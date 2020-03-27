 Гончаренко направил депутатское обращение Зеленскому с требованием разблокировать работу отечественных разработчиков тест-систем на коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Власть блокирует производство отечественных тестов на коронавирус, которые дешевле иностранных аналогов", - заявил народный депутат.
Он сообщил, что обратился к президенту Зеленскому за разъяснением ситуации с тестами на коронавирус.
"Напомню, еще в январе Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ разработал тест-систему для выявления Covid-19, которая дешевле иностранных аналогов. Однако запустить массовое производство тестов не могут из-за постоянной задержки финансирования", - отметил он.
"Ситуация пробила дно абсурда, когда неделю назад сотрудников Института отправили в отпуск за свой счет и только позавчера начали снова выплачивать зарплату", - также добавил Алексей Гончаренко.
"Украина уже давно могла бы обеспечить себя тестами на коронавирус и не закупать их за рубежом. Почему власть блокирует работу Института? Это сознательный саботаж или служебная халатность? Жду ответа от президента", - отметил представитель "Европейской Солидарности".
Пиара много не бывает!
https://censor.net.ua/news/3184385/institut_molekulyarnoyi_biologii_mojet_vypuskat_nabory_na_10_tysyach_testov_na_covid19_za_nedelyu_ves
ПІАР-це коли після скандалу,піднятого опозицією ,в інститут приїжджає цілий віце-прем'єр,все схвалює,потім виділяють суму для оплати боргів (все гарно освітлюється в ЗМІ),а дати гроші для запуску виробництва-ЗАБУВАЮТЬ.
СХема производства укр.теста не указана нигде. Применяются ли импортные комплектующие, нужно ли дополнительное оборудование для применения укр.тестов. А то инфо в инете дает повод сомневаться , что все так хорошо, как нам рассказывают академики .
До речі,чому нам невідомі цифри кількості і цін медицинських грузів ,доставлених з Китаю ???
Більше того,цифри міняються навіть в офіційних повідомленнях !
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
Потому что банк быстро раскусит, что это афера!