 ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах. В частности, показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - говорится в сообщении.
Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.
Отмечается, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.
Сегодня в России рекомендовали 100% средство для излечения (кстати, Трамп намедни тоже рекомендовал).
Во чего о нем нагуглил.
Убийственное самолечение. Житель США умер, приняв препарат от малярии против коронавируса
27 мартa, 10:27
Американец умер после приема хлорохина
Мужчина из Аризоны умер, а его жена находится в критическом состоянии после того, как они приняли хлорохинфосфат для лечения нового коронавируса.
Хлорохин одобрен в Соединенных Штатах для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита, но его упоминают в качестве возможного лечения COVID-19.
Хлорохин также является «добавкой, обычно используемой в аквариумах для очистки аквариумов», говорится в заявлении медицинской службы Banner Health из города Финикс. Врачи не предоставили каких-либо подробностей о том, как семейная пара в возрасте 60 лет приобрела хлорохин.
В заявлении говорится, что «в течение тридцати минут после приема пищи пара испытала немедленные последствия, требующие госпитализации в ближайшую больницу Banner Health».
Хлорохин и другие «неподходящие лекарства и товары для дома» - «не следует принимать внутрь для лечения или профилактики этого вируса», - предупредили медики.