 С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Уважаемые граждане, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В штабе ООС просят относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений.

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