EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  3910  38
Материалы по теме:
Все про:карантин (1562) Министерство развития громад и территорий (15) COVID-19 (2226) коронавирус (907)

 Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина

Жителей многоквартирных домов на время карантина призывают ходить по лестнице и не пользоваться лифтами.

Об этом говорится в рекомендациях Министерства развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

В случае необходимости воспользоваться лифтом рекомендуется избегать соприкосновения кнопок лифтов и дверных ручек без перчаток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возросли случаи мошенничества под предлогом дезинфекции, - Минрегион

Также граждан призывают выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, за пределами помещения по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу, заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скопления людей, не пользоваться детскими площадками и дезинфицировать личные вещи.

Кроме того, отмечается, что дистанция между людьми должна составлять минимум 1,5 метра.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн; на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)", - говорится в рекомендациях.

Также украинцев призывают пускать в подъезд только знакомых людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий

"Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - подчеркнули в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3184926
 
 
 Топ комментарии
 
Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
 показать весь комментарий
 
Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина...

Этот идиотизм уже устарел.
Теперь новая фишка. - Перестаньте дышать. И тогда возможность заразится короновирусом уменьшится...
 показать весь комментарий
 
 
а если ти труп то вообще не один вирус тебе нипочем
 показать весь комментарий
 
 
Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
 показать весь комментарий
 
 
як раз "чем бистрєй" не потрібно.Хай краще розтягнеться в часі, бо наші лікарні не витримають такого навантаження. А враховуючи те, що лікарі також заражаються, то взагалі нікому людей буде лікувати..От в моєму Дніпрі, наприклад, лише 380 койкомісць для інфікованих короною.. В мільонному місті лише 380 !! І так у багатьох містах України.
 показать весь комментарий
 
 
мы живем на третьем этаже и лифтом никогда не пользовались. Но! Всегда платим. Потому, что езджи, не езди на нем, плати все тут. Теперь все будут идти пешком и платит не перестанут?))) Так и вижу, как дадуля тащится по приказу партии на девятый этаж. Молча и с улыбкой! Хоть постеснялись бы... Люди в них ездят несмотря на грязь и прочая. Тяжело им..
 показать весь комментарий
 
ох уж эти описки...)) Не дадуля, а БаБуля.
 показать весь комментарий
 
Сочувствую жителям улья,в многоэтажках жить реально как-то страшновато.
 показать весь комментарий
 
Сегодня наблюдал, стоит толпа возле магазина, в магазин разрешено заходить не больше 5 человек, зато у магазина все стоят кучно без всяких масок, да еще каждый кто подходит обязательно здоровается за руку со знакомыми.
 показать весь комментарий
 
 
предлагаете их дубинками али как? ну обосралась власть и нет доверия ни к ней ни к её дурацким мерам.
 показать весь комментарий
 
 
Продублирую свой пост:
А у нас. а у нас... буквально в ста метрах от дма. под всевозсожными ларьками, магазинчиками, которые все закрытв, кроме ломьардОФФ, стоят "мальчонки", стоят в сторонке, рюмашки в руках теребят... И те "мальчонки" сплошь бухие! Как вы думаете, они в масках?))) На свежем воздухе отдыхвют! Круглый год! Одни и те же. Никто им не запрещает стоять кучкой пьяными в драбадан и дышать на прохожих черти чем!! А дети... Партия приказала сидеть, дети и сидят. По домам. Смотрят в окошко, а за окошком бродит кошка... Хорошо быть кошкою, хорошо собакою...
И да... что те "мальчонки" пьют, кто им это вкусное снадобье продает, я не знаю. Как и то, что почему полиция на них ноль внимания. (И на тех, кто продает бухло тоже ноль)) А ведь у них есть жены и дети тоже.....
Все бегут, бегут, бегут.....бегут. ЗелЁный светит!
Мы сидим, сидим, сидим.... сидлим. Нам - КРАСНЫЙ цвет!)))
 показать весь комментарий
 
Тю, да во многих ларьках наливают паленку на разлив и движняк там постоянный, менты просто имеют долю и не лезут.
 показать весь комментарий
 
 
Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый час в Украине гибнет кто-то в ДТП. Давайте с каждого ДТП репортажи с натуралистическими подробностями, потом похороны.

И на фоне массовой истерии запретим машины!
 показать весь комментарий
 
 
На впавшего в панику логика не действует. У нас сейчас пандемия паники. Меры убивают больше людей, чем вирус и это только начало, ведь хоть маленький запас прочности есть почти у всех.
 показать весь комментарий
 
 
По прогнозам, массовая истерия в мире начнёт угасать где то к лету... так, что ещё пару месяцев будет жёсткий маразм всех властей во всём мире.
 показать весь комментарий
 
"Береженого и Бог бережет" - говорила монахиня, одевая презерватив на морковку. И я ее поддерживаю. Лучше перебдеть, чем недобдить.
 показать весь комментарий
 
После эпидемии мы увидим много обьявлений ------------ меняю пентхаус на бунгало в отдаленном хуторе с доплатой за отсутствие инфраструктуры Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 9523
 показать весь комментарий
 
После эпидемии сам себе выберешь пентхауз. Если выживешь конечно!
 показать весь комментарий
 
у меня есть отдельно стоящий с двухметровым забором по периметру Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 8260
 показать весь комментарий
 
ІСТV сообщает. Количество заболевших в Украине
в возрасте от 30 до 49 лет - 38%:
от 18 до 29 лет - 17%
65 лет и старше - 6%
 показать весь комментарий
 
Вернуть всех пенсионеров в строй, а молодежь в отпуска!
 показать весь комментарий
 
И ешо! Не плюйте с балконов! Вирус распыляется на множество боеголовок и залетает во все нижние квартиры! Потом собачки бегают под балконом и заносют заразу в дом! Нюхают окурки, потом лижут морды хозяев! Хозяева лижут морды соседкам и соседям: кто кого разберетесь....
 показать весь комментарий
 
 
Какраз вовремя мусоропроводы позаваривали типа против распространения вируса.

Пешком с 10+ и назад - очень удобно.

ЗЫ: у меня до мусоропровода две двери на этаже, до лесницы и потом улицы - пять дверей на этаже + две на улицу.
 показать весь комментарий
 
Свежий воздух и вода быстро их вылечат, если это фейк.
 показать весь комментарий
 
мдаааа, руки вже точно до дірок "намили" )).. А ті, хто постійно сидить вдома, то реально може стати шизіком від наших новин. ((
 показать весь комментарий
 
 
"Сижу дома который день на карантине . Из собеседников только жена Разговорился . .Классная баба оказалась "
 показать весь комментарий
 
 
Насыщенным раствором поваренной соли можно обрызгивать снаружи маски и обрабатывать помещения, коридоры, подъезды, стены и туалеты, после высыхания на поверхности остаются еле заметные следы от кристаллов соли, получается эффект соляной комнаты, безопасно, нетоксично, минимальный расход и цена, главное доступен. Также можно полоскать рот несколько раз в день взяв просто щепотку соли и сделать физраствор для промывания носа.
 показать весь комментарий
 
И клизма физраствором всем шизофреникам . Очень помогает.
 показать весь комментарий
 
 
Но платить за лифт не забывайте...

Что или кто мешает взять и отключить лифты на время карантина? И оплату за лифт не брать...
 показать весь комментарий
 
Вчера приходили из ЖЭКа и заварили мусоропровод. Обещали заварить и лифты...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх