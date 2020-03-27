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 На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий

Первые массовые тестирования будут проведены со середины следующей недели.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вся наша команда круглосуточно работает над тем, чтобы не допустить на Львовщине человеческих потерь от коронавируса. Хочу анонсировать новое направление этого противодействия. ЛОГА совместно со Львовским ИТ кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус!" - заявил глава ОГА.

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"Я всегда повторяю, что наш приоритет в работе - люди! Поэтому все силы направлены на то, чтобы защитить жителей Львовщины. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены со середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, просто, я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем - сохранение здоровья и жизни миллионов украинцев. Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом", - добавил глава ОГА.

"Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому ИТ кластеру. По их инициативе был создан проект "United for health". Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта - сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - предвидеть пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус", - резюмировал Козицкий.

На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184920
 
   
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13 марта Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Там был госпитализированный Лев Лещенко и обратившийся вчера в больницу в Коммунарке Игорь Николаев.https://twitter.com/i/status/1243453526002499584
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Наконец-то? Когда говорилось, что зеленая власть - это плохо, крик был до небес. Врачи скоро будут разбегаться в связи с тем, что они банально не защищены. И на фоне этого в страну запускают десятки тысяч потенциально зараженных людей без какого-либо карантина. Вот теперь можете спокойно выдохнуть, и произнести "наконец-то". От слова конец.
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результат массового тестирования населения на коронавирус будут ошеломляющими...
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Це буде жах! Очікуйте лавинного зростання захворюваності. Всі у кого буде позитивний результат ломануться мед заклади.
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После заявления о закрытии границы домой массово устремились украинцы из Польши.
Я посмотрел это видео. Почти все без масок, как селёдки в банке на минимальном пространстве...
Мне жаль этих заробитчан. Но ещё больше жаль проживающих в Украине в эпоху зелёной власти. Устроить цирк в Санжарах, запереть там министерку здравохраннения (вместо того, чтобы та занималась подготовкой к эпидемии), закрыть все города, метро, авиасообщения... Но впустить сюда более 100 тыс потенциальных носителей коронавируса БЕЗ тестирования и БЕЗ возможности проконтролировать их дальнейшее передвижение. Это не трэш, это ****** и государственное преступление.
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А в Запоріжі кАцапосекта далі "ожыгает" - ідіоти непугані...

Сегодня, 27 марта, священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву. Таким способом хотят избавить город и горожан от коронавируса. Полет будет длиться около часа.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 466 С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 3788
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по опыту 112 канала ? Там коробка от Оксаны Марченко ежедневно массово в течении недели куда то едет , хватит издеваться над коробкой пусть она уже куда нибудь приедет На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 9496
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