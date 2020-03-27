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 Модернизированный МиГ-29 пополнил состав боевой авиации ВСУ

27 марта Воздушные Силы ВСУ получили истребитель МиГ-29, который прошел модернизацию и капитальный ремонт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных Сил ВСУ.

Работы были выполнены на профильном ГП "ЛГАРЗ". Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составит не менее 8 лет с возможностью продления до 12.

Отмечается, что в этом году это уже не первый истребитель, который пополнил боевой состав тактической авиации ВС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184930
 
   
 Топ комментарии
 
все равно,лучше иметь истребители,чем не иметь вовсе.
пригодиться могут всегда,в самый неподходящий момент.
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авиация один хер не применяетс!! деньги на ветер-в прямом смысле!!
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это лучше , чем минус один вчера возле украинской Феодосии
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Отлично но мало. Нужно было развивать вооруженные силы Украины не так. Например первый год - год сухопутных войск Украины. 1 млрд долларов на капитальный ремонт и модернизацию вооружения и военной техники и закупку новых вооружений. Второй год например год ДШВ УКРАИНЫ и так далее
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Турки показали чего стоит вся ета *модернизированная* совковая авиация
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все равно,лучше иметь истребители,чем не иметь вовсе.
пригодиться могут всегда,в самый неподходящий момент.
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как показали действия на долбассе,вся эта хрень сбивается буквально рогаткой!!!кроме боинга конечно!!
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дада...спроси у двухсотых ка дыровцев,которые в донецке в аэропорту ошивались...сколько штук их тогда зажмурили?сколько кровавых камазов на вывоз было задействовано?
и с тех пор кадыровцы резко перестали хотеть на дамбац..
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кадыровцев мочили голыми руками!!!! в прямом смысле.
никто авиации в аэропорту не применял!!
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та ваще не применяли...и поэтому тащили через границу бук.правда неудачно,опозорились на весь мир Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ - Цензор.НЕТ 1789
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где донецк и где снежное??? не,карту не видал,не знаю!!
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Если лететь низко над землей, быстро атаковать цель и назад, то очень даже эффективная техника.
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почему сейчас не используют???да и последний раз использовали в 2015году!!
Я,лично за использование,более того за использование всего имеющегося арсенала,если ввязалися в войну....
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ты туповат,кацапа...минскими соглашениями запрещено использовать авиацию на поле боя.
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сам ты кацап-пи дарасс!! тем более если минскими,нахрен эта ху й ня??
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Замечательно! Теперь уж точно сбросим руснявые ВКС с небес под землю!
Модернизированный МиГ-29 пополнил состав боевой авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 464
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и шо?для раиськи это капля в море.тем более падают регулярно.
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тем временем поляки,стартовавшие в 91-м с гораздо худших позиций закупили 32 (ТРИДЦАТЬ ДВА) ф-35
курва
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поляки стартовали с гораздо лучших позиций в 1991 , в Украине даже валютного счёта не было , не то что Независимости
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помню хорошо эти позиции,прущие на базары в ЗУ варёнки и турецкую косметику и выгребающую из магазинов ВСЁ..еду,кстати,тоже..
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значит они уже тогда были впереди , меняли образно говоря бусы стелянные ( очки , помаду и т.д ) на золото ( электроутюги , телевизоры , кофемолки , элетродрели , режущий инструмент и т.д ). Про приватизацию вспомните в Польше и сравните с совком
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Сейчас посмотрим куда поляки свойх заробичан устраивать будут. ЕС уже давно пора обрубить им всякие дотации. Сидят на шее у богатых ЕС государств и транжирят денежки из общака в который нихрена не вложили.

