 Первый случай коронавируса зафиксирован на Полтавщине, - мэр Кременчуга Малецкий

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.
Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.
Соляной раствор - сильнейший антисептик. Об этом стало известно во времена Второй мировой войны. Когда врачам не хватало лекарств и дезинфицирующих средств, соляной раствор с успехом применялся для лечения серьезных ранений. И. И. Щеглов - хирург, который первым использовал соляную повязку для лечения раненых солдат. На обширные раны наносилась салфетка, смоченная в гипертоническом соляном растворе, и уже через пару дней они преображались: становились чистыми и затягивались новой соединительной тканью. Соль обладает абсорбирующим действием, вытягивая все патогенные организмы из поврежденных тканей. Также соль способствует заживлению и быстрой регенерации клеток. И эти удивительные свойства соли можно применять для лечения разнообразных заболеваний!
Солевой раствор помогает вылечить холецистит, нефрит, хронический аппендицит, воспалительные процессы в легких, суставной ревматизм, остеомиелит, осложнения, возникающие после аллергических реакций, абсцессы и ушибы. С помощью солевых повязок можно лечить кашель - достаточно нанести повязку на спину, и через несколько часов состояние больного улучшится. Насморк, головные боли и бронхит проходят, если накладывать солевые повязки на область головы, носа и шеи. Известны случаи исцеления от рака при помощи этого метода: рак кожи и груди проходил у пациентов, которые использовали чудодейственную соль себе на пользу.
Солевой раствор можно использовать в повязке, но ни в коем случае не в компрессе. Чтобы приготовить соляной раствор, положи в 1 литр воды 90 г столовой соли - примерно 3 ст. ложки. Тщательно размешай смесь. У тебя получится 9-процентный солевой раствор. Возьми 8 слоев хлопчатобумажной марли, отлей часть раствора, пропитай им марлю. Наложи марлю на проблемную зону, забинтуй ее сверху. Лучше всего такие повязки делать на ночь.
Солевая повязка вытягивает из организма токсины и убивает различные инфекции. Действуя локально, она эффективно поглощает жидкости из подкожного слоя и более глубоких тканевых слоев, удаляя микробы, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы. Во время действия повязки происходит обновление тканей, улучшается циркуляция крови и отток лимфы.
половина населения без масок на улице и в транспорте
но городкрупный и носителей наверное немало ...
Більше того вона не була соціально активною і майже виходила з житла. Продукти приносила їй до дому донька. Вона викликала до дому лікаря, той оглянув бабусю і направив її на обстеженні у лікарню.
Там, поміж іншого, їй зробили тест на коронавірус. Проте аналіз робився тестом, не той, що надійшов з Китаю, а тим, що надала страхова компанія.
Коли тест показав позитивний результат, їй зробили ще один аналіз тестом, який надійшов з Китаю і він не показав вірусу.
Тоді аналіз ПЛР було направлено в референс лабораторію до Києва і його результат стане відомий аж на початку наступного тижня.
Саму пацієнтку було госпіталізовано до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька». Донька пацієнтки також здала тест на коронавірус і хвороби у неї не виявлено.
Тож, хочеться вірити, що міський голова Віталій Малецький панікує зарано. Стовідсоткової впевненості у тому, що жінка хворіє поки що не має. Не виключено, що тест, яким робили аналіз просто не якісний.