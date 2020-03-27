 В Черновцах при получении 1 тыс. долл. взятки задержана председатель военно-врачебной комиссии военкомата, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские выяснили, что 54-летняя председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата требовала у призывника взятку за освобождение от службы в Вооруженных Силах Украины.
Сегодня, 27 марта, во время получения взятки в размере 1 тысяча долларов злоумышленница задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По месту работы и жительства задержанной проходят обыски.
Сотрудники полиции проверяют других должностных лиц военного комиссариата на причастность к указанному преступлению.
медики и педагоги, они же бл"""ь, такие незащишенные, такие бедные и несчастные