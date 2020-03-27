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 ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав

В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без необходимости не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для приобретения товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах. В частности, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - говорится в сообщении.

Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.

Отмечается, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.

Также читайте: Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3184932
 
 
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Из подслушанного от нарида в аптеке ......

ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8615
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все эти инициативы и проекты до одного места. Всё будет через Ж
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хто-хто а аптеки добре зароблять на цій беді..
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Сча накинутся.

Сегодня в России рекомендовали 100% средство для излечения (кстати, Трамп намедни тоже рекомендовал).
Во чего о нем нагуглил.



Убийственное самолечение. Житель США умер, приняв препарат от малярии против коронавируса

27 мартa, 10:27
Американец умер после приема хлорохина

Мужчина из Аризоны умер, а его жена находится в критическом состоянии после того, как они приняли хлорохинфосфат для лечения нового коронавируса.
Хлорохин одобрен в Соединенных Штатах для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита, но его упоминают в качестве возможного лечения COVID-19.
Хлорохин также является «добавкой, обычно используемой в аквариумах для очистки аквариумов», говорится в заявлении медицинской службы Banner Health из города Финикс. Врачи не предоставили каких-либо подробностей о том, как семейная пара в возрасте 60 лет приобрела хлорохин.
В заявлении говорится, что «в течение тридцати минут после приема пищи пара испытала немедленные последствия, требующие госпитализации в ближайшую больницу Banner Health».
Хлорохин и другие «неподходящие лекарства и товары для дома» - «не следует принимать внутрь для лечения или профилактики этого вируса», - предупредили медики.
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есть много информации, от французов, что таки да помогает. В сочетании с азитромицином. Но конечно не в порядке самодеятельности.
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