 "Не надо разгонять реванш", - Венедиктова объяснила обсуждение дела Стерненко на совещании в МВД тем, что о нем говорил нардеп при ее назначении в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Венедиктова отметила: "Все, что я не делаю на сегодняшний день - это разгоняется как "зрада". Для меня важно мнение гражданского общества и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят:

1. Дело Стерненко. Было в подследственности нацполиции. Передано в СБУ из-за неэффективности. Поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины и на совещании с МВД и Нацполом мы говорили об эффективности деятельности, говорили об основаниях и историю вопроса. Акцент был сделан на работе правоохранителей. Именно об этом говорили и активисты. Не надо искажать информацию и разгонять, как еще один "реванш".

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2. "Отстранение Трепака от дела Гандзюк". По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же.

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3. "Дорогие часы Генпрокурора". Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу по сути и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование - все задекларировано".

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.