика за март, апрель... тогда все охренеют.
Во что превратила власть страну за эти месяцы карантина, как опустила ВВП. экономику, жизненный уровень населения... Это будет сопоставимо с полным дефолтом.
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Назовите хоть одну страну ЕС, где короновирус положительно сказался на росте ВВП.
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Хіба ваща зебільна влада лише " за эти месяцы карантина" - положила економіку держави? Та ви, сволота, своїм галасуванням почали ложити її ще рік тому! А зебіли - вони її добили в четвертому кварталі!
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це ти сволота, підтримуєш грабунок України своїм господарем - олігархом, на якого ти працюєш
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я ні на кого не працюю, наволоч ир сволотна: в тягнисракова ****, від рижої мразі сосеш через членство тягнисрака
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Да чё там за долг - хвыгня - всего то каких 2 триллиона )))) Тоже наверное зеля набрал? )))))
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нужно Мародера, Гонтареву, Гладковского и прочих бывших "патриотов" БПП потрусить и показать что вор должен сидеть в тюрьме, тогда отдавать придется намного меньше
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