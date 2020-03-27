 Модернизированный МиГ-29 пополнил состав боевой авиации ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных Сил ВСУ.

Работы были выполнены на профильном ГП "ЛГАРЗ". Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составит не менее 8 лет с возможностью продления до 12.

Отмечается, что в этом году это уже не первый истребитель, который пополнил боевой состав тактической авиации ВС.

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