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Все про:Вячеслав Соболев (24) Офис генерального прокурора (192)

 Прокуратура сообщила о подозрении в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева еще двум лицам

При процессуальном руководстве управления защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ" со ссылкой на Офис генпрокурора.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственно-розыскные действия.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года ОГП изменил подследственность и группу прокуроров в данном уголовном производстве. На данный момент уже 5 лицам сообщено о подозрении.

В интересах следствия детали об участии каждого из них в произошедшем не разглашаются.

Смотрите: Суд продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева. ВИДЕО

Как сообщалось  ранее, вечером 1 декабря 2019 г. в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря 2019 г., столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК. Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

Также читайте: Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын

Источник: https://censor.net.ua/n3184935
 
 
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Чем не повод ещё добровольцев, волонтёров, медиков загребсти...
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Удивительнор почему он вообще до сих пор депутат?!
В СМИ обнародован текст очередного решения суда, которое описывает роль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и его сотрудников в финансировании терроризма, а также демонстрирует схему попытки прокурора вывести его из-под ответственности, которую пресек судья Печерского районного суда г. Киева

https://politeka.net/person/240592-sobolev-vyacheslav-aleksandrovich-dose-biografiya-obrazovanie-semya-i-kompromat-na-deputata-kievoblsoveta
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такіх щас к наградам прєдоставляют
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