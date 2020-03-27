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 Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

В Херсонской областной инфекционной больнице им. Горбачевского, которая выбрана для госпитализации пациентов с симптомами коронавируса, в наличии 610 респираторов разных марок при потребности в 82 980 штук на время карантина. Таким образом реальное состояние обеспечения респираторами в больнице составляет 0,74%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Херсонской областной государственной администрации.

У работников этого медицинского учреждения острый дефицит изоляционных халатов, разных марок, медицинских перчаток и прочего. Нет ни одного костюма биозащиты при потребности в 25 590 штук, рассказали эксперты.

В больнице в наличии 388 изоляционных халатов, при необходимости в 29 160, то есть лишь 1,33% от необходимого количества. Имеются также 1300 пар нитриловых перчаток при необходимости в 90 720 пар (1,43%). 1260 пар бахил при необходимости в 90 720 пар (1,39%). 199 медицинских фартуков при необходимости в 1 460 штук (13,63%).

Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский 01

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Впрочем чиновники ОГА отчитываются о достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего таких в больнице 5, что составляет 100% от потребности.

Источник: https://censor.net.ua/n3184917
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что, 73%-ные, вера в мудрость Зе тверда как никогда? Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 3296
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Зате Радуцкій трохи шекелів заробив.
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Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
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Ну что, 73%-ные, вера в мудрость Зе тверда как никогда?
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А что зебилы? У них и мозгов-то нет, чтобы оценить всю трагедию ситуации. Сейчас вам расскажут про тяжелое наследство "мародера", про принимаемые меры и то что все это выдумки порохоботов.
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дык... я ж специально выбрал пример, который ясно показывает, что меры приняты не были. хотя было отрапортовано, что...
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Это не одна такая больница, их по всей стране СОТНИ
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Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
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дома у него шкафчик трещит - а то что не влезло в шкаф он продал за кордон
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Обеспечение больниц в регионах - задача местных бюджетов. В облсовете Херсонской области 18 человек из БПП, 13 из Жоппоблока, 9 из Батькивщины, в горсовете Херсона примерно та же картина.
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Зате Радуцкій трохи шекелів заробив.
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Зебобіки не мовчіть! Розкажіть щось про баригу мальдівського, а то тонус просідає!
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дружину зЄлі туди - волонтеркою...., і на РАНОК - там все є...
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середня температура по- палаті "Україна" - цей Короно "вскрие" в Україні ще багато чого

В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ ФОТО УЖАСНОГО СОСТОЯНИЯ ХУСТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРОЙ ПЛАНИРУЮ ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 9142

https://newsone.ua/news/society/v-seti-pojavilis-foto-uzhasnoho-sostojanija-khustskoj-bolnitsy-v-kotoroj-planiruju-prinimat-bolnykh-koronavirusom.html

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Зато аппаратов ШВЛ аж 5 штук - 100% .Это капец у немццев 25000 и еще у себя на заводе заказали 10000шт.
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Меньше говорить, шить надо,а не китайское фуфло ждать.Оцепенели,иждевенцы в Херсонском гор и облсоветах.
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Ну начинается. А куда же вы дели 1млрд. грн. выделенных на борьбу с коронавирусом? Даже на маски не хватило закупить? Так с такими раскладами вам не хватит не то что 5 млрд. МВФ а и 1трлн. долларов на борьбу с вирусом и стабилизацией економики. Дуракам деньги вообще противопоказано давать в руки. Или порвут или жопу подотрут
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