Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина...

Об этом говорится в рекомендациях Министерства развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

В случае необходимости воспользоваться лифтом рекомендуется избегать соприкосновения кнопок лифтов и дверных ручек без перчаток.

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Также граждан призывают выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, за пределами помещения по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу, заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скопления людей, не пользоваться детскими площадками и дезинфицировать личные вещи.

Кроме того, отмечается, что дистанция между людьми должна составлять минимум 1,5 метра.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн; на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)", - говорится в рекомендациях.

Также украинцев призывают пускать в подъезд только знакомых людей.

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"Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - подчеркнули в министерстве.