А то полчищами перли в Англию и Германию и уже как неделю сваливают восвояси.
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да не надо так за них волноваться..
уже одно то,что они оторвались от нарасейской братской могилы - дорогого стоит..
не пропадут
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Какой смысл в сверхдорогом самолете кроме того что хорошая ПВО его собьет и кроме потерянных кучи денег еще и потеря двух высокооплачиваемых пилотов?
Цель любого самолета ето просто доставка бомбы к цели и ее сброс. В современном мире ето заменяет относительно недорогой беспилотник который наводит ракету земля-земля и или наводит беспилотник-доставщик бомбы к месте выброски. Даже в случае уничтожения врагом беспилотника теряются только деньги и не нужно потом будет выкупать или обменивать с плена пилотов или идти с врагом на компромисы ради обмена.
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Саня,если ты не против,я не буду отвечать
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обменивают,выкупают,выпрашивают,договариваются только долбо й обы!!! если ты решил воевать-воюй!!! война-это убить врага,для других ты тоже враг,так что если ты решил убивать-будь готов что и тебя убьют!!! ну а Турецкие беспилотники,например,легкие ,цена2-5 милионов доларов,тяжелые "Байрактар" 15-25миллионов доларов!!!!смотря какая комплектация!!
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да , позорище для касапни , вчера только один в море упал Су - 27
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Нужно вообще всё что на хранении поставить на вооружение после капитального ремонта и модернизации
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это и есть с хранения,на сколько позволяют мощности ремзаводов-столько и восстанавливают
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как там авианосец " Кузя" , случаем не на капремонте на московии ?
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Вкидують хоч щось позитивне на фоні заяви одного депутата "Слуги" про хабарі всередині фракції і злиття держави під Беню. Пізно, з вами все зрозуміло. Навіщо будуть ці літаки, як ми "брати" і у нас дефолт? Що будемо обмінювати у арабів на хліб?
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А вообще нужно для самолётов ВСУ разработать комплекс рэб против рлс ПВО и ударных самолетов
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****. Иногда лучше промолчать. может и сойдешь тогда за умного
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Все давно уже разработано. Еще лет 20 назад был на выставке в Киеве, где показывались наши разработки ракеты воздух-земля, для уничтожения вражеских РЕБ и ПВО. Так же есть разработки управляемых мин для 120-х минометов, для уничтожения танков и вражеских укреплений. К сожалению вражеские агенты и саботажники в нашей власти не дают продвижения етих разработок в производство и поставок в армию.
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а было у нас целых две воздушных армии , с инфраструктурой , все продали как надлышкове , все под метелку , остался лишь неликвид , его теперь востанавливают
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МиГ-29 против российских новейших самолётов это ничто хотя бы по той причине что радиус обнаружения самолётов спереди и сзади в два раза больше чем у миг-29
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там вам ***** ваще запретило за пределы чебурнета выходить Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ - Цензор.НЕТ 8383.ох нарветесь когда то,самовольщики
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Да ты что. А когда порохоботы говорят на Ленина членин на Сталина сралин а вот воюет Украина на совковой военной технике. Почему порох не купил ни одного Абрамса леопарда или самолёт ф 16
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Может дешевле заложить в паРаше бомбы заранее и в случае войны взорвать несколько штук для охлаждения пыла кремля??!!! У РФ есть ПВО и большее количество самолетов, Украина не в состоянии победить РФ т.к. преимущества нет ни в технике ни в живой силе.
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в принципе да...загвозда только в том,чтоб их туда доставить.возьмешься? Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ - Цензор.НЕТ 6248
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Ну, все. Небо на замку! Габонці 100 раз подумають перед тим як нападати на таку могутню державу....
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кацапа,а шо там в сирии,очухались уже после налета дронов на изоленте? Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ - Цензор.НЕТ 9426
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так авиабазу неустановленные дроны скрепленные изолентой атаковали,года два назад Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ - Цензор.НЕТ 713
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Гиг ти дурачок? Не має нічого гіршого ніж, коли ти сам себе починаєш на*обувати. То ж продовжуй далі....
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Вiк живи, вiк учись.... Атаковали... Хтось загинув?
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Не люблю я конец квартала.со времён совка.Штурмовщиной попахивает.Освоили деньги?.Всё нужно.Но не в ущерб качеству.Вообще надо парламентскую комиссию назначать,по состоянию дел в армии.Не для всеобщего обозрения.Чтобы держать руку на пульсе.Военные без парламентского контроля идут в разнос.Обязательно должны быть женщины,далёкие от армейских привычек.И по тылам поездить и по передовой.Узнать настроение простых защитников Украины.Покушать,сухпайки и столовки,пощупать обмундирование и тд.А мужчины должны проверить,на боеготовность,воровство и тд.
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Пора и Украине постепенно обновлять свой боевой парк истребителей... по скольку до 2029 года. Су-27 и Миг-29 срок их сервисного обслуживания истечет полностью. И Украине нужно уже об этом задуматься сейчас...определяться с заменой нужно не позже 2020 года....

Для ВВС Украины стоит постепенно закупать и переходить на американские F-16 или на шведские JAS 39 Gripen...подготовка летного состава и обслуживающего персонала занимает около 7-8 месяцев, для JAS 39 Gripen.
Для примера, готовить людей к F-16 придется 1,5 года. Учитывая то, что Украина до последнего откладывает принятие решения о реформировании боевого авиапарка, этот показатель будет иметь не последнее значение.
Если Украина не начнет решать вопросы реформирования ВВС уже сейчас, то через несколько лет может вообще без авиации остаться. А это вопрос национальной безопасности.
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был бы порох-обновляли бы...как раз стояла задача.но вместо истребителей авакян вертушки закупает,для покатушек.
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