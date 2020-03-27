 Услуги ЦПАУ в условиях карантина можно получить обратившись по телефону, электронной или традиционной почте, - замминистра юстиции Коломиец

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

"Правительством принято решение о конкретном перечне услуг, которые будут предоставляться во время карантина и могут быть расширены решением конкретного ЦПАУ. Ведь мы прекрасно понимаем, что жизнь людей не остановилась и сегодня-завтра многим надо будет, например, зарегистрировать рождение ребенка или получить паспорт, оформить материальную помощь на ребенка, зарегистрировать место проживания или получить какую-то субсидию - тем более, что социальная помощь расширяется", - сказала чиновница.

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В то же время она уточнила, что в связи с опасностью распространения коронавируса обслуживание осуществляется в основном дистанционно.

"Поскольку нельзя подвергать людей опасности – личный прием был так же ограничен, поэтому за получением услуг можно обратиться по телефону, через электронную почту или почтовый ящик конкретного ЦПАУ", - пояснила Коломиец.

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