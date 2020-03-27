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 В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах при получении взятки правоохрантилями задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция 01

Полицейские выяснили, что 54-летняя председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата требовала у призывника взятку за освобождение от службы в Вооруженных Силах Украины.

Сегодня, 27 марта, во время получения взятки в размере 1 тысяча долларов злоумышленница задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция 02

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Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По месту работы и жительства задержанной проходят обыски.

Сотрудники полиции проверяют других должностных лиц военного комиссариата на причастность к указанному преступлению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184914
 
 
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расстрелять сучку.....(( понимаю что это мои эмоции.... но а как иначе это должно звучать я немогу понять....?((
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понять и простить...
медики и педагоги, они же бл"""ь, такие незащишенные, такие бедные и несчастные

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