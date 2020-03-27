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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС

С 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Уважаемые граждане, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В штабе ООС просят относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений.

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С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184901
 
   
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А почему закрывается вьезд только в Донецкую и Луганскую области? Зебилы собираются сдавать полностью Донецкую и Луганскую область?
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Ну почему сдавать ? Пусть посидят в одиночке , может прозреют .
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Саме там і треба зорганізувати карантинну зону. Просто у вагонах, з озброєною охороною. нєх** шастать до нас!
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І дозволити їм розмовляти російською версією староболгарської мови.
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А прихильникам сепарів та Консультаційної групи треба перекрити виїзд назавжди.
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С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5761

Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия

https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
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новости со скотобазы:

Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
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Envoy - Наsрать . Заслужили .

И растереть. Правильно. Потому как нех...
1\16 - граница с Россией.
1\8 - отрезались от ЛДНР
1\4 - по заветам Юли колючая проволока с Донбассом
1\2 - ???????????
Envoy- собиравшийся в финал выйти?
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Спасибо, что есть такие как ты. С такими патриотами, одной страны никогда не будет.
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Правильно ,пусть лепрозорий посидит на карантине ....а вдруг С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5263
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Эти донецкие совсем оборзели, что хотят то творят.
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після карантину вже буде не ДіДЛО, а полноценний члєн
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Главное ограничить въезд ИЗ луганской и донецкой областей в соседние области.
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