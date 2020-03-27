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Все про:дефолт (374) Коломойский (1308) Приватбанк (604) Чернев (17)

 "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Народный депутат из "Слуги народа" Егор Чернев заявил о том, что риск объявления дефолта в стране возрастает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чернев отметил: "К сожалению, риск дефолта внутри страны увеличивается. Последние дни я постоянно общаюсь с коллегами по парламенту. Есть вероятность, что для принятия закона о невозвращении банков, который является одним из условий для получения спасительного кредита от МВФ, может не хватить голосов.

Причина проста: часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк и выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта

Он продолжил: "Нас пытаются убедить в том, что дефолт - это хорошо, мол, не отдадим деньги зарубежным барыгам, а отдадим их нашим людям. Это абсолютная ложь. Такие разговоры рассчитаны на людей, не способных критически мыслить и видеть на шаг вперед. Ведь агитаторы от "Привата" не говорят людям, что будет потом. А потом - конфликт со всеми нашими западными стратегическими партнерами, финансовый бойкот Украины, крах национальной валюты, гиперинфляция, тотальная безработица, неистовый всплеск преступности. Девяностые годы будут казаться нам годами неслыханной стабильности.

Расклад на сегодня таков, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: "Голос", "Довіра", ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа"".

Также читайте: Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев

"К сожалению, другая часть депутатов разных фракций и групп так или иначе находятся на финансировании группы "Приват" или связаны с ней общими интересами.

Мы боремся за украинскую государственность с РФ и эпидемией, но можем ее потерять из-за Иуд, готовых продать страну за 30 сребреников.

Призываю гражданское общество, всех украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков. Каждый голос сегодня важен.

Только вместе мы сможем противостоять силе больших денег и заставить своих избранников не продавать страну частным структурам", - резюмировал Чернев. 

Также читайте: Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3184903
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Зебилы собираются ввести 1% налога на каждый обмен валют
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Встигніть подружитися зі співробітницею комерційної обмінки. Ви же не зберігаєте чеки?
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Получат менял вместо обменников, которые ни копейки в бюджет не будут платить.
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Ой, кого зараз трахає зебільський бюджет? Якщо зелохторат кинув країну у прірву то нехай зубожілі та тупі самі виживають.
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о ждем сообщения что это нардеп посмевший сказать что Беня и буборчка ублюдки какая то подстилка напишет заяву что ее в рот изнасиловали и не заплатили Бенекдиктова будет мошонку рвать требуя ареста в назиданеие иным чтобы свой хайло на бубочку и беню не открывали... вот счась Бубочка занят вывозит зерно уже хлебопеки орут мать вашу вы что ********* такая же херня как с вывозом масок... ..
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>>Бубочка занят вывозит зерно<<
8...16 квітня буде Песах. Усіх слід забезпечити мацою.
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Нам теж казки президенти читають вже 29 років, поки їхні любі друзі та прихлебателі країну грабують та розвалюють.
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евреи перехитрили самих себя. такое бывает.

"Хитрость - образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который внешне походит." - Иммануил Кант
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Скоро выборы ? Будут голосовать за "слуг" и "слуг слуг" ?
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Так сделаем их вместе снова. Это то за что голосовали.
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Собака лаяла, на дядю фраера,
Играла «Мурка» тихо в полутьме,
-А в МУРе, граждане, другие правила,
Вор должен пойманный сидеть в тюрьме!
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бунтовать вздумали? в Трускавец опять захотели?
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Зробіть хоч хоч корисне для народу-посипте голови попелом-виваляйте клована в дьогті з пір"ям і визнайте-що ви всі обісрались.
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Краще виявляти зебілів у меду, а потім відкрити вулик😄
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влаштувати їм солодке життя-тобто агонію.. ну як варіант..
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Части слуг народа беня , походу, ещё не занёс...
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Слуга и против Коломойского? - это так же противоестественно, как и козел против капусты.
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Я хочу запитати у зебілів. Ви підтримуєте Чєрнєва чи вважаєте його зрадником?
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зеЛю и его банду ждет жесткое гонение палками
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після дефолту будемо лінчувати зелених виродків без докору сумління
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Да ладно. бубочка запишет видосик, в котором скажет, что виноват проклятый порошенко. И большинство поверит.
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Перед МВФ слуги народа начали изображать девственниц.
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Доведут страну до погромов... И не только еврейских...
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Ну, пан Чернєв, що не знав куди вступав? "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків" - Цензор.НЕТ 2233
"Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків" - Цензор.НЕТ 4064
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Про земельную ЗЕ-реформу пускай скажет.
За сколько серебников собираются Иуды продавать бесценный украинский чернозем?
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Не не не, нихуа НЕ ВЕРЮ!!!... Всякие Леросы, Черневы рассказывают какие плохие члены стали в СН, а по факту вы шли под лозунгами этой говнопартии в надежде на #вкуснопожрать#, а теперь резко решили перекрашиваться, чуя скорый 3,14здец системы... Всем держаться и не унывать! Нам еще это овно выносить и чистить страну!
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А как насчет уйти из СН и не участвовать в ОПГ СН . Очередной выкрыватель- не интересен.
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А шо, беня має більше, ніж 25 штиків в слугах уродів? Значить, інфа "Майже 25 «слуг народу» різко захворіли після внесення законопроєкту по «ПриватБанку». «"Серед них є дійсно астматики і люди з проблемами з серцем, яких краще в нинішніх умовах коронавірусу не наражати на ризик. Але в основному хворіє група Коломойського", - зізнався в коментарі #Буквам один із нардепів від "Слуги народу"»" - неточна?
І однозначно неточно твердження "голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС". "Довіра" може й дати - але лише декілька: бо там зібрані якщо не беніні адепти, то противники МВФ. Достатньо подивитисб їх список, починаючи Аоешонковим і закінчуючи Шаховим...
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Намічається нова коаліція у Раді "За дефолт" у складі жопоблок, матьківщина і слуги каломойського.
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Слугам деньги в долг не дают только за землю.
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