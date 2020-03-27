 Первый случай коронавируса зафиксирован на Полтавщине, - мэр Кременчуга Малецкий

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.

Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.

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