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 Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева

Экс-прокурор Киева Сергей Юлдашев обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием прекратить действие приказа генерального прокурора Ирины Венедиктовой от 23 марта 2020 года, который отменяет приказ о его назначении на должность.

Заявление об обеспечении иска поступило в ОАСК, сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время, в суд поступил и административный иск, где истец - Сергей Юлдашев, в частности, просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора, которым отменен приказ и.о. генерального прокурора Чумака В.В. о его назначении прокурором города Киева как незаконный", - указывается в сообщении.

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На данный момент решается вопрос о наличии оснований для обеспечения иска и начала административного производства.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

24 марта Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3184894
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной вцепившийся в кресло, видать неплохо забашлял за назначение.
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Ему не оспаривать, а в СИЗО сидеть и на допросы ходить. Ну ублюдки.
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Коррупционеров-свыней проще пристрелить, чем оттащить от кормушки.
Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева - Цензор.НЕТ 9440
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Ему не оспаривать, а в СИЗО сидеть и на допросы ходить. Ну ублюдки.
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На сизо он ещё не заслужил. Да вот только прокурор из него (как и юрист) - как из зильонского приезидент
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Все гораздо можно и нужно сделать проще - пересдай тесты и посмотрим на юридическое iq у этого вумника, решившего сыграть в правовой троллинг и перепрыгнуть рабошапкину обязательноую профпереаттестацию
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Очередной вцепившийся в кресло, видать неплохо забашлял за назначение.
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Да посадите уже єтого коррупционера -- сколько будет цирк продолжаться Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева - Цензор.НЕТ 6862
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СУды -наше дно.Геня -сепаратист уже 6 лет сухой и невредимый.
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Якщо з Портновим не "порєшал", то не треба йому "трєпихатися". Зебіли про це знають.
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Коррупционеров-свыней проще пристрелить, чем оттащить от кормушки.

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Венедиктовой в помощь срочно нужен товарищ маузер. Она решила, он утвердил... а обжаловать уже и некому будет!
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Бесплатный лайфхак - проверьте состоял/состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере. Раньше любил этим козырять
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прикольно, так оказывается рябошапка и чумак еще те гниды. не зря погнали пинками в зад.
я как посмотрю, что не прокурор то дерьмо . видать их выбирают для учебы из редкостного дерьма))))
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Чумак мерзавец. а так маскировался под справедливого....Дерьмо.
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