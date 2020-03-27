 5 случаев COVID-19 лабораторно подтверждены на Сумщине

Как информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на "Укринформ", об этом 27 марта в ходе брифинга сказала главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.
"По состоянию на 27 марта 2020 в Сумской лабораторно подтверждены 5 случаев заболеваний COVID-19, из них один - летальний. Умерла женщина с Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре другие лица в стабильном состоянии, заболевания пока без осложнений", - рассказала Троцкая.
По ее информации, из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.
Еще два случая заболевания COVID-19 подтверждены в городе Сумы, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.
Сотояние всех больных стабильное.
------------------------------------------------------------
на@@@дить* - дієслово-похідна від назви жіночого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.