 В Венгрии ввели комендантский час

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, это состояние продлится пока до 11 апреля. Граждане смогут оставлять свои дома исключительно с целью выполнения трудовой деятельности или обеспечения жизненно необходимых потребностей, подчеркнул Орбан.

По его словам, власть будет пытаться "приемлемым способом" изолировать людей в возрасте от младших граждан, чтобы не допустить быстрого распространения эпидемии. Поэтому с 28 марта вступит в действие специальное правило, согласно которому венгры пожилого возраста, то есть старше 65 лет, смогут посещать продуктовые магазины и аптеки с 9 утра до 12 часов дня; покупатели младшего возраста не смогут в это время находиться в заведениях торговли.

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Также в Венгрии каждый должен ограничить свои социальные контакты вне дома, за исключением супругов или лиц с ограниченными возможностями, и держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, говорится в постановлении правительства.

Проверку соблюдения ограничительных мер будут осуществлять правоохранительные органы и военная полиция, вплоть до применения принуждения с привлечением любого силового органа, в соответствии с венгерским Законом о правовых отношениях в режиме комендантского часа. Нарушение режима влечет за собой штрафные санкции от 5000 до 500 000 форинтов (от 15 до 1500 долларов США).

В Венгрии зафиксировано в настоящее время 300 случаев заболеваний инфекцией коронавируса. С 15 марта от этой болезни умерли 10 больных, 34 пациента выздоровели.

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