 Госдолг в феврале снизился на 1,46% и составил 2 047,8 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В феврале 2020 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 1,46% и составил 2 047,8 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,02% до 83,38 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактором влияния на колебание суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару США (по данным Национального банка Украины в феврале 2020 составила 1,8%).

С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в феврале 2020 составляли 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.

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