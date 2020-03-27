 В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли

По состоянию на вечер среды от коронавируса в Италии скончались 33 врача, но позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число зараженных медиков выросло до 6205 человек. Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

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В Испании число зараженных коронавирусом медицинских работников выросло до 9444 случаев. Об этом заявил директор координационного центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении при Минздраве Испании Фернандо Симон, пишет "Европейская правда".

Число зараженных медиков сейчас составляет 14,7% от общего количества инфицированных в Испании. Кроме того, количество случаев СOVID-19 среди медицинских работников в последние дни существенно возросло - так, по сравнению со вторником рост составляет 75%.

Были ли среди медиков умершие от коронавируса, не сообщается.

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Кроме того, коронавирусом заразились 282 сотрудника Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных меньше - 172.