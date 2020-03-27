 "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чернев отметил: "К сожалению, риск дефолта внутри страны увеличивается. Последние дни я постоянно общаюсь с коллегами по парламенту. Есть вероятность, что для принятия закона о невозвращении банков, который является одним из условий для получения спасительного кредита от МВФ, может не хватить голосов.

Причина проста: часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк и выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев".

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Он продолжил: "Нас пытаются убедить в том, что дефолт - это хорошо, мол, не отдадим деньги зарубежным барыгам, а отдадим их нашим людям. Это абсолютная ложь. Такие разговоры рассчитаны на людей, не способных критически мыслить и видеть на шаг вперед. Ведь агитаторы от "Привата" не говорят людям, что будет потом. А потом - конфликт со всеми нашими западными стратегическими партнерами, финансовый бойкот Украины, крах национальной валюты, гиперинфляция, тотальная безработица, неистовый всплеск преступности. Девяностые годы будут казаться нам годами неслыханной стабильности.

Расклад на сегодня таков, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: "Голос", "Довіра", ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа"".

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"К сожалению, другая часть депутатов разных фракций и групп так или иначе находятся на финансировании группы "Приват" или связаны с ней общими интересами.

Мы боремся за украинскую государственность с РФ и эпидемией, но можем ее потерять из-за Иуд, готовых продать страну за 30 сребреников.

Призываю гражданское общество, всех украинцев обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков. Каждый голос сегодня важен.

Только вместе мы сможем противостоять силе больших денег и заставить своих избранников не продавать страну частным структурам", - резюмировал Чернев.

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