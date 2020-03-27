EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  1473  12
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (897) карантин (1562) комендантский час (30) COVID-19 (2226) коронавирус (907)

 В Венгрии ввели комендантский час

В Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, это состояние продлится пока до 11 апреля. Граждане смогут оставлять свои дома исключительно с целью выполнения трудовой деятельности или обеспечения жизненно необходимых потребностей, подчеркнул Орбан.

По его словам, власть будет пытаться "приемлемым способом" изолировать людей в возрасте от младших граждан, чтобы не допустить быстрого распространения эпидемии. Поэтому с 28 марта вступит в действие специальное правило, согласно которому венгры пожилого возраста, то есть старше 65 лет, смогут посещать продуктовые магазины и аптеки с 9 утра до 12 часов дня; покупатели младшего возраста не смогут в это время находиться в заведениях торговли.

Также читайте: Венгрия усилила карантинные ограничения: за несоблюдение - штраф

Также в Венгрии каждый должен ограничить свои социальные контакты вне дома, за исключением супругов или лиц с ограниченными возможностями, и держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, говорится в постановлении правительства.

Проверку соблюдения ограничительных мер будут осуществлять правоохранительные органы и военная полиция, вплоть до применения принуждения с привлечением любого силового органа, в соответствии с венгерским Законом о правовых отношениях в режиме комендантского часа. Нарушение режима влечет за собой штрафные санкции от 5000 до 500 000 форинтов (от 15 до 1500 долларов США).

В Венгрии зафиксировано в настоящее время 300 случаев заболеваний инфекцией коронавируса. С 15 марта от этой болезни умерли 10 больных, 34 пациента выздоровели.

Также читайте: Венгрия временно закрыла границы для иностранцев

Источник: https://censor.net.ua/n3184918
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так тут же поднимется крик что Зеля ограничивает свободы.))
 показать весь комментарий
 
 
Сколько Вы лично готовы сидеть в режиме домашнего ареста, не понятно для чего? Если Вам таки понятно для чего, объясните мне.
 показать весь комментарий
 
 
А почему я должен сидеть под домашним арестом из-за того что Зелупа завезит в Украину заразу? Пускай Зелупа сам сидит под арестом.
 показать весь комментарий
 
Большая часть стран вывозит своих граждан, а обеспечить изоляцию сотням тысяч людей нереально, вот и приходится действовать на доверии и самоизоляции.
 показать весь комментарий
 
У нас пока свозят всю заразу в Украину. А когда накроет поголовная епидемия тогда и перекроют все чтобы никто не сбежал и не выжил
 показать весь комментарий
 
мова им наша не нравится... больше свобод они требовали.. получите, пля!
 показать весь комментарий
 
 
Треба організовувати Штаб Національного Порятунку і усунути від влади профанів поки не почався масовий мор в Україні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх