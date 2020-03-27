 С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
"Уважаемые граждане, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.
В штабе ООС просят относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений.
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https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
И растереть. Правильно. Потому как нех...
1\16 - граница с Россией.
1\8 - отрезались от ЛДНР
1\4 - по заветам Юли колючая проволока с Донбассом
1\2 - ???????????
Envoy- собиравшийся в финал выйти?