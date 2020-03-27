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 Пять медсестер родильного дома заразились коронавирусом в Виннице

В Виннице у пяти сотрудниц роддома №5 обнаружили инфицирование коронавирусной инфекцией, состояние женщин удовлетворительное.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Первой заболела COVID-19 42-летняя медсестра, которая контактировала со своим знакомыми из Польши.

Когда специалисты начали проверять контакты, то обнаружили инфицирование у четырех ее коллег. Женщины, которым 30, 35, 60 и 44 года, не имеют явных признаков болезни, но вирус у них уже официально подтвержден. Они находятся в боксированных палатах первой городской клинической больницы. Их самочувствие удовлетворительное, температура нормальная, нет проявлений ОРВИ.

Акушерский корпус родильного дома №2 закрыли на карантин. "Там находится семь рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", - заявил мэр Винницы.

На самоизоляции находится медицинский персонал, который был за пределами заведения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на 27 марта Винницкой области известно о девяти лицах, инфицированных коронавирусом.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3184909
 
 
 Топ комментарии
 
Выздоровления вам, девчата. Быстрого и полного. И иммунитета на всю жизнь.
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Это не хорошо. Плохо только.
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Хорошо, что выявляют. Может удастся остановить распространение.
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А яка **** п"яткою в груди било себе і кричало, який він величний і скільки він повернув українців. А мізків скільки потрібно мати, щоб перевести на карантин, усіх без виключення, хто повернувся з країн уражених вірусом. *********** і всю його шоблу під суд за недолугість і мародерство. І мабуть під суд Лінча.
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Выздоровления вам, девчата. Быстрого и полного. И иммунитета на всю жизнь.
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Да них... этот карантин не помог и не поможет никому.
Разве, что время оттянет, пока все не заразятся.
Нужна вакцина от короновируса, которую ещё не создали
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нужно захватывать рынки пока хитрожЁпые водят хороводы вокруг вируса.
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не ссы. сдохнем все. в своё время. вирус может пощадить, точнее, скорее всего пощадит. голод - нет.
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Так в этом и есть помощь. Эти пациенты освободят боксы через недельку, будет место для новых. А представляешь, что было бы (а скорей всего еще будет), когда боксов 20, к примеру, а больных 200?
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І отримували зарплату менше 5 тис грн.
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Ну, судя по экипировке, в которой вчера дефилировал Виталя - "Болеть будут усе!"
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Вот как раз у него была отличная экипировка. Если всех врачей снабдить такой, то врачи будут в безопасности.
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Да, да! У него ещё костюм для сноуборда такой же!
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Роддом - это серьёзно.Видно руки не мыли.Бедные семьи.Сколько малышей они заразили в скрытой фазе ?
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вирус воздушно-капельным... и руки в том числе.... я так понимаю, цель со всех стран собрать заробитчан в котел и варить медленно, в своем соку, периодически свежих инфицированных... геноцид? в какой то степени да, особенно если пропустят посевную а зерно продали как маски из фонда чтобы заработать миллионы
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Село живёт своей полнокровной жизнью.Посевная будет,урожай будет.Всё будет.Люди при деле.Чтобы отсеяться но 10000га достаточно 20-30чел.Есть власть ,нету власти ,село выращивает.Старикам проблемы.
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но ведь они где то жили, с кем-то общались, ходили в магазины и ездили в транспорте...
т.е. имеем неконтролируемое число условно зараженных
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Слов нет, там где все стерильно, контактировала со своим знакомыми из Польши, та хер с тобой если мозгов нет, но при чем здесь роженицы, и родившиеся и те которые должны появиться на белый свет?
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я так понимаю что у большинства молодежи до 50 симптомы либо отсутствуют, либо незначительны
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Хорошо, что выявляют. Может удастся остановить распространение.
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остановить - похоже что нет... разве что замедлить.. но чем больше насыщением вируса начеления - тем быстрее он будет распространяться - проще не допустить чем тушить потом... сил и здоровья всем нам!
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У нас его мало и вирус находится пока в стадии распространения. Эпидемии еще нет.
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Знайомими з Польщі 5 медсестер віком від 30 до 60 років заразив
Однак велелюбний "знайомий". Цікаво, а скільки ж йому самому
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Плохо , плохо , очень плохо ... Люди всё это заслужили . Жизнь на Земле существует 500 млн лет . Всё засрали за 100 лет . Это даже не секунда .
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Люди пережили кучу пандемий.А это- насморк.Просто надо мыть руки чаще и тщательней.Плохо только пожилым.В США с начала года умерли от осложнений гриппа более 20000чел.Трамп выделил 2 триллиона и его рейтинг быстро подскочил до небес.Но до начала ноября -уйма времени.И хотя Трамп -отъявленный расист ,он сможет победить.
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Как может быть вирус без симптомов (температуры и т.д.)?
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Это называет - носитель. По научному.
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Вирус просто живет у тебя в организме и размножается. Кто-то быстро, кто-то медленно. Этот медленно.
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