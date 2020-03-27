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Все про:Стерненко (61) Трепак (78) Гандзюк (454) Венедиктова (85)

 "Не надо разгонять реванш", - Венедиктова объяснила обсуждение дела Стерненко на совещании в МВД тем, что о нем говорил нардеп при ее назначении в Раде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отставка Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненко обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп в зале Верховной Рады, когда рассматривался вопрос ее назначения на должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Венедиктова отметила: "Все, что я не делаю на сегодняшний день - это разгоняется как "зрада". Для меня важно мнение гражданского общества и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят:

1. Дело Стерненко. Было в подследственности нацполиции. Передано в СБУ из-за неэффективности. Поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины и на совещании с МВД и Нацполом мы говорили об эффективности деятельности, говорили об основаниях и историю вопроса. Акцент был сделан на работе правоохранителей. Именно об этом говорили и активисты. Не надо искажать информацию и разгонять, как еще один "реванш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

2. "Отстранение Трепака от дела Гандзюк". По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трепак не отстранен от дела Гандзюк. Его ключевые дела никто не забирал, - Венедиктова

3. "Дорогие часы Генпрокурора". Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу по сути и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование - все задекларировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова назначила своими заместителями Любовича и Симоненко

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Источник: https://censor.net.ua/n3184896
 
 
 Топ комментарии
 
73% дебилов решили что все должны подчиняться их зебобикам?
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именно так. вспомните интонации их вяканья до того, как они притихли.
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Кратко и по пунктам.Шабунину остаётся утереться.Единождя совравший! Кто тебе поверит.?
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73% дебилов решили что все должны подчиняться их зебобикам?
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именно так. вспомните интонации их вяканья до того, как они притихли.
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Венедиктова типичная зе прокладка , зебилы "зробили себе разом" тупорылое быдло.
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не.. не надо так-пусть просто исчезнут с лица земли
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это ещё лучше, но как-то уж больно сказочно...
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Давайте восклицать
зебилом восхищаться
реванша от совков
не надо опасаться..
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Кратко и по пунктам.Шабунину остаётся утереться.Единождя совравший! Кто тебе поверит.?
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Желательно - ему ещё и «присесть» годков на 5 не помешало бы за нэзаконнэ збагачэнняи шахрайство
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Mischa 3e4031c4, мабуть ви розумніший за мене й побачили в її пості відповідь на питання щодо відсутності в декларації годинника Hublot з колекції Big Bang.
не могли б ви й мені роз'яснити, чому ж він відсутній в декларації венедіктової?
бо я відповіді не побачив, не говорячі вже про "Кратко и по пунктам.".
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В самом деле, не отвлекайте «человека от работы» - у неё ещё представление из братской лнр на пороха для исполнения лежит
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Для нее скорчить такое умное лицо стоит немалых усилий.
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шеф подбирает себе аналогичных - иначе он очень будет выделятся на фоне других...
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Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків міністерки освіти на Любомиру Мандзій, доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина."Не надо разгонять реванш", - Венедиктова объяснила обсуждение дела Стерненко на совещании в МВД тем, что о нем говорил нардеп при ее назначении в Раде - Цензор.НЕТ 3233
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Так депутати і про підозру у державній зраді Єрмака теж говорили. Єрмака обговорювали на нараді? Чи одних депутатів (своїх) слухаємо, а інших (опозиційних) - ні?
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російська ЗЕвлада котру поставив Кремль скоро дограється, будуть висіти на стопах.
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ну и, естественно, 99.99% населения волнует, когда же упакуют барыгу......
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Ты прав, всех волнует когда упакуют барыгу Зеленского
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ооо! это отдельный разговор должен быть..... и очень показательный....., через Гаагу....
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у них после этого сразу все наладится
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Прокурорша, для этого на совещании должен был быть присутствующий представитель правоохранительного органа, в производстве которого находится дело, но отнюдь не рюкзаков, которое имеет такое же отношение к нему, как к кремлевское х...ло к Украине. Я, заканчивающий в свое время юридический институт в городе Харькове, сдавая экзамены с права, кандидатам юр.наук, был поражен, что такую высокую посаду, которую занимаете вы (я тоже до прихода лигитимного работал в ГПУ), не достигнув на тестах, я уже не говорю о высшем бале, даже среднего бала,как то получили звание доктора юридических наук.
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Вам харківські слуги вже давно ніхто не вірить.
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К словам этой млядской, карманной, зебильной крысы нет никакого доверия...

Прямо так, даже не разбираясь в смысле - открывает ее вонючая ротяка и оттуда сразу вываливаются ЛОЖЬ И ФЕЙК!... "Не треба розганяти реванш", - Венедіктова пояснила обговорення справи Стерненка на нараді в МВС тим, що про нього говорив нардеп під часи її призначення в Раді - Цензор.НЕТ 6715
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Вбийце батьки 4-х диток пора рваци когти
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