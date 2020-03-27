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 5 случаев COVID-19 лабораторно подтверждены на Сумщине

На Сумщине лабораторно подтверждены 5 случаев заболевания COVID-19, из них один, в Конотопе, - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на "Укринформ", об этом 27 марта в ходе брифинга сказала главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.

"По состоянию на 27 марта 2020 в Сумской лабораторно подтверждены 5 случаев заболеваний COVID-19, из них один - летальний. Умерла женщина с Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре другие лица в стабильном состоянии, заболевания пока без осложнений", - рассказала Троцкая.

По ее информации, из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.

Еще два случая заболевания COVID-19 подтверждены в городе Сумы, один человек госпитализирован в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.

Сотояние всех больных стабильное. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3184899
 
 
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Багато чоловіків із Конотопу останнім часом працювали в Європі. Тому зрозуміло звідки там короновірус.
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як і з усієї України. і не лише чоловіків. жінок теж багато працює, в Італії особливо
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Ну шо? Більш в Сумах не буде сумно - Троцька на@@@дить* як Троцький - одразу стане веселіше.
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на@@@дить* - дієслово-похідна від назви жіночого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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