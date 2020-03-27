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Все про:Европа (1163) рейтинг (1290)

 Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, но осталась последней в Европе

Украина в 2019 году поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, заняв 134 место из 180.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.

Согласно рейтингу, Украина входит в категорию стран "преимущественно несвободные".

"Украина занимает 45-е место среди 45 стран европейского региона, и ее общий балл значительно ниже региональных и средних мировых", - говорится в сообщении.

Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, но осталась последней в Европе 01

Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.

Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).

Украина низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие - в показателях "фискальное здоровье" (83,9) и налоговое бремя.

"Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное.

Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой - сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества", - говорится в сообщении.

Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.

Среди положительных начинаний выделили возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.

Польша в рейтинге на 46 месте, РФ - на 94, Молдова - на 87, Беларусь - на 88.

Рейтинг возглавляет Сингапур, также в топ-5 - Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.

Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184913
 
 
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Продаж епідеміологічного запасу - це безпредендентно, це кілька левел-апів.
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а почему всегда последние в Европе?
А потому, что народ такой...
Не нужно на зеркало пенять, если рожа кривая.
Не власть виновата во всех бедах, а именно народ.
Какой народ такая и власть... Что заслужили то и имеем.
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Очень важная информация , когда на улице скоро останутся бомжи , собаки и коты ( кстати орут , у них весна и всё хорошо) .
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Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место) Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, но осталась последней в Европе - Цензор.НЕТ 7899
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Никогда не забуду как при мерзавце потрохе судьи в открытую говорили как их собирали и требовали не принимать решений в пользу предпринимателей в борьбе с держпрацей и налоговой,сейчас всё так же,зелька просто хлопает ушами и теряет время.
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яка нах економічна свобода ??? Через день віджимають чий то бізнес чи роблять рейдерські захоплення (!!) Ось це реальний , правдивий на сьогоднішній день наш рейтинг - між Беніном і Пакистаном (!) курва...
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Эстония десятая. И вроде ж как и мы, из совка, а вот не испоганились за годы оккупации.
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Еесті в совку були 50 років, а укри 300 років ..
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