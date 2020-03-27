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 В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли

В Италии от коронавируса с начала эпидемии умерли уже 39 врачей.

По состоянию на вечер среды от коронавируса в Италии скончались 33 врача, но позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число зараженных медиков выросло до 6205 человек. Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

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В Испании число зараженных коронавирусом медицинских работников выросло до 9444 случаев. Об этом заявил директор координационного центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении при Минздраве Испании Фернандо Симон, пишет "Европейская правда".

Число зараженных медиков сейчас составляет 14,7% от общего количества инфицированных в Испании. Кроме того, количество случаев СOVID-19 среди медицинских работников в последние дни существенно возросло - так, по сравнению со вторником рост составляет 75%.

Были ли среди медиков умершие от коронавируса, не сообщается.

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Кроме того, коронавирусом заразились 282 сотрудника Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных меньше - 172.

Источник: https://censor.net.ua/n3184911
 
 
 Топ комментарии
 
Тебе ху@ло ещё платит ? Или по инерции ?
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Мозг у Вас ничтожный. Если из всех Ивановых пристрелят только Вас вот это действительно будет ничтожный процент.
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Більшість лікарів заразяться, пора б вже второпати це. А в нас "карантин" в лікарнях.
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Умерло 39 из 6200, ничтожный процент
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Тебе ху@ло ещё платит ? Или по инерции ?
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С такой фамилией лучше не гавкай, москаль.
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Его имя и фамилия - Мокша Запоребриковый
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А если посчитать, а не писать?
В % это менше - 0,5% из 100%
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Как у гриппа. Более того статистика не по врачам более показательно, потому как их все постоянно проверяют на наличие вируса, все граждан протестировать нереально, а значит и выявить все случаи заражения.
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Мозг у Вас ничтожный. Если из всех Ивановых пристрелят только Вас вот это действительно будет ничтожный процент.
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Извините, но у вас головой проблемы. Это МЕДИКИ!!! Не бомжи с алкашами. И не наркота с тубиками. Это медики и только врачи. А сколько умерло среднего медперсонала?
В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли - Цензор.НЕТ 8352
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А они не люди что-ли и в статистике по смертности не участвуют?
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Мокша, ты очком-то, не крути. Для тебя смерть. 39 врачей "ничтожный процент"! Кацапы - не люди
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На уровне гриппа. Более эти врачи работают на износ, то есть иммунитет у них только от этого понижен
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Знаешь, ето как из каждого переполненного автобуса или вагона метро в час пик вытаскивать одного пассажира и расстреливать на месте. А остальным пассажирам говорить что не переживайте, едьте дальше, процент смертности в норме. И так каждый день В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли - Цензор.НЕТ 8408
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Більшість лікарів заразяться, пора б вже второпати це. А в нас "карантин" в лікарнях.
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Сейчас соеферма расскажет что вирус опасен только для стариков, и что итальянские барыги вывезли все средства защиты для врачей.
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В том то и дело, что никто ничего не вывозил. А наоборот, стаскивали в огромных масштабах.
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Осложнениями в большинстве своем да для стариков, но болеют все
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По-Вашему, министр здравоохранения от "Слуг народа" Емец - это главный рупор соефермы?
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заткнись удод. Юморить на похоронах родычей будешь.
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А у нас? А у нас медиков нету значит и умирать не будут. аля-ля-ля-ля-ля... а я сошла с ума....
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как видно из практики, идиотизм в виде карантина не помогает...
Или наконец создадут вакцину от короновируса. Или же возможно потепление до 25-30 градусов может остановит вирус.
Других вариантов остановить это безумие нет.
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Да. Нужно быстро решать с потеплением.
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А что в Сирии, Иране, Южной корее и тд нет 25 градусов тепла и там вирус не распространяется?
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ну сам и посмотри на температуру в этих странах..
Первое же попавшееся - Дамаск сейчас +20 днём, ночью + 8-9
Не дотягивают.
А про температуру говорят, что это как вариант угасания короновируса.
Но то что сейчас происходит с массовой истерией в виде запретов, карантинов, ЧС, комендатских часов, блокированием всего и вся... это вообще уже за гранью здравого смысла...
Ведь видят же что это не помогает никак, вообще никак... И всё равно продолжают... Дибилы.
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Что то я сомневаюсь что медики были старше 80 лет. Походу ето полный п***жь что умирают только люди преклонного возраста
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Так кто сказал, что только старики. В основном старики, а не только они
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Тут вчера была статья что в Украине заразилось 5 врачей, так соя аж взвыла что это вина лично Зели.
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блин.......!!!! какой пипец......и это в супер стране с деньгами и медициной....... не дай БОГ у нас допустить до такого состояния то умерли бы все врачи до одного получается и сотни тысяч больных...(( я в шоке....на улицах УКРАИНЫ нужно быдло непонимающее ситуации загонять по домам дубинками .... понапёрлось к нам больных всяких наших из за границы.... припёрли их самолётами. параходами, поездами и автобусами и пешими, никто не изолирован...да и куда их больше сотни тысяч изолировать? с рашки. с крыма и донбасса.а что с бомжами ..какая ситуация кто скажет ? срочно перекрыть границы все на замок нужно было давно. особенно с донбасяо. могу себе представить что там с этим вирусом... там же одни гопники со всей рашки. зеки всякие и бомжи в их армии...никто никого не контролирует. а они то беженцы . то КПП открыто, то пенсии к нам .((
